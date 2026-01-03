Cómo Marvel se inspiró en Frankenstein para crear su primer antihéroe

Frankenstein fue uno de los personajes más destacados de este 2025, con el estreno de la adaptación cinematográfica de Guillermo del Toro en Netflix, con uno de los actores del momento, Jacob Elordi, como el monstruo, cuya influencia en la cultura pop y en general es amplia, y lo que pocos saben es que es la clara influencia que tuvieron Stan Lee y Jack Kirby para crear su primer antihéroe.

Marvel se inspiró en Frankenstein para crear a Hulk

La historia que relaciona a Frankenstein con Marvel comienza en 1964, cuando se publicó el primer número del ‘Increible Hulk’, que llegaba con el subtítulo “¿Es hombre, monstruo o... ambos?”. Y es que, tal y como aseguraron sus creadores, Stan Lee y Jack Kirby, su primer antihéroe es una especie de homenaje al monstruo creado por Mary Shelley.

De hecho, esto se confirmó cuando en 2003 se publicó “Hulk: La Guía Increíble” de Tom DeFalco y en esta publicación Stan Lee escribió un prólogo que lo relacionó con la película ‘Frankenstein’ de 1931, dirigida por James Whale y que inauguró la franquicia de Monstruos de la Universal:

“'Frankenstein' me dio la idea de crear un monstruo heroico, una criatura que, en esencia, era buena de corazón, pero que sería constantemente perseguida y acosada por la sociedad. El Increíble Hulk fue mi homenaje personal a 'Frankenstein'”, admitía en ese prólogo Lee.

Kirby también citó a ‘Frankenstein’ como inspiración para crear a Hulk en una entrevista con Comics Journal que cita Slash Film, apuntando a que en ese primer número mencionado el villano es un espía ruso llamado Igor que recuerda al estilo del personaje de Bela Lugosi en ‘El hijo de Frankenstein’.

Lo que comparten Frankenstein y Hulk

Así, Hulk es directa inspiración de Frankenstein, siendo ambos protagonistas obra de un experimento, aunque Bruce Banner era anteriormente humano, mientras que el monstruo que arma Viktor Frankenstein es una creación con partes de carne humana.

De la novela de ‘Frankenstein’ y las películas, Lee y Kirby tomaron la fealdad para su antihéroe, con ilustraciones que recuerdan a Boris Karloff como el monstruo en la película de la década de los 30 en la Universal, con cabeza cuadrada, frente amplia, cabello negro corto y con los mismos ojos y mejillas hundidas.

Su piel también era gris por el largometraje de la Universal en blanco y negro, aunque esto pasó a ser verde cuando errores de impresión provocaron una coloración inconsistente en Hulk, por lo que se repintó. Además, este personaje incorpora otra referencia a la literatura universal, con la dualidad de la personalidad tomada del Dr.Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson.