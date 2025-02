La actriz de 'Euphoria' Hunter Schafer, contra la política de Trump que cambia su género: “Nunca dejaré de ser trans”

Leyes en contra de la migración ilegal o la firma de un decreto contra las personas trans. Son solo dos ejemplos de las muchas medidas aprobadas por Donald Trump en su primer mes de mandato, cargado de decretos que ponen fin a algunos de los derechos civiles conseguidos en los últimos años. El republicano puso en la diana todo lo que es susceptible de pertenecer a la “agenda progresista”, como los derechos de las personas transexuales. Trump ejecuta con rapidez, pero sus primeros pasos fueron muy criticados por buena parte de la sociedad, y la actriz Hunter Schafer, estrella de la serie Euphoria, también le mostró su rechazo.

La intérprete se manifestó en contra de la orden ejecutiva que declara que tan solo se reconocen dos sexos en Estados Unidos, es decir, el masculino y el femenino, tal como se asigna al nacer. Schafer, que es una mujer trans, publicó un video para explicar cómo este mandato le está afectando a su vida personal. La actriz compartió que en su pasaporte, que reemplazó recientemente después de que le robaran su bolso en Barcelona cuando estaba rodando allí en el verano de 2024, ahora declara su género como masculino en lugar del femenino.

“Hoy me topé con una dura realidad y sentí que era importante compartir esto con quien me estuviera escuchando”, dice en el video. “No hago esta publicación para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo, no lo necesito. Pero creo que vale la pena publicarlo para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo. Me sorprendió. Simplemente, no pensé que realmente iba a suceder. Quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa que es blanca”.

Para Schafer, el problema no es qué letra lleve el género de su pasaporte, sino la eliminación tanto de su identidad como la de otras personas trans: “No me importa una mierda que me pongan una 'M' en el pasaporte. No cambia nada en mí ni en mi condición de trans, pero sí me hace la vida un poco más difícil. Estoy bastante segura de que esto va a venir acompañado de tener que delatarme ante los agentes de patrulla fronteriza… mucho más seguido de lo que me gustaría o de lo que es realmente necesario. Y de pensar en otras mujeres trans u otras personas trans a las que les pueda estar pasando esto”, puntualiza.

La actriz, que no quiere que se la reconozca únicamente por ser una persona transexual (de hecho, rechazó muchos papeles trans para no ser encasillada), termina su alegato diciendo que las personas como ella “nunca” van a “dejar de existir”. “Yo nunca voy a dejar de ser trans. Una carta en un pasaporte no puede cambiar eso, que se joda esta administración”, exclama.