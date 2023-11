El guitarrista estadounidense Rodney Jones llega por primera vez a la Argentina

El guitarrista estadounidense Rodney Jones, que tocó con Dizzy Gillespie, Ray Brown, Quincy Jones, Stevie Wonder y Stan Getz, se presentará por primera vez en Argentina este viernes 10 y el sábado 11.

Lo hará en formato quinteto junto con los argentinos Mariano Loiácono, Ernesto Jodos, Gabriel Balado y Sergio Verdinelli.

Los shows serán a las 20 y a las 22:45 en Bebop Club.

El legendario guitarrista presentará su proyecto junto a Loiacono en trompeta, Jodos en piano, Balado en contrabajo y Verdinelli en batería.

Jones empezó a tocar la guitarra a los seis años. Grabó dos discos para el sello Blue Note, The Undiscovered Few y Soul Manifesto. Ha realizado giras por todo el mundo, actuado y grabado con personalidades de la música como Dizzy Gillespie, Ray Brown, Lena Horne, Quincy Jones, Christian McBride, Stevie Wonder, Elvin Jones, Kenny Burrell, Stan Getz y muchos otros.

Fue el guitarrista del Apollo Theatre durante nueve años y el guitarrista del Rosie O'Donnell Show durante seis años. Ha escrito comerciales y tiene más de cientoveinticinco composiciones grabadas.

Recientemente compuso la música para un documental para PBS sobre los soldados afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Se desempeñó como Director Musical/Productor de Lena Horne, Ruth Brown, Gloria Lynne, Ernestine Anderson y otros.

Además, ha sido profesor de Estudios de Guitarra de Jazz en The Juilliard School durante doce años y en The Manhattan School of Music durante más de 20. años y ha realizado clínicas y talleres en todo el mundo.

CRM