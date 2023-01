'Argentina, 1985' se enfrenta en los BAFTA a la poderosa 'Sin novedad en el frente'

Desde hace semanas se venía rumoreando que la película alemana Sin novedad en el frente, filme bélico producido por Netflix y dirigido por Edward Berger, estaba adquiriendo fuerza de cara a dar la sorpresa en las nominaciones a los Oscar del próximo martes. Por ahora, casi ningún premio había dado el golpe en la mesa que la colocara como una de las favoritas. De hecho, en Europa pasó bastante desapercibida y no logró las nominaciones principales de los Premios del Cine Europeo. Sin embargo, los rumores parecen confirmarse. Fueron los BAFTA, los galardones que entrega la Academia Británica, los que lo dejaron claro al reconocer a Sin novedad en el frente como el filme más nominado del año con 14 candidaturas.

La película de Berger no logra solo las menciones técnicas con las que se contaba, sino que logra ser candidata en todos los importantes. Dirección, guion adaptado y Mejor película. Hasta actor de reparto, donde nadie contaba con ella, sumó a su contador. En categorías como dirección o película dejó sin lugar a apuestas como Los Fabelman, de Steven Spielberg, una de las grandes derrotadas de la jornada. Su Globo de Oro se pincha. No consigue la nominación a Mejor película, dirección ni consigue colocar entre los finalistas a ninguno de sus intérpretes.

Al ver las nominaciones parece claro que también hay favorita de cara a los premios de Mejor película internacional. Sin novedad en el frente va destinada a llevarse el premio en todas las ceremonias de aquí a los Oscar. En los BAFTA, de momento, sus rivales son Argentina, 1985; Decision to leave; Corsage y The quiet girl. Un quinteto que dejó fuera a otras películas que parecían favoritas como Close o Saint-Omer.

Sin novedad en el frente se suma al presumible duelo que iban a mantener las dos favoritas, Almas en penas de Inisherin y Todo a la vez en todas partes. Ambas logran diez candidaturas, pero no pierden ninguna de las importantes. Película, dirección y guion original para cada una de ellas, que también consiguen nominaciones para sus repartos. Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan y Kerry Condon, por el filme de Martin McDomagh; y Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis por la fantasía multiverso que han dirigido Los Daniels. El quinteto de películas nominadas al premio al mejor filme lo completan Elvis y Tar. Entre las sorpresas, la ausencia de Avatar y Top Gun: Maverick, las dos secuelas que arrasaron en la taquilla y que no encontraron su hueco en los BAFTA.

Les sigue en número de nominaciones Elvis, pero el filme de Baz Luhrmann solo logra la candidatura de Mejor película y Mejor actor para Austin Butler entre las importantes, mientras que no logra estar en guion o dirección. Ocurre lo puesto con Tar, la obra de Todd Field que consigue cinco menciones, pero todas las importantes, Película, dirección, guion original y actriz principal para una Cate Blanchett que es la favorita, pero que se enfrentará a Michelle Yeoh como gran rival, pero también a Ana de Armas, por Blonde; Emma Thompson, por Buena suerte Leo Grande; Viola Davis, por La mujer rey y Daniel Deadwyler, por Till.

Quien resucita también es The whale, que tras la nominación del sindicato de productores logra aquí las de guion adaptado, actor para Brendan Fraser y actriz de reparto para Hong Chau, que con esta mención apunta a su primera candidatura al Oscar. Hay que tener en cuenta que los BAFTA solo reconocen cinco trabajos en la categoría de Mejor película, mientras que los Oscar amplían hasta diez, por lo que estos filmes que consiguen nominaciones con los que muchos no contaban demuestran que han gustado a los académicos británicos, que suponen una masa de votantes importante de los Oscar.

Es el caso contrario de Ellas hablan, el filme de Sarah Polley que en unos meses pasó de favorita a ser olvidada en casi todos los premios. Los BAFTA fueron su estocada mortal al olvidarla en guion adaptado, una candidatura que parecía clara y donde muchos la colocaban incluso como favorita a la victoria. Polley no entra tampoco entre los finalistas a Mejor dirección, y aquí otra sorpresa. Los últimos años, desde que la Academia Británica cambiara la forma de elegir sus nominados, los BAFTA habían apostado por la diversidad y la presencia de mujeres. Esta vez las directoras escasean.

De los seis trabajos elegidos solo hay uno de una mujer. Se trata de Gina Prince-Bythewood, que por La mujer rey ha dado la campanada al ser la única directora, por encima de Polley o Charlotte Wells, autora de una de las mejores películas del año, Aftersun, que se conforma con su nominación a Mejor película británica del año, Mejor debut y Mejor actor, que de forma merecida ha logrado Paul Mescal. A Prince-Bythewood la acompañan, Martin McDonagh, por Almas en penas de Inisherin; Los Daniels, por Todo a la vez en todas partes; Todd Field, por Tar; Edward Berger, por Sin novedad en el frente y la agradable predencia de Park Chan-Wook, por Decision to leave.

Quien también sale reforzada para optar a esas plazas extra en los Oscar es Triángulo de la tristeza, la sátira contra los ricos de Ruben Ostlund y ganadora de la Palma de oro en el pasado Festival de Cannes que consigue nominaciones a Mejor guion original y Mejor actriz de reparto para Dolly De Leon. Una categoría donde está la gran favorita, Angela Bassett, por la secuela de Black Panther; Jamie Lee Curtis, por Todo a la vez en todas partes; Hong Chau, por The whale; Kerry Condon, por Almas en pena de Inisherin y Carey Mulligan por Al descubierto, el filme sobre la investigación de las periodistas de The New York Times del caso Weinstein que también está elegida entre los mejores guiones adaptados.

Los BAFTA este año pueden tener un peso extra de cara a los Oscar, ya que las votaciones para las nominaciones se cierran en 24 horas, por lo que los académicos pueden verse influidos por estos resultados. La respuesta, el próximo martes, cuando se descubran las nominaciones de la Academia de Hollywood.

