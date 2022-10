Suman un recargo de 25% al dólar para turismo: costará más de $300 para gastos superiores a US$ 300

El Gobierno confirmó esta tarde modificaciones para los consumos con tarjeta en dólares, viajes al exterior, importación de bienes de lujo y shows de artistas y deportistas extranjeros. En una rueda con periodistas de la que participó elDiarioAR, Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguró que la decisión responde a un reclamo que recibieron de distintas cámaras empresarias y señaló que el objetivo que está detrás es “cuidar los dólares para la inversión y no financiar un régimen de especulación”.

Según se aclaró, no habrá restricciones para el acceso a bienes y servicios ni regirán cupos, sino que “se podrá acceder a todo, pero más caro”. Los cambios, que deben instrumentar el Banco Central y la AFIP, serán publicados mañana en el Boletín Oficial y regirán para los consumos efectuados a partir del miércoles 12 de octubre.

Consumos con tarjeta en moneda extranjera y viajes al exterior

La nueva medida regirá solo para quienes registren gastos mensuales de US$300 o más. Es decir, que para quienes gasten hasta US$299, no habrá cambios. Las modificaciones tampoco aplicarán a los pagos de aplicaciones y servicios de streaming, ni al dólar ahorro.

En esos tres casos se continuará con el esquema vigente: dólar oficial ($150) + el impuesto PAIS (30%) + la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales (45%), lo que lleva el valor de la operación por dólar a $262, si se miran las pizarras de este martes.

En cambio, los contribuyentes que registren consumos mensuales de US$300 o más sumarán un 25% de percepción adicional a cuenta de bienes personales, lo que llevará el valor de la operación por dólar porn encima de los $300. Cabe aclarar que los porcentajes deben calcularse sobre el gasto total y no por el excedente sobre los US$299.

La cuenta se renueva cada mes de calendario y si, por ejemplo, el mismo contribuyente gastó menos de US$300 en septiembre y más en noviembre, no le corresponderá el 25% a cuenta de bienes personales en septiembre y sí en noviembre. Es decir, no hay listados permanentes que ubiquen a las personas en un esquema y otro.

En el Gobierno consideran que la suma de este 25% es un “porcentaje razonable para alentar el uso de efectivo” y, al mismo tiempo, no creen que genere expectativas en el mercado de que el dólar está atrasado. La apuesta es parcialmente a reducir la salida de divisas con motivo del Mundial (por lo que se apodó a esta cotización el “dólar Qatar”), pero rige para los pasajes y paquetes turísticos en todos los destinos, que explican la mitad de los gastos mensuales de divisas.

Según destacaron en el Ministerio de Economía, solo 200.000 personas representaron en agosto el 81% de los gastos totales en dólares con tarjetas, lo que deja a la vista un alto grado de concentración del gasto. “Es una medida que no afectará a la sociedad en general, dado que el 93% de los cuits registra gastos mensuales de menos de US$300”, aseguraron.

Por otra parte, sigue vigente la no aplicación del impuesto PAIS ni las percepciones a cuenta de impuestos para pasajes terrestres a países limítrofes, gastos médicos y proyectos de investigación, entre otros conceptos.

Bienes suntuarios o de lujo

El Gobierno decidió que a partir de este miércoles estos bienes deberán pagar el impuesto PAIS del 30% y las percepciones del impuesto a las ganancias y bienes personales. Para modificar el impuesto PAIS el Gobierno necesitaría el aval del Congreso, pero el Ejecutivo sí puede incorporar actividades a su tributación, como definió este martes.

Considerando un tipo de cambio Banco Nación de $150, el Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales (45%) más la nueva percepción a cuenta de bienes personales (25%) el valor de la operación por dólar es de $300.

Algunos ejemplos de bienes suntuarios son automóviles y motos de alta gama, jets privado, embarcaciones de uso recreativo, bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas, entre otros conceptos menos estridentes. Actualmente están en su mayoría en el anexo del Banco Central con giro de divisas 365 días.

“No se afecta la compra de ningún bien necesario para la producción”, aclararon en Economía.

El Gobierno juega también con el hecho de que muchos contribuyentes no hacen las gestiones necesarias para obtener el crédito impositivo o recuperar el dinero en caso de no tributar Ganancias o Bienes Personales. “Un buen porcentaje se queda en el trámite”, aseguró Castagneto.

Shows y actividades de artistas o deportistas extranjeros

A partir de este miércoles habrá cambios en los servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas, como recitales y actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento. Por ejemplo, el partido de exhibición que enfrentará a Rafael Nadal y Casper Ruud en Parque Roca en noviembre queda incluido. También los diez recitales de Coldplay (de ahí el mote “dólar Coldplay”), caso en el que la empresa contratante todavía no tuvo acceso al mercado de cambio.

En este caso, para el pago de los servicios se deberá sumar al valor del dólar oficial el impuesto PAIS del 30%, que no regía para esta importación. Considerando un tipo de cambio Banco Nación de $150 más el Impuesto PAIS (30%), el valor de la operación por dólar es de $195. Además, cada sujeto del exterior (por ejemplo, artista musical) recibe la retención del impuesto a las ganancias que le practica el sujeto local que paga la contratación.

A cambio, el Gobierno le prometió a promotores culturales mayor certeza en el acceso a las divisas. “Tendrán un cronograma”, aseguraron. De todos modos, se mantiene tal como estaba el plazo de 180 días para la entrega de dólares por parte del Banco Central.

“Puede ser que algunos empresarios trasladen eso al precio de las entradas, pero creemos que quienes van a este tipo de eventos tienen la capacidad contributiva para hacerle frente”, señalaron.

¿Estas medidas pueden generar problemas con el FMI, que no ve con buenos ojos el desdoblamiento cambiario? En el Gobierno creen que no. “Los valores que damos son de referencia, pero varían de acuerdo al tipo de cambio oficial. Esta no es una medida cambiaria sino impositiva. Es una devaluación fiscal, que está prevista en los reglamentos del Fondo”, aseguran.

DT