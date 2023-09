YPF: Si la Argentina no paga, puede sufrir embargos pero tiene margen para negociar

¿Cuánto vale una compañía con resultados envidiables como los de YPF?



-Más 8% en producción de barriles equivalentes en 2020/2022.

-Ganancia récord (EBITDA 2022 +29% vs. 2021 y +37% vs. 2019).

-Inversión récord (2022 +52% vs. 2021 y +17% vs. 2019).