Meta supera las expectativas y sus acciones suben hasta 7%

Meta proporcionó una guía de ingresos para el tercer trimestre de entre US$ 38.500 millones y US$ 41.000 millones, situándose en US$ 39.100 millones, en el punto medio del rango. Los analistas esperaban una previsión de US$ 39.100 millones. Estos resultados indican que continúa ganando participación en el mercado de publicidad digital, su negocio principal. Los ingresos publicitarios, provenientes mayormente de las aplicaciones Facebook e Instagram, aumentaron un 22% en comparación con el año anterior. La semana pasada, su principal competidor Alphabet reportó un aumento del 11% en las ventas de anuncios de Google, aunque YouTube no alcanzó las expectativas.

Meta informó que los gastos en el segundo trimestre fueron de US$ 24.200 millones, incluyendo un cargo de US$ 1.400 millones debido al acuerdo reciente para resolver una demanda por el uso de datos de reconocimiento facial en el estado de Texas. La empresa reportó gastos de capital de US$ 8.470 millones para el segundo trimestre, por debajo de los US$ 9.510 millones estimados por los analistas.

Métricas e inversiones

En cuanto a las métricas de usuarios, se reportaron US$ 3.270 millones de personas activas diarias (DAP) en el trimestre, en línea con las expectativas de los analistas. En el pasado, Meta reportaba números de usuarios activos diarios y mensuales para sus aplicaciones Facebook y Messenger. La cifra de DAP es el número de personas que acceden a cualquiera de sus aplicaciones.

Aunque ha estado reduciendo su tamaño en general, Meta ha invertido fuertemente en tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y la realidad virtual. Similar a otros gigantes tecnológicos, la compañía ha destinado una gran cantidad de capital a la infraestructura de centros de datos y recursos informáticos que, según el CEO Mark Zuckerberg, son necesarios para mantenerse por delante de la competencia.

Meta anunció que, mientras continúa refinando sus planes para el próximo año, espera un crecimiento significativo en los gastos de capital en 2025 para apoyar sus esfuerzos de investigación en inteligencia artificial y desarrollo de productos. Actualmente los gastos en investigación y desarrollo representan el 27% de los ingresos totales de la compañía.