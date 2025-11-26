Grupo Metropol invierte US$ 45 millones en 150 colectivos a GNC para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Grupo Metropol anunció una inversión de US$ 45 millones destinada a la incorporación de 150 nuevos colectivos impulsados a Gas Natural Comprimido (GNC) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las unidades fueron desarrolladas por King Long, fabricante global de buses, y comenzarán a arribar al país entre diciembre y enero, según comunicó la compañía.

El directorio de Grupo Metropol viajó a la ciudad de Xiamen, China, para supervisar y recibir formalmente los vehículos, que ya iniciaron su traslado hacia Argentina. Esta iniciativa se enmarca en el plan de renovación total de flota de las líneas urbanas que opera la empresa en la ciudad, en consonancia con los incentivos del Gobierno porteño para avanzar hacia una movilidad más limpia y eficiente.

La incorporación de los colectivos a GNC representa un avance en la transición energética del transporte público urbano. Los nuevos vehículos permiten reducir la emisión de material particulado, óxidos de nitrógeno y hasta 25 % menos emisiones de dióxido de carbono (CO₂) por kilómetro, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y el entorno urbano. Además, el funcionamiento más silencioso favorece entornos urbanos más tranquilos y viajes más agradables.

Cada unidad incorpora sistemas ADAS de asistencia a la conducción, cámaras de seguridad, telemetría avanzada y sensores inteligentes para mantenimiento predictivo, aportando tecnología de seguridad y eficiencia operativa. El ciclo de producción y entrega de las 150 unidades se completó en 16 días hábiles, lo que evidencia la capacidad tecnológica y de volumen del ecosistema industrial chino.

“Estar en la planta, ver las unidades terminadas y listarlas para su embarque es un momento histórico para nuestra empresa y para el sector. Esta inversión refleja nuestro compromiso con una movilidad más limpia, moderna y eficiente para los pasajeros y para la ciudad”, destacó Eduardo Zbikoski, director de Grupo Metropol.

“Traemos los colectivos de China, pero formamos el talento acá. Es un cambio que empieza por las personas”, agregó Javier Zbikoski, también director de la compañía.

King Long, tercer fabricante mundial de buses, produce setenta unidades por día y esta operación representa el veinte por ciento de sus actividades en América Latina, según informó Grupo Metropol.