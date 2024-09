Sin multitudes ni grandes equipos de sonido, Coldplay presenta su último disco en el Valle de la Luna

Sin multitudes, sin equipos de sonido y sin la banda pero nada más ni nada menos que en el argentinismo Valle de la Luna. Así será la presentación que Cold Play imaginó para su próximo disco “Moon Music” que se publicará el el próximo 4 de octubre.

Esta llamada “preescucha” será tres días antes, en el atardecer del 1 de octubre, y sólo para un exclusivo grupo de fans que disfrutarán del nuevo disco sólo con unos auriculares mientras el silencio continúan imperturbable en el paisaje del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan.

Los elegidos para escuchar el adelanto del disco de la banda liderada por Chris Martin serán seleccionados por un concurso organizado por FM Aspen (Buenos Aires), Cadena 3 (Córdoba), Cadena Heat (Córdoba), Estación del Sol (Mendoza) y FM Vida (Rosario), según informó la discográfica Warner Music Argentina, que adelantó que se tratará de una “experiencia única”.

La expectativa ante el evento es tal que incluso el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, expresó en su cuenta de X su “profunda alegría y agradecimiento” a Coldplay “por elegir un lugar tan icónico y maravilloso” de San Juan.

“Como gobernador, y sobre todo como sanjuanino, es un orgullo inmenso saber que este escenario único llegará al mundo de la mano de artistas admirados y reconocidos. Ser anfitriones de la Experiencia MOON MUSIC es un verdadero honor para San Juan”, agregó.

Los organizadores del evento se preocuparon en aclarar que la presentación será con auriculares para no generar ningún tipo de contaminación acústica y que todos los presentes deberán mantener una serie de medidas para no alterar el medioambiente.

El parque Ischigualasto, área protegida desde 1971 por su valor paleontológico y declarado en 2000 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, abarca 62.916 hectáreas a una altura de entre 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar en lo que se conoce como Valle de la Luna por su paisaje desértico y sus monumentales formaciones rocosas.

“Moon Music” es el décimo álbum de la banda, del que ya se conocieron dos adelantos: 'feelslikeimfallinginlove' y 'We Pray', en el que colabora Tini Stoessel, quien también había cantado en sus últimos shows en River .

La noticia de esta preescucha no hizo más que certificar el romance de la banda británica con su público argentino. En su última visita al país, a finales de 2022, con la gira de 'Music of the Spheres', Coldplay ofreció diez conciertos en el Estadio de River Plate, batiendo todos los récords hasta el momento.

Con información de EFE