El director del Festival de San Sebastián dice que Milei está terminando con el cine argentino

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, se mostró hoy muy crítico con las políticas del presidente Javier Milei, que están “destruyendo la cultura y acabando con el cine argentino”.

Rebordinos presentó un avance de la programación de la 72 edición del festival de cine que se celebra en San Sebastián, en el norte de España, que tendrá lugar del 20 al 28 de septiembre y en el que habrá una fuerte presencia el cine latinoamericano.

Este viernes anunció tres películas latinoamericanas coproducidas con España -una de Chile y dos de Argentina- y pronto se conocerán todos los filmes que participan en Horizontes Latinos, la sección del festival dedicada al cine de esa región.

Este año seguirá habiendo una fuerte presencia del cine argentino en el festival, tónica habitual cada edición, pero Rebordinos está convencido de que no será así el año próximo.

“El año pasado, en esta época, había un montón de producciones argentinas en marcha. Este año no hay casi ninguna y el poco cine argentino que puede sobrevivir es el que pagan las plataformas”, lamentó el responsable del certamen.

“Sinceramente, la política del Gobierno no puede ser más nefasta para la cultura en general y para el cine en particular. Este año todavía, insisto, habrá una gran presencia de cine argentino porque son las películas que se han acabado a finales del año pasado o a principios”, pero eso no será así en 2025.

Porque, “obviamente, la política del Gobierno Milei es una política de ir destruyendo la cultura y al cine argentino, está realmente acabando con él”.

En el avance de la programación presentada hoy están incluidas La llegada del hijo, de las argentinas Cecilia Atán y Valeria Pivato, que se presentará en New Directors.

Dos realizadoras que ya compitieron en Horizontes Latinos con La novia del desierto en 2017 y que ahora llegan con un filme sobre el reencuentro de una madre con su hijo tras su salida de prisión, protagonizada por Maricel Álvarez, Angelo Mutti Spinetta, Cristina Banegas y Greta Fernández.

En Horizontes Latinos competirá Los domingos mueren más personas, del argentino Iair Said, que también protagoniza esta película sobre la peripecia vital de un joven judío de clase media que vuelve de Europa a Buenos Aires por el fallecimiento de su tío.

Así como Quizás es cierto lo que dicen de nosotras, de los chilenos Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra, que cuenta la historia de una exitosa psiquiatra que recibe la visita de su hija mayor, quien estuvo aislada en una secta por mucho tiempo.

Y en El llanto, filme de la competición oficial dirigido por Pilar Palomero, también hay presencia latina, en la coproducción con Argentina y en el elenco, formado por la española Ester Expósito, la francesa Mathilde Ollivier y la argentina Malena Villa.

Un documental de toros, el debut de C.Tangana y coproducciones latinas

Dos documentales españoles, uno de Albert Serra sobre toros, Tardes de soledad, y el debut de C.Tangana en la dirección, La guitarra flamenca de Yerai Cortés, junto con varias coproducciones latinoamericanas, son algunas de las cintas anunciadas como avance de la programación del Festival de San Sebastián.

Tardes de soledad es el título del trabajo de Serra, centrado en la liturgia taurina a través de las figuras del peruano Andrés Roca Rey y el español Pablo Aguado, que competirá en la sección oficial, mientras que la ópera prima del cantante C.Tangana se proyectará en la sección New Directors.

Junto al documental de Serra estarán en la competición oficial Los destellos, de Pilar Palomero, con Antonio de la Torre y Patricia López Arnáiz; Soy Nevenka, de Iciar Bollain, la historia real de Nevenka Fernández, una concejala de un ayuntamiento español que denunció el acoso del alcalde, y El llanto, ópera prima de Pedro Martín Calero.

En New Directors, además del filme de Tangana, que abrirá la sección, se proyectará el nuevo trabajo del español David Pérez Sañudo Los últimos románticos y Por donde pasa el silencio, de la también española Sandra Romero.

Y en sección oficial, pero sin competir, se podrá ver La virgen roja, de la española Paula Ortiz, con Nawja Nimri y Alba Planas, que cuenta la historia real de Hildegart Rodríguez, una de las primeras feministas de España en los años 30.

También las series Yo, adicto, adaptación de la novela homónima de Javier Giner, y Querer, de Alauda Ruiz de Azúa. Asimismo, se proyectará Celeste, con Carmen Machi como una inspectora de la Agencia Tributaria que tiene que demostrar el fraude de una estrella de la música, una historia similar al caso real que afectó a la cantante colombiana Shakira en España.

