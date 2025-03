Daniel Maza y Hernán Jacinto: un dúo en clave de jazz, candombe y complicidad

Este viernes, Bebop Club recibirá a dos referentes de la música rioplatense y el jazz: Daniel Maza y Hernán Jacinto. Con un dúo de piano y bajo poco convencional, ambos artistas prometen una noche donde la improvisación, la fusión de estilos y la interacción con el público serán protagonistas. Serán dos funciones en la sala de Uriarte 1658, a las 20 y a las 22:30.

La intimidad del dúo

Maza, bajista, compositor y cantante, ha compartido escenarios con músicos de todo el mundo, pero encuentra en el formato dúo una magia particular. “Con Hernán, que es un genio y un tremendo artista, cada show es diferente. Tiene una sensibilidad y una cintura para moverse con la música que es increíble. Por más que ensayemos, siempre hay algo que me sorprende. La conexión que tenemos me parece maravillosa”, destaca.

Por su parte, Jacinto, pianista y tecladista de extensísima trayectoria, celebra la oportunidad de tocar junto a Maza. “Tocar con Daniel para mí es un placer total. Reúne todo lo que me atrae de un artista: musicalidad, carisma, versatilidad, talento y, al mismo tiempo, sencillez y espontaneidad”, afirma. Su vínculo con los ritmos uruguayos, forjado en sus años junto a Rubén Rada y otros grandes músicos del país vecino, lo conecta de manera especial con el universo sonoro de Maza.

Una fusión de estilos

El repertorio del concierto es tan variado como las trayectorias de ambos. “Nos gusta mucho improvisar. Por más veces que toquemos un tema, siempre va a pasar algo distinto”, cuenta Maza. “Nos encontramos en un punto que es la fusión. Hernán viene de un mundo más jazzero, yo vengo de un lugar que lo es menos, pero nos une ese amor por distintos estilos”.

Para Jacinto, la dinámica del dúo le permite explorar los silencios y las texturas con mayor libertad. “En un concierto a dúo se perciben en mayor detalle las dinámicas y los espacios. Eso genera un sentimiento de intimidad y complicidad constante”, explica. Y destaca que, aunque la ausencia de batería podría parecer una limitación, ambos logran mantener la pulsación rítmica de manera orgánica: “Aunque no esté la percusión presente, de alguna manera se percibe”.

La energía del vivo

Ambos coinciden en que la conexión con el público es fundamental. “Cuando tocamos sentimos a la gente muy cerca, se genera mucha complicidad”, dice Jacinto. “Es muy lindo sentir eso, más en estos momentos de la humanidad donde estamos siempre tan alienados con la tecnología y las distracciones permanentes”.

Maza, por su parte, enfatiza que su objetivo es que el espectador se lleve algo más que la admiración por la música. “Lo que transmito es lo que siento en ese momento. Tocar es lo que más feliz me hace en la vida, y quiero que la gente se vaya feliz. Que se queden con una melodía, con una anécdota, que les dure esa alegría más allá del show”, concluye.

Este viernes, Maza y Jacinto prometen una experiencia que va más allá de la música: una celebración de la espontaneidad, la complicidad y la pasión por el arte de tocar en vivo.