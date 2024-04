Hannah Waddingham se enojó con un fotógrafo por un comentario sexista: “Eso nunca se lo dirías a un hombre”

Las alfombras rojas para las mujeres siempre han sido un campo de batalla en cuanto a micromachismos se refiere. Las preguntas sexistas y rancias sobre las vidas íntimas de actrices y otras personalidades, o los largos barridos con las cámaras (de abajo hacia arriba o al revés) por los cuerpos de ellas (y no de ellos) han dejado desde hace años momentos de incomodidad, crítica y cabreo. Precisamente esto ha sido lo que le ha pasado a la actriz Hannah Waddingham durante los Laurence Olivier Awards.

Mientras la artista británica, conocida especialmente por su papel en las series Juego de Tronos y Ted Lasso, bajaba las escaleras de la gala y posaba para los fotógrafos, uno de ellos le preguntó si podía mostrar una pierna. La respuesta de ella ha sido ampliamente aplaudida en redes sociales: “Eso nunca se lo dirías a un hombre. No seas idiota o me voy, no me vuelvas a pedir que te enseñe la pierna. No”, dijo, visiblemente molesta, en un vídeo difundido por una usuaria de X, antes Twitter. Después, abandonó el posado.

Ante la respuesta de la también presentadora de los premios, se pudo escuchar de fondo los aplausos y vítores de los presentes. Ahora, el vídeo acumula cientos de retuits y respuestas en apoyo a su reacción. “Siempre, siempre denunciad a los imbéciles por sus tonterías”, animaba la usuaria que había publicado el primer tuit.

No es la primera vez que la actriz confronta actitudes machistas. Ya en octubre de 2023, dejó clara su posición contra la misoginia, especialmente en el mundo del cine y el espectáculo. “Cuando se trata de lidiar con el sexismo, especialmente en mi industria, yo estaba en el extremo receptor de la misma sobre todo cuando estaba modelando allá por mis veinte años, con algunas de las tonterías que los fotógrafos masculinos misóginos me lanzaban para ponerme en mi lugar”, dijo para la revista Glamour.