Los vínculos entre Zoe y Diego Santilli

En medio de las acusaciones de twitteros anónimos contra Generación Zoe, empresa investigada por el Gobierno y la Justicia por presunta estafa con criptomonedas, surgieron pruebas de vínculos entre esta compañía y el diputado bonaerense del PRO Diego Santilli. La vocera del ex vicejefe de Gobierno porteño niega una relación: "No hay absolutamente nada". Y responde a cada una de las acusaciones. "No hay nexo", también sostiene el consultor de comunicación de Zoe.

Imputaron por supuesta estafa a Cositorto, fundador de Generación Zoe

Saber más

En primer lugar, el 13 de septiembre pasado, un día después de las primarias en las que Santilli se impuso al Frente de Todos, un actor que acaba de anunciar su paso a la política, Gaby González, conocido por su personaje Rosita, del programa cumbiero "Pasión de sábado", disertó en la Universidad del Coaching, de Generación Zoe, y abogó por el candidato de Juntos por el Cambio. González dice que comenzó a estudiar coaching político en esa compañía en junio pasado. Además ha promovido su criptomoneda, Zoe Cash, en Polémica en el Bar. "No sé si ustedes sabían que venimos apoyando al equipo de Diego Santilli y la verdad es que ayer ganó la elección", dijo aquel día el actor en una conferencia que ofreció a alumnos de Zoe. "Estamos muy contentos por eso. Pero, bueno, ahora hay que seguir para que pueda entrar al Congreso y que pueda meter un montón de leyes que van a salir de acá. Van a salir de acá porque de eso se trata la política. Uno tiene que tener a los políticos... ¿para qué? para que hagan lo que nosotros necesitamos que hagan, no para que hagan solamente lo que a ellos les importa. Si ellos están ahí por nosotros, son empleados, ¿correcto? ¿Y saben quién lo entendió? Santilli lo entendió así. De hecho, creo que en dos o tres semanas lo van a ver por acá, porque va a venir a la universidad, va a estar charlando con nosotros, inclusive con Leo", se refirió al CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, imputado por estafa por el fiscal Eduardo Taiano.

González aclara a elDiarioAR que al final "Santilli no vino a la universidad, si no, habría fotos y videos". "Tampoco se vio con Cositorto", agrega el actor, que esta semana dio una entrevista a Infobae en la que anunció que deja su personaje de Rosita para candidatearse a concejal o diputado en 2023: "En los últimos 18 meses estuve trabajando cerca de Diego Santilli, con toda su gente en diferentes partidos del Gran Buenos Aires, en los partidos de Quilmes, Pilar, Almirante Brown, Florencio Varela, Avellaneda. Uno viene trabajando con comedores, centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes de barrio". Sin embargo, ante elDiarioAR, González relativizó su cercanía al diputado: "Yo siempre estuve ligado a la política. Siempre me relacioné con distintos políticos. No creo mucho en las ideologías porque creo que eso divide. Sí creo en los valores de los políticos. Trabajé para (Daniel) Scioli y ahora para Santilli. Pero yo trabajo por convicción propia. De hecho, nunca me senté a tomar un café con Santilli. Lo crucé varias veces y siempre le dije: 'Tenés mi apoyo', porque he visto el trabajo que hizo en capital".

En aquella clase, con el cartel de "Zoe Educación Inteligente" detrás, González también confesó que la propia compañía apoyaba al entonces candidato. "Si los políticos tuvieran resultados concretos, ahí da gusto. Por eso la empresa apoya a Diego Santilli", declaró. Ante la consulta de este diario sobre si se trató de aportes económicos o de qué tipo, González respondió: "No hubo ningún aporte económico. Cuando hablé de que muchas de las ideas podían salir de este equipo de Zoe, tiene que ver con la cantidad de profesionales que hay: muchos abogados, contadores, psicólogos, profesores. La idea del coach político era hacer un taller donde cada uno pudiera aportar sus ideas sobre educación, tecnología y seguridad, plasmarlas en un proyecto y llevárselas a Santilli". El actor confiesa que en 2019 votó por Alberto Fernández, pero se sintió defraudado.

Además del video de González en Zoe apoyando a Santilli, también se difundió una retwitteada foto de Santilli y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dando una nota con Cositorto muy detrás de escena el 3 de noviembre pasado. Se trataba de la presentación de un libro del diputado provincial y ex intendente de Quilmes Martiniano Molina en La Plata. También hay otra foto difundida de aquel día entre Molina y el diputado nacional Cristian Ritondo, con el CEO de Zoe y González hablando atrás. "Solamente compartieron la presentación del libro de Martiniano Molina, casualidad", responde la vocera de Santilli. Cositorto se refirió a aquel día en una reciente entrevista desde Colombia, donde visitó oficinas de Zoe y participó de actos políticos y religiosos, antes de marcharse a República Dominicana, con el argumento de seguir abriendo locales: "En Argentina tuve un acercamiento con Martiniano Molina. No pertenezco al PRO. Con Santilli no me he hablado, lo crucé ese día. Yo no lo conozco a Santilli". González recuerda que ese día se cruzaron con el entonces candidato y le sacó una foto con Cositorto, pero no se difundió. El vocero de Molina niega cualquier vínculo de su jefe con el CEO de Zoe, especula que cuando era intendente quizás se comunicaron, como con mucha gente más, y alega que la presentación del libro era abierta al público.

Qué hay de cierto y cómo desembarcó Generación Zoe en el automovilismo. Encontrá toda la info en esta nota de @agusjamele https://t.co/z02Vj7z9n4 — Forbes Argentina (@forbesargentina) 12 de febrero de 2022

Además del video de González en Zoe apoyando a Santilli y de las fotos aparentemente fortuitas en La Plata, también circularon por Twitter imágenes del auto de carrera del hijo de diputado, Nicanor, con un sponsor de Zoe. "Me hicieron un ofrecimiento de un sponsoreo, pero no sponsoreé al hijo de Santilli", aclaró Cositorto. La vocera del diputado cuenta que sólo se llegó a hacer un "render", un borrador computarizado de cómo se vería el vehículo de Nicanor Santilli con la publicidad de la empresa, pero nunca se concretó el patrocinio. Más presuntas casualidades entre el probable aspirante a gobernador bonaerense y Generación Zoe.

AR