Murió Alfred Oliveri, recordado notero de CQC y El Rayo y director de cine

Este domingo murió Alfred Oliveri, el recordado notero de CQC y El rayo, quien en los últimos años estuvo volcado al mundo de los documentales detrás de cámara, como director. La triste noticia fue confirmada por su amiga Juliana Fortunato Wates, productora con quien tenía planes a desarrollar en Londres, y el chef peruano Virgilio Martínez que, en las redes sociales, publicó una foto en la que aparece junto a Oliveri y en la que escribió: “Te vamos a extrañar amigo/director. En todo momento un paso adelante. Te tenemos mas cerca que nunca”. Como creador audiovisual, Alfred había contado la historia de este chef y de su restaurante Central, que se estrenó en Netflix.

Su pareja, Prashanti Paz, apeló a una foto de un primer plano de sus manos. “Descansa en paz mi amor. Te amo para toda la eternidad”. Oliveri tenía 55 años y aún se desconocen las causas de su muerte.

Alfred Olivieri fue notero estrella en los '90, en la época en que los cronistas de la calle eran los protagonistas de la tele. Trabajó toda su vida en el mundo del espectáculo, delante y detrás de cámara. Condujo el ciclo de música Rebelde sin pausa y también formó parte de la producción de CQC, La TV ataca, Teleshow y el canal Music 21.

“Yo me siento muy feliz y muy orgulloso de haberlo vivido al mil por mil. Mantengo los vínculos hasta el día de hoy, la relación con Charly, con Cecilia Roth, con Fito (Páez). Teníamos un vértigo de nocturnidad importantísimo, que tiene sentido si lo sobrevivís. Si te quedás dando vueltas en esa misma rueda sos un hámster y se va poniendo todo bastante patético y oscuro. Pero si eventualmente lográs salir del círculo hacia otros ámbitos, lo mantenés con orgullo de haber hecho algo que estuvo bien. Mi trabajo era muy bueno en ese momento. Realmente la gente se divertía y es el día de hoy que, sin haber sido una figura principal, me siguen recordando y me agradecen porque la pasaban bien y se reían. Eso es increíble. En ese sentido me siento muy feliz de todo lo que viví, sobre todo porque lo sobreviví y porque dejé de hacerlo en el momento justo”, dijo sobre sí mismo hace unos años.

Colaboró con el equipo de Cuatro Cabezas cuando abrió una oficina en Madrid para exportar los formatos de la productora y allí quedó ligado a España, donde armó su propia empresa audiovisual, en Barcelona. En paralelo, fue productor y director de sus propias películas documentales. Apasionado por las historias, Oliveri encontró su nicho en la alta gastronomía. Fundó la saga House of Chef y llevaba tres largometrajes realizados contando epopeyas de grandes cocineros, como Germán Martitegui, Mauro Colagreco o Gastón Acurio.

Hace menos de un año, Oliveri participó en la competencia oficial Cinema Cocina del Festival de Málaga con su documental Into the wine (La ruta del vino), largometraje también de temática gastronómica que gira en torno a Mariana Torta, sommelier que se embarca en un viaje alucinante de 22 días que conecta ciudades europeas con los más importantes territorios productores de vino.

Con el paso del tiempo, el exnotero de tantos éxitos televisivos se convirtió en un referente en su campo. Obtuvo dos Biznagas de Plata en los años 2020 y 2023 por su largometraje Purity y su cortometraje Identidad.

En su cuenta de Instagram, el actor Jean Pierre Noher se despidió de él: “Me quedo con nuestra conversa, desde el remís que te llevaba a Ezeiza, luego de tu última visita a Buenos Aires. Gracias, por tu generosidad, tu discreción, extrañaremos siempre tu charme, tu glam y tu don de gente. Aquí, apenas un recuerdo de hace mil en ese programa que conducías en la TV Pública con mi hijo @michelnoher (en su primera aparición pública), con Vicentico, Ruth Infarinato. Alfred Oliveri, único. Abrazo gigante a Paz tu compañera y los tuyos @pazleon”.

Fito Páez, por su parte, expresó: “Se nos fue Alfredito Oliveri. Siempre riendo, siempre buscando, siempre inyectando positividad. Un hombre de la cultura rock. Protagonista de la noche porteña en los agitados 90. Aquel texto confesional sobre aquellos años es un texto impostergable. Honesto, seco y divertido. Quienes lo conocimos lo vamos a extrañar. Todo el amor para sus amigxs y familiares. Flia Páez”.

Cecilia Roth también lo recordó a través de las redes sociales: “Me mandaste esta foto el 22 de diciembre desde Ámsterdam diciéndome que querías mudarte a Portugal. Hace un mes estábamos hablando de las fiestas y de la locura del mundo y de las ganas de vernos en algún lugar del planeta. No puedo no pensarte tan vivo y tan gracioso como siempre. Brillante. Imaginando vidas posibles, amores felices, carcajadas con música, inventos, ilusiones, fiestas sin finales, tristezas hondas, caminos bifurcados. Pero siempre la vida. Siempre la vida por delante. Mi chiquito querido que bailaba tap en NY y preguntaba desde su madurez infantil si podría, algún día, producir Atracción fatal en comedia musical. Yo decía que no, tal vez me equivocaba. Te voy a extrañar Alfred, como se extrañan los jazmines en invierno”.

“Tantos momentos y solo encuentro esta foto con vos…Descansá en paz, Alfred corazón”, lo despidió María Carámbula. Germán Martitegui sumó: “Tu luz nos tocó a todos. Gracias”. En tanto, Juanse escribió: “Adiós Alfred, que el cielo te reciba”.

