Get The Look abre su primera tienda en Mar del Plata

Get The Look, espacio exclusivo de cosmética, maquillaje y perfumería de Farmacity, abrió su primera sucursal en el Shopping Paseo Aldrey ubicado en la calle Sarmiento 2685 en Mar del Plata.

La apertura en “La Feliz” forma parte de la estrategia de expansión de Get The Look en los principales centros comerciales del país.

Actualmente, Get The Look cuenta con 23 tiendas físicas distribuidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y un equipo de más de 120 profesionales y asesores de belleza que brindan atención y asesoramiento personalizados. Ofrece una selección de marcas y estilos y dentro su portafolio de productos presenta marcas propias de make up, tools y skin, y otras como Extreme, Get The Look, Studio 9 y Home Spa. Además, el formato cuenta con su propio canal de venta online www.getthelook.com.ar.

Get The Look forma parte del ecosistema de negocios de Farmacity, junto a la red de farmacias, Simplicity, The Food Market y sus ecommerce.