Ellen Degeneres anuncia su retirada definitiva tras su especial en Netflix

Pasaron dos años desde que Ellen DeGeneres finalizara una próspera andadura televisiva, cabe decir, empañada en su recta final por agrias polémicas. La filtración en 2020 de las denuncias de antiguos empleados que acusaban al programa de promover un entorno tóxico y a la presentadora de trato denigrante enturbió casi definitivamente la imagen de esta, hasta entonces con una fama casi impoluta. La controversia provocó, primero, el despido de varios productores y el desplome de las audiencias de show y aceleró el interés de la artista por clausurarlo.

Ahora, DeGeneres se encuentra en plena gira de un monólogo, Ellen's Last Stand... Up, cuyo resultado podrá verse en un futuro próximo en Netflix. Y durante la promoción de este espectáculo, la showwoman de 66 años ya advirtió que esta será, previsiblemente, la última vez que actúe ante el público, ya que prevé dejar el mundo del espectáculo, tal y como cuenta Variety.

Durante un encuentro con seguidores, un fan le preguntó si al término del tour planeaba retomar su carrera como actriz en cine o en teatro. Ellen respondió de forma tajante: “No. Esta será la última vez que van a verme. Tras el especial de Netflix, habré terminado”.

Otro asistente quiso incidir en esto, y le preguntó si, por ejemplo, estaría dispuesta a poner voz a Dory, su personaje de Buscando a Nemo y Buscando a Dory, de Pixar. DeGeneres repitió respuesta: “No, esto es un adiós”.

“Soy muchas cosas, pero no soy malvada”

Hay que decir que DeGeneres, que inició esta gira a comienzos de año y prevé terminarla a mediados de agosto, acaba de cancelar varias fechas del espectáculo. Un espectáculo, por cierto, donde está respondiendo a las acusaciones publicadas en 2020 sobre su mala conducta. Ella terminó pidiendo disculpas de forma pública en su programa, pero como decíamos, eso no impidió que su marca empezara a perder brillo.

“Permítanme que los ponga al día con lo que ocurrió desde la última vez que me vieron. Ahora tengo gallinas. Ah, sí, y me echaron de la industria por ser malvada”, bromea. Ellen reconoció, como hizo en su momento, que puede ser “exigente, impaciente y dura”. “Soy una mujer fuerte. Soy muchas cosas, pero no soy malvada”.

“Solía decir que no me importaba lo que dijeran de mí. Ahora entiendo que decía eso cuando estaba en lo más alto”, reconoce DeGeneres, que durante este espectáculo también reconoció que “odió la manera en que terminó su programa”.