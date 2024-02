Trabajadores de prensa escrita paran en reclamo de un salario digno

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) convocó para este jueves a un paro por 24 horas en diarios, agencias de noticias, portales y revistas, como parte de la jornada nacional de lucha impulsada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

Esta medida de fuerza fue resuelta ante la decisión de las empresas periodísticas que participan en la negociación paritaria del sector de prensa escrita de ofrecer 0% de recomposición salarial en las audiencias paritarias que tuvieron lugar en los meses de enero y febrero en la Secretaría de Trabajo.

El sueldo básico para la categoría de redactor de prensa escrita del Convenio de Prensa Oral y Escrita (301/75) es de 243.616 pesos y la canasta básica para una familia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 888.116 pesos.

Las cifras demuestran el deterioro de los salarios del sector. “Tenemos salarios bajo la línea de pobreza. No tenemos mucho más margen para seguir tolerando este maltrato contra quienes ejercemos nuestros oficio y cumplimos con nuestras tareas. Ya no sabemos cómo explicarles que así no podemos vivir, por eso hacemos esta medida de fuerza”, señaló Ana Paoletti, secretaría adjunta del SiPreBA y delegada en Página/12.

La última audiencia se llevó a cabo el miércoles 7 de febrero, en la Secretaría de Relaciones del Trabajo, donde la propuesta fue similar a las anteriores pese a que la pérdida del poder adquisitivo en los salarios del gremio de prensa supera al 60 por ciento.

“Nos están licuando los salarios con propuestas del cero por ciento cuando la inflación es del 20 por ciento mensual. Tienen que entender que con sueldos de convenio de 250 mil pesos no se puede vivir dignamente. Además, todo deterioro en nuestras condiciones laborales afecta el derecho a la información de la sociedad”, dijo Francisco “Paco” Rabini, secretario gremial de SiPreBA y delegado en Clarín.

“En las siete audiencias con los dueños de los canales de televisión la oferta de recomposición salarial fue de cero por ciento. Eso es un hecho violento en sí mismo, porque en las pantallas de esos canales y donde se dan las noticias, se habla sobre la inflación como principal titular, pero luego desconocen a la hora de pagarle a sus empleados y empleadas”, agregó Diego Pietrafesa, cronista de Telefé y secretario de Derechos Humanos del SiPreBA.

📣JUEVES 15/2: PARO EN PRENSA ESCRITA

En la jornada nacional de lucha de @PrensaFATPREN y por la falta de una propuesta real en paritarias, convocamos un cese de tareas por 24hs en diarios, agencias, portales y revistas.



📣¡RECOMPOSICIÓN YA!#PrensaEnLucha #SiPreBAenParitarias pic.twitter.com/dzmrynZ7OI — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) February 14, 2024

CRM