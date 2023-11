La modelo Sheila Kennedy denuncia por violación al cantante Axl Rose

El cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, fue denunciado en Nueva York bajo la acusación de agredir sexualmente a la modelo y actriz Sheila Kennedy en una habitación de hotel hace más de 30 años, en 1989. En la demanda, a la que tuvo acceso la revista Rolling Stone, Kennedy acusa a Rose de agredirla sexualmente la noche en que se conocieron en una discoteca de Nueva York, a la que acudió para conocer a la banda de rock.

En la discoteca neoyorquina, el cantante invitó a Kennedy, al presentador de MTV Riki Rachtman y a otra modelo a una fiesta en su habitación de hotel, donde el cantante presuntamente ofreció a los invitados cocaína y alcohol. En un primer momento, Kennedy y Rose se besaron, un gesto que fue consentido, “a diferencia del encuentro sexual que tuvieron más tarde”, como explica la demanda.

Tras esto, el artista comenzó a tener relaciones sexuales con la otra modelo, y propuso a Rachtman y a Kennedy tener “sexo grupal”, pero ambos lo rechazaron y abandonaron la habitación. Al salir al pasillo, Kennedy escuchó el sonido de un vaso de cristal cayendo contra el suelo y al cantante llamando “puta” a la modelo con la que en ese momento mantenía relaciones.

Fue entonces cuando salió de la habitación y se dirigió enfurecido a la suite de Rachtman, donde se encontró a Kennedy: furioso, la tumbó de un golpe, la agarró del pelo y la arrastró por el suelo de vuelta a su habitación, haciendo sangrar sus rodillas.

Allí, la colocó boca abajo en la cama, le ató las manos a la espalda con unas medias y la violó: “Ella estaba tumbada, con las manos atadas a la espalda, sangrando, vulnerable y a solas con Rose mientras él estaba en un estado de furia sexual y volátil”, argumenta la demanda.

“La trató como una propiedad utilizada únicamente para su placer sexual. No utilizó preservativo. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominada. Sintió que no tenía escapatoria ni salida y se vio obligada a consentir. Creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si decía que no o intentaba apartarlo. Entendió que lo más seguro era tumbarse en la cama y esperar a que Rose terminara de agredirla”, argumenta la demanda.

No es la primera vez que Axl Rose es acusado de agresión sexual: en 1985, fue denunciado por abusar de una adolescente de 15 años, y en la década de 1990, su entonces mujer, Erin Everly, lo acusó de haberla escupido, pegado, atado y arrastrado del pelo varias veces, así como de haberla obligado a acostarse con él.

Jamie Foxx, demandado por una supuesta agresión sexual en 2015

Kennedy interpuso la denuncia gracias a una ventana legal de un año para buscar justicia en delitos sexuales ocurridos en el pasado, habilitada por la ley de Supervivientes Adultos del estado de Nueva York, que expira justamente este jueves. Este miércoles también ha sido demandado por la misma vía el actor Jamie Foxx por una supuesta agresión sexual ocurrida en una terraza de dicha ciudad durante 2015, según informan varios medios estadounidenses especializados.

La demandante acusa a Foxx de haberla tocado sin su consentimiento y agredido sexualmente después de que ella y su amiga se acercaran al intérprete de 'Ray' para pedirle una fotografía mientras se encontraban en el restaurante Catch NYC en agosto de ese año.

Según el relato de la mujer, Foxx accedió a tomarse una foto, le dijo una serie de cumplidos comparando su belleza con la de la actriz Gabrielle Union y luego la agarró del brazo, la apartó del lugar donde estaban y le tocó un pecho sin su consentimiento. Además, según ella, el actor le “metió los dedos” en “la vagina y el ano” hasta que su amiga acudió en su ayuda, pese a que uno de los guardaespaldas de la estrella de Hollywood se había percatado de la situación y no hizo nada para que parara.

“La demandante sufrió lesiones, quedó enferma, dolorida, apenada e incapacitada; y tuvo que someterse a tratamiento y asesoramiento médico”, reza la demanda que incluye al propio establecimiento Catch NYC y a su dueño, Mark Birnbaum, por haber permitido la agresión a través de un comportamiento negligente de sus empleados.