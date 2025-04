El club de los 27: la extraña coincidencia que une los fallecimientos de Kurt Cobain, Amy Winehouse o Jim Morrison

El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain, líder y vocalista de Nirvana, ponía fin a su vida tras pegarse un tiro con una escopeta en su casa de Seattle, donde hasta tres días después no se encontraría su cuerpo. Así finalizaba la historia del grupo que había revolucionado la música década de los 90 al disolverse tras el suicidio del líder de una generación que acabaría siendo una de las figuras más influyentes del siglo XX a los 27 años, algo que le une a otras leyendas musicales que también murieron a la misma edad, creando un curioso grupo.

El hecho de que varias figuras de la música fallecieran a la edad de los 27 años ha dado a la creación de algo que se conoce como “El club de los 27” y que hace referencia a estrellas musicales que perdieron la vida jóvenes y que han dejado una huella imborrable con la influencia de su trabajo en vida.

Los tres años fatídicos de ‘El club de los 27’

Este grupo de iconos musicales fue abierto por Brian Jones, uno de los miembros fundadores de los Rolling Stones, y que falleció el 3 de julio de 1969, menos de un mes después de que dejara de formar parte de la banda debido a haber desarrollado adicción a las drogas. La causa oficial fue ahogamiento por un ataque de asma en su piscina, y dos días después su ex grupo ofreció un concierto gratuito en Hyde Park que se convirtió en homenaje improvisado.

Un año después del ex Rolling Stones llegó el fallecimiento de Jimi Hendrix en septiembre de 1970, cuando murió ahogado en su propio vómito según la autopsia realizada, aunque en 2009 surgió la teoría de que había sido asesinado según su manager en el libro ‘Rock Roady’, aunque se consideró que esta había sido inventada para vender.

Tan solo un mes después sería encontrada sin vida a los 27 años Janis Joplin, considerada la reina del Rock and Roll y del Soul psicodélico y que se encontraba en el punto más alto de su carrera en octubre de 1970 cuando falleció por una sobredosis en un motel de Los Ángeles.

A ellos también Jim Morrison, líder de The Doors, que fallecía también a la edad de 27 y también un 3 de julio, en 1971, en la bañera de su apartamento. No se estableció una causa a través de una autopsia, sino que esta no tuvo lugar y se decantó por establecer el fallo cardiaco como motivo oficial. Esto dio a varias suposiciones, con amigos del cantante asegurando que se trató de una sobredosis.

Kurt Cobain y Amy Winehouse, los últimos de ‘El club de los 27’

Las últimas dos incorporaciones se dieron con varias décadas de separación. La primera fue la de Kurt Cobain en 1994, que falleció a los 27 años también, cuando se encontraba en un buen momento de éxito tras haber lanzado su tercer disco In Utero en 1993 con el que habían encabezado las listas de éxitos. Su viuda, Courtney Love, supervisó junto a compañeros de banda los trabajos póstumos.

‘El club de los 27’ se amplió más de diez años después, en 2011, con el fallecimiento de Amy Winehouse también a esa misma edad y en julio como alguna de sus figuras, debido a un consumo excesivo de alcohol en medio de una exitosa carrera y breve de la que se retiró en 2008 e intentó retomar, pero paró su temprana muerte. Esto, sin embargo, hizo que Back to Black se convirtiera en el disco más vendido del siglo XXI en Reino Unido.