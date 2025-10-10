Dolly Parton termina con los rumores sobre su estado de salud: “Todavía no me morí”

Dolly Parton tranquilizó a sus seguidores en redes sociales asegurando que está bien. “Todavía no me morí”, afirmó la estrella del country en un video después de que su hermana inadvertidamente generara rumores sobre su mal estado de salud, que preocuparon a los fans de la cantante.

“Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Te parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!”, dijo Parton en el video. “Quería tranquilizarlos. Hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo oían de mí, sabrían que estoy bien. Aún no estoy preparada para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo y yo no terminé de trabajar”, añadió.

La cantante pospuso recientemente su concierto en Las Vegas tras informar a sus fans de que su estado de salud no era el óptimo para salir al escenario. Aunque no reveló la gravedad de estos problemas, sí confesó que no podría ensayar para la gira y que no estaría preparada para los conciertos.

Los rumores acerca de un empeoramiento en su salud se agigantaron en Internet por una publicación de su hermana, Freida, quien pidió a los fans de la artista que rezaran por Dolly Parton. “Anoche estuve despierta toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se sintió muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración, y recibí la inspiración para pedirles a todos los que la aman que sean guerreros de oración y oren conmigo”, escribió.

Después del revuelo que provocó el mensaje de Freida, la hermana de Dolly Parton publicó un mensaje aclarando sus primeras declaraciones: “No quería asustar a nadie ni hacerlo parecer tan serio al pedir oraciones por Dolly”.