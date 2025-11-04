Murió Diane Ladd, actriz de 'Corazón salvaje' y madre de Laura Dern, a los 89 años

La prolífica actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Oscar y madre de la ganadora del galardón Laura Dern, falleció este lunes a las afueras de Los Ángeles a los 89 años. Ladd fue reconocida con nominaciones por sus interpretaciones en Alicia ya no vive aquí, de Martin Scorsese; Corazón salvaje, de David Lynch; y Noches de rosas, de Martha Coolidge.

Su hija Laura Dern confirmó el fallecimiento de su madre en un emotivo comunicado: “Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California”. “Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”, añadió Dern.

Ladd tuvo una extensa carrera en Hollywood de más de seis décadas y fue reconocida por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y reconocida por su trabajo por los grandes de la dirección cinematográfica de la industria. Casada de 1960 a 1969 con el actor Bruce Dern, fruto de ese matrimonio tuvo dos hija: Laura y Diane, que murió por una hemorragia cerebral en 1960 tras caerse en la piscina de la casa familiar y golpearse la cabeza cuando tenía 17 meses.

Diane Ladd nació en Laurel (Misisipi) el 29 en 1935. Se mudó a Nueva Orleans en su adolescencia para cantar en una banda de jazz del barrio francés y de ahí dio el salto a Nueva York, donde trabajó como modelo y bailarina en el Copacabana antes de debutar en el teatro con la obra Orfeo desciende, de Tennessee Williams, con el que decía estar lejanamente emparentada.

Trabajó durante años en cine y televisión, y antes de la treintena logró un personaje de peso en el culebrón The Secret Storm. Tres años más tarde, en 1974, Ladd ya apareció en Chinatown, de Roman Polanski, y en Alicia ya no vive aquí, de Martin Scorsese, con la que fue por primera vez candidata al Oscar a actriz secundaria al dar vida a Flo, la moza compañera de buen corazón y lenguaje repleto de improperios de la protagonista, Ellen Burstyn.

Hace tres años que había sido diagnosticada con una grave enfermedad y le aseguraron que solo le quedaban seis meses de vida, pero su hija se propuso ayudarla para recuperar su capacidad pulmonar mediante paseos prescritos por el médico. En estos paseos Laura Dern grabó las conversaciones que tuvieron y donde compartieron numerosas anécdotas que plasmó en el libro Honey, Baby, Mine.