“Coppola, el representante”: revelaron las primeras imágenes de la serie protagonizada por Juan Minujín

Se anunció que “Coppola, el representante” está en producción y saldrá a las pantallas del streaming de la plataforma Star+, pero recién en 2024. Ariel Winograd será el director y el showrunner; tendrá guión de Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez y la producción de Pampa Films.

La serie sobre la vida de Guillermo Coppola estará compuesta por seis episodios de 45 minutos donde se recreará el espíritu de los 90 donde “Guillote” fue uno de los grandes protagonistas. El elegido para interpretar al empresario que fue la mano de derecha de Diego Maradona es nada menos que Juan Minujín. El relato tiene el visto bueno del propio Coppola, quien visitó el set en los primeros días de rodaje.

“En clave de humor, la serie de ficción gira en torno a Guillermo Coppola (Minujín), el manager de uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo, quien intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado, cuyo cénit deportivo es seguido rápidamente por una etapa de franca decadencia”, adelantó la plataforma Star+.

El rodaje comenzó hace dos semanas en Buenos Aires y tendrá lugar en Nápoles, Italia. El elenco se completa con Mónica Antonópulos como Amalia “Yuyito” González; Joaquín Ferreira como Poli Armentano; Adabel Guerrero como Alejandra Pradón; Alan Sabbagh como Mariano; Agustín Sullivan como Carlos Menem Jr.; Mayte Rodriguez como Sophie; María Campos como Susana Giménez y Federico Barón como Daniel Scioli.

Además, participarán María del Cerro como Karina Rabolini; Santiago Bande como Guillermo Coppola joven; Anna Favella como Domenica; Yayo Guridi como Flaco Manguera; Nicolás Mateos como Cuneo Libarona; Roxana Randón como Ana, la madre de Coppola; Fabián Arenillas como Néstor Ibarra; Teté Coustarot y Diego Pérez.

Hasta ahora, los responsables de la producción no explicitaron si Diego Armando Maradona será uno de los personajes que aparezca en cámara.

Polémicas alrededor de la biopic

Al estar basada en hechos reales, el anuncio del proyecto fue disparador de distintas polémicas, ya que algunos personajes importantes para la vida de Coppola no estaban de acuerdo con su aparición. Una de ellas fue “Yuyito” González, uno de los grandes amores del empresario, con quien tuvo a su hija Bárbara.

“Me llamaron de la productora por la serie de Guillermo y yo inmediatamente se lo pasé a una abogada… no quiero saber nada de esta serie, no quiero saber nada hasta que la serie salga porque sé que cuando salga me van a preguntar, no mezclo lo personal con lo público… ni quiero saber porque sé que voy a tener que responder como me pasó con la serie de Maradona, no me enteré de nada, porque no me quiero enterar de nada”, explicó la vedette en diálogo con Laura Ubfal en Gossip, el programa de Net TV. Evidentemente se llegó a un acuerdo, ya que Mónica Antonópulos la interpretará con su nombre real.

Por otra parte, Analía Franchín, quien también estuvo mucho años en pareja con Coppola, puso el grito en el cielo: “Hace veinte años que me separé de Guille. No tengo idea de la serie y no tengo ningún interés en salir”, reveló la periodista por Implacables en Canal 9. Al menos en esta entrega, la serie no llegará al momento cuando estaban juntos.

Susana Giménez también impuso sus condiciones, ya que estaba preocupada por la actriz que la interpretara. “Ella tenía un pedido importante: que no fuera la China Suárez”, reveló Marcela Tauro en Intrusos por América,y destacó que la conductora pidió que su personaje tuviera un lindo vestuario. “No sé si lo podía decir. Me parece que me fui de boca. Lo dije como si estuviese en casa”, dijo entre risas. La diva no había quedado conforme cuando del Cerro, ex Casi Ángeles, la interpretó en Sandro de América, programa emitido por Telefé en 2018; pero sí disfrutó del trabajo de Celeste Cid en Monzón, la serie.

LC con información de agencias