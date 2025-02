Galicia lanza una nueva funcionalidad para transferencias internacionales desde la app con “Envíos de Dinero al Exterior”

Galicia anuncia una nueva alianza estratégica con Remitee, una empresa líder en infraestructura as a Service para pagos internacionales entre personas, que permitirá a sus clientes enviar dinero al exterior de manera rápida, segura y eficiente a través de la App Galicia. Esta innovadora funcionalidad transforma la experiencia de los usuarios en operaciones de remesas, brindando una alternativa digital, autogestiva y, en muchos casos, en tiempo real.

La nueva funcionalidad permite a los clientes Galicia transferir dinero a familiares o amigos fuera del país de manera digital, autogestiva y, en muchos casos, en tiempo real, sin requerir trámites de comercio exterior. Esta solución única en la banca argentina transforma la experiencia de los usuarios con relación a las operaciones de remesas, brindando una alternativa segura y fácil de operar.

Las remesas bancarias permiten enviar o recibir dinero entre particulares que se encuentran en países distintos. Esta operación es muy frecuente entre los extranjeros que vienen a trabajar al país y quieren enviar dinero a sus familiares, o bien entre aquellos que se encuentran viviendo en el exterior y envían dinero a amigos o familiares que se hallan en Argentina.

“La nueva solución aborda una necesidad clave de nuestros clientes: conectar con sus seres queridos en el extranjero para ofrecerles apoyo económico. Hasta ahora, este proceso era complejo, con tramites presenciales, costoso y poco seguro. Inspirados por nuestro propósito de mejorar el día a día de más personas, hemos diseñado una propuesta digital, innovadora, fácil de usar y confiable que elimina fricciones, reduce costos y transforma esta experiencia en algo más accesible y eficiente. Esto ha sido posible gracias a la colaboración con Remitee, que aporta su tecnología y experiencia al servicio de nuestros usuarios. Durante 2025, el Banco trabajará para desarrollar las capacidades que permitan también recibir dinero desde el exterior”, señaló David Gentile, gerente de Canales Indirectos en Galicia.

Un hito en la banca argentina

El envío de dinero al exterior desde Argentina ha sido históricamente un proceso complejo, con costos poco claros y la necesidad de acudir a canales tradicionales que requerían trámites presenciales y tiempo considerable. La nueva funcionalidad de Galicia ofrece una solución concreta para estas dificultades, permitiendo transferencias digitales entre particulares desde cualquier dispositivo y en pocos pasos.

Uno de los puntos más destacados de esta solución es la seguridad, la simpleza y la disponibilidad de realizarlo 24/7: los clientes tienen la posibilidad de monitorear cada etapa de la transferencia. Este respaldo es un diferenciador clave frente a otras opciones disponibles en el mercado argentino.

La nueva funcionalidad permite realizar remesas de dinero a Chile, Ecuador, España, Italia, México, Paraguay, Perú y Venezuela permitiendo conectar así a las familias que, por cuestiones laborales, educativas o de diversa índole, emigraron y tienen la necesidad de ayudarse en su cotidianeidad; próximamente, en el correr de los meses iremos integrando más países.

Pedro Piñeiroa, gerente de Medios de Pago en Galicia, dijo: “Envío de dinero al exterior es una solución que nos permite estar donde el cliente nos necesita, nuestro objetivo es poder estar presentes en cada momento de la cotidianeidad de las personas. Trabajamos enfocándonos principalmente en la experiencia del usuario y en sus necesidades, nos impulsa y forma parte del ADN Galicia. Esta solución va a estar disponible para envíos hacia Latinoamérica, USA y Europa”.

Es importante aclarar que se podrán realizar operaciones de hasta cuatro salarios mínimos vitales y móviles mensuales, con un máximo anual de 12 salarios.

Principales beneficios para los clientes Galicia

Seguridad, simplicidad y autogestión: Los clientes pueden realizar la operación desde sus dispositivos, sin necesidad de acudir a una sucursal ni realizar trámites complicados. Disponibilidad 24/7: Las transferencias pueden realizarse en cualquier momento del día, lo que otorga una flexibilidad que pocos servicios locales ofrecen. Claridad en costos y tiempos: La comisión de la transferencia varía según el destino y el método de recepción, y se informa antes de confirmar la operación. Además, el tiempo de acreditación es de hasta 72 horas hábiles, con seguimiento en tiempo real desde la misma App.

Datos del mercado global y regional

Según el Banco Mundial, las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron un crecimiento constante, llegando a más de US$ 163.000 millones en 2024. Además, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que las remesas no solo brindan sustento económico, sino que también son un motor clave para la inclusión financiera, al permitir que más personas accedan a productos como cuentas de ahorro y préstamos. En este sentido, el nuevo servicio de Galicia no solo facilita el envío de dinero, sino que contribuye a un ecosistema financiero más inclusivo y accesible.

Fernando Raverta, gerente de Retail Banking en Galicia, señaló: “Estamos comprometidos con brindar soluciones innovadoras y digitales que ayuden a mejorar el día a día de nuestros clientes, y con esta funcionalidad damos un paso fundamental hacia una mayor inclusión y accesibilidad en los servicios financieros internacionales”. Este desarrollo refuerza el liderazgo del banco en el sistema financiero argentino y responde a las crecientes demandas de los usuarios.