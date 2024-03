'La casa del dragón' ya sabe oficialmente cuándo llegará su segunda temporada a HBO Max

La casa del dragón, la primera y de momento única serie derivada del universo Games of Thrones, da otro avance de cuándo será la fecha de estreno de su segunda temporada en HBO Max (Max, en Argentina).

La segunda tanda de capítulos llegará en el mes de junio, adelantándose al mes que fue elegido para la primera, que se lanzó el 21 de agosto de 2022. Así lo confirmó el jefe de streaming y juegos de Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette, durante una entrevista en la conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley.

Hace una semana David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, ya había adelantado el calendario de principales estrenos de la plataforma, desvelando cuáles llegarán en este mismo año 2024. La casa del dragón era y es la más señalada, y el actor Matt Smith ya había confirmado que regresaría en estos meses. Finalmente, el mes elegido será junio.

HBO Max sabe que la preparación del retorno de La casa del dragón es importante para volver a convertir cada uno de sus episodios en un evento mundial, como hizo con el final de Games of Thrones. Por eso la plataforma sigue dosificando sus novedades. En diciembre ya lanzó su primer teaser y anunció su reparto completo.

La temporada 2 de La casa del dragón está compuesta por ocho capítulos, dos menos que la primera. El rodaje concluyó en 2023 y está en fase de postproducción. Basada en Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Con la segunda temporada regresan Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

Se incorporan al reparto de la serie Clinton Liberty como Addam de Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne. El reparto de la segunda temporada anunciado anteriormente incluye a Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Simon Russell Beale como Ser Simon Strong.

El primero de los grandes estrenos de HBO Max en 2024

En noviembre, Casey Bloys, el director ejecutivo de HBO, ya había anunciado que La casa del dragón regresaría “a principios del verano (boreal)” para ser la primera de sus cuatro grandes apuestas actuales junto a Euphoria, The White Lotus y The last of us, cuyos rodajes se vieron totalmente afectados por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood.

El spin-off de Juego de Tronos logró sortear esa huelga, por lo que adelantó su lanzamiento. Su segunda temporada también rodó una parte en España, en concreto en Cáceres, y la confianza en ella de HBO Max sigue siendo absoluta: la plataforma aseguró que tendrá “al menos” cuatro temporadas, mientras el autor de sus libros George R.R. Martin declaró que comenzará en breve el trabajo para su tercera temporada.