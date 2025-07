Acusado de violación el actor de 'Top Boy' Michael Ward

El actor Michael Ward, ganador de un premio Bafta y conocido por sus papeles en series y películas como Top Boy, Small Axe y Blue Story, fue acusado de violación, según informan varios medios británicos como la BBC.

Ward tiene 27 años y está acusado de dos delitos de violación y tres delitos de agresión, confirmó la Policía Metropolitana. Los hechos habrían ocurrido en enero de 2023.

Ward, que interpreta a Jamie en la serie Top Boy, de Netflix, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados del Támesis en Londres el 28 de agosto. El portavoz de la policía informó que sus agentes continúan prestando apoyo a la mujer que presentó la denuncia.

Micheal Wardes un actor y exmodelo inglés nacido en Jamaica. Sus películas incluyen Blue Story (2018) y The Old Guard (2020). En televisión, apareció como Jamie en el programa de Netflix Top Boy y The A List. Fue galardonado con el premio BAFTA Rising Star de 2020.