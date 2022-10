Lollapalooza 2023: Billie Eilish, Drake, Rosalía, Tame Impala y Blink-182 encabezan la grilla del Festival en Argentina

Los largamente esperados debuts en nuestro país de la británica Billie Eilish y el grupo de punk pop Blink-182, el regreso de Rosalía luego de su aclamado show de agosto pasado en el Movistar Arena, la llegada del rapero canadiense Drake y la presencia de los neopsicodélicos australianos Tame Impale serán algunas de las atracciones de la 8va. edición de Lollapalooza Argentina, que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo, en su tradicional escenario del Hipódromo de San Isidro.

La nutrida grilla también incluye como grandes atracciones al rapero Lil Nas X; Jane's Addiction, cuya actuación en la edición de este año se vio frustrada por un caso de coronavirus en la banda; The 1975, los Djs´ Armin Van Buuren y Claptone, y Cigarettes After Sex, entre tantos, de acuerdo a la grilla dada a conocer hoy por la organización local.

Como es costumbre, el festival también contará entre sus grandes figuras con artistas locales, en este caso, María Becerra, Trueno, Diego Torres, Chano, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Catupecu Machu y Dante Spinetta, entre otros.

De esta manera se confirma una nueva edición de este encuentro musical, establecido desde 2014 como el más relevante en la Argentina a fuerza de continuidad, imponentes y variadas grillas y oferta de entretenimiento; para la cual se reactiva la venta de los últimos abonos para las tres jornadas a través de la plataforma Allaccess.

Para no desentonar con la última versión del Festival en marzo pasado, en el que hizo su ingreso triunfal la nueva escena musical, con figuras como Nicki Nicole, Tiago PZK, Wos y Bizarrap, entre tantos; brilló el pop de Miley Cyrus y Foo Fighters ofreció el rock más incendiario -en la última performance del recordado baterista Taylor Hawkins-; el capítulo 2023 también promete escenas inolvidables.

En primer lugar habrá dos esperados debuts que, ya de por sí, justifican la presencia en el encuentro. La británica Billie Eilish podrá finalmente saldar su deuda con los fans locales que se frustraron con la cancelación del show previsto para 2020 por la pandemia de coronavirus. También llegará por primera vez a Sudamérica el pop punk de Blink-182, otro número largamente esperado por los amantes del género.

Otro plato fuerte estará dado por la española Rosalía, quien ya fue parte de una edición local de este Festival, pero cuando aún no había explotado su figura. Esta vez llegará a pocos meses de haber hechizado a quienes asistieron a su debut en solitario en nuestro país, cuando en agosto pasado presentó su “Motomami Tour” en el porteño Movistar Arena.

El rap tendrá un lugar preponderante con Drake, acaso desde una vertiente más tradicional; y Lil Nas X, definitivamente un innovador del género, sobre todo por las temáticas abordadas y la estética, que abraza la diversidad sexual.

Los amantes del rock tendrán una buena cuota mezclada con psicodelia de la mano de la australianos Tame Impala; y también tendrán una dosis de rock alternativo californiano de principio de los `90 con Jane's Addiction, la banda de Perry Farrell, el gran cerebro detrás Lollapalooza.

Fiel al espíritu que impulsó su creación en los `90, el Festival cuenta como gran corazón de su grilla con artistas de la escena emergente, tanto en el plano local como internacional, por lo que se presenta como una gran oportunidad para los oídos ávidos de nuevas tendencias.

Y a pesar de que hoy se dio a conocer un listado de artistas confirmados para la próxima edición que se acerca al centenar, seguramente se sumarán más nombres en las próximas semanas, a la vez que se anunciarán “side-shows”, como es habitual en cada entrega.

Pero además de la gran variedad de artistas, desplegados en cinco escenarios simultáneos, uno de ellos exclusivos para las infancias -al que se conoce con el nombre de Kidzapalooza-; Lollapalooza Argentina se caracteriza por su amplia oferta de entretenimiento, con patios gastronómicos, exposiciones artísticas y actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

Todo esto volverá a estar presente en marzo de 2023 cuando se ponga en marcha la octava entrega de lo que sin dudas será uno de los eventos musicales del año.

La grilla completa

Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX / María Becerra, Trueno, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Usted Señalemelo, Alison Wonderland, Melanie Martínez, Diego Torres, Chano, Mora, Conan Gray, Wallows, Tokischa, Danny Ocean, Dominic Fike, Bresh, Purple Disco Machine, Marilina Bertoldi, Gongon City, Alvaro Diaz, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Catupecu Machu, Rise Against, Omar Apollo, Callejero Fino, Cami, Aurora, John Summit, Ryan Castro, Dante Spinetta, Rei, Gera Mx, Villano Antillano, Nafta, Young Miko, Modest Mouse, Hot Milk, Yungblud, Sofi Tukker, 100, Gecs, Elsa y Elmar, Rojuu, Guitarricadelafuente, Rusowsky, Ralphie Choo, Suki Waterhouse, Oscu, Alejo Isakk, Papichamp, 1915, Angela Torres, Silvestre y La Naranja, Muerejoven, Gauchito Club, Broke Carrey, The Change, Judeline, Odd Mami, Connie Isla, Oh! Dulceari, León Cordero, Nora En Pure, Camilú, Plastilina, An Espil, Delfina Campos, Paz Carrara, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Kchiporros, Mia Zeta, Soui Uno, Panther, Sassyggirl, Friolento, Mora Navarro, Guillermo Beresñak, Nani, Flaca.

