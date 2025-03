Recomendaciones para el BAFICI 2025: grandes cineastas, revelaciones, sorpresas y retrospectivas en la fiesta cinéfila

La oferta es amplia (641 funciones de 298 cortos y largometrajes provenientes de 44 países), se suma un día de proyecciones (este año va del 1º al 13 de abril), hay una nueva sede (con el Teatro Alvear se llega a 13 salas en 7 complejos) y las entradas tienen precios más que accesibles (3.000 pesos y 2.000 para estudiantes y jubilados). La 26ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente comenzará dentro de una semana con la proyección de “(upa!) Una pandemia argentina - Lado A+B”, tercera entrega de la saga codirigida por Camila Toker, Tamae Garateguy y Santiago Giralt que se inició en 2007, pero uno de los momentos clave para luego llegar a disfrutar del festival en toda su dimensión se producirá mucho antes, más precisamente desde este miércoles 26, a las 10 de la mañana, cuando comience la venta online de tickets en https://bafici.org

Por eso, como para ir armando con tiempo la grilla de la maratón cinéfila, siempre es bueno contar con alguna guía que contemple desde películas de directores consagrados que fueron premiadas en otros festivales hasta óperas primas de nuevos talentos, pasando por rescates de clásicos en copias restauradas o films vinculados, por ejemplo, al universo del rock.

Grandes Maestros

Suelen ser las funciones que más rápidamente se agotan. Nadie quiere perderse los más recientes trabajos de autores de renombre como el chino Jia Zhang-ke (“Caught by the Tides”, sobre los profundos cambios socioeconómicos en el gigante asiático durante el período 2002-2022); el rumano Radu Jude (“Kontinental ’25”, sátira rodada con un iPhone que cuestiona desde el racismo estructural hasta la especulación inmobiliaria); el canadiense Denis Côté (“Paul”, retrato de un joven que lucha contra la depresión, la ansiedad, la soledad y la obesidad con estrategias decididamente poco convencionales); el español Albert Serra (“Tardes de soledad”, portentoso ensayo visual sobre un tema controvertido como la tauromaquia desde el punto de vista de un torero en ascenso); y el coreano Hong Sangsoo (“What Does That Nature Say to You”, sobre la relación que se establece entre un joven poeta y la familia de su novia).

Óperas primas

Una de las constantes en los 26 años del BAFICI ha sido descubrir nuevos realizadores. Si bien existe una sección dedicada exclusivamente a primeros largometrajes con 7 títulos (entre ellos “Gazer”, del estadounidense Ryan J. Sloan, film noir muy artesanal sobre las desventuras de una joven madre que sufre una enfermedad cerebral degenerativa), también hay varios otros repartidos en la Competencia Internacional (“Vingt dieux”, de la francesa Louise Courvoisier; sobre un muchacho de 18 años de un pueblo rural que tras la repentina muerte de su padre debe ocuparse de su hermana menor de 7 años y encontrar la manera de generar ingresos produciendo quesos; “Bajo las banderas, el sol”, documental del paraguayo Juanjo Pereira premiado en la reciente Berlinale sobre la omnipresente figura del dictador Alfredo Stroessner durante 35 años; y “Cactus Pears, del indio Rohan Parashuram Kanawade, sobre una sensible historia de amor gay en el conservador contexto de una comunidad campesina).

Por su parte, la competencia Vanguardia y Género también es rica en óperas primas como “Invention”, film de la estadounidense Courtney Stephens que le valió a Callie Hernandez el premio de actuación en el Festival de Locarno con las penurias de una treintañera que debe lidiar con el legado (las patentes) de un padre inventor cuya vida estuvo marcada por las controversias; y “La guitarra flamenca de Yerai Cortés”, de Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, sobre un joven músico flamenco que concibe un disco que reconstruye su historia y la de su familia.

Cine argentino

Pese a la profunda crisis que afecta al sector, el cine argentino más independiente presentará en el BAFICI 116 películas, de las cuales 61 son largometrajes y 55 cortos y mediometrajes. Habrá que prestar atención a muchos estrenos mundiales, pero la que ya viene generando interés desde su lanzamiento en el reciente Festival de Sundance es “La virgen de la tosquera”, impactante descripción del universo adolescente en tiempos de crisis dirigida por Laura Casabé con guion de Benjamín Naishtat y a partir de dos cuentos de Mariana Enriquez.

Cine y música

Entre las 9 películas de la sección Música hay propuestas tan diversas como “Pavements”, film de Alex Ross Perry que se acerca con muy diversos elementos documentales y ficcionales a la carrera de la mítica banda indie Pavement cuando en 2020 se reúne tras más de una década inactiva, se prepara un musical sobre sus canciones y se monta una exhibición en un Museo; y “Los años salvajes”, melancólica tragicomedia del chileno Andrés Nazarala sobre Ricky Palace (el gran Daniel Antivilo), un rockero sexagenario otrora popular y hoy en plena decadencia, y el fin de la movida más bohemia en la ciudad Valparaíso.

Más allá de la mencionada sección, hay otra llamada Britannia Lado B: We Will Rock You que entre sus 9 propuestas tiene dos documentales de Julien Temple sobre el festival más importante del mundo (“Glastonbury”) y sobre la banda Dr. Feelgood (“Oil City Confidential”); “Gorillaz: Reject False Icons”, sobre uno de los proyectos musicales de Damon Albarn; “Here to Be Heard: The Story of The Slits”, sobre la banda punk femenina; “Poly Styrene: I Am a Cliché”, sobre ese ícono punk y líder de X-Ray Spex; “Supersonic”, film de Mat Withecross sobre Oasis; “Teenage Superstars”, sobre la escena musical independiente de Escocia en los años '80 y '90 con bandas icónicas como The Jesus and Mary Chain y Teenage Fanclub; “The Beat Is the Law - Fanfare for the Common People”, sobre la banda Pulp que lidera Jarvis Cocker; y “Westwood: Punk, Icon, Activist”, sobre Vivienne Westwood, quien pasó de joven activista punk en la década de 1970 a dueña de un imperio de moda.

Retrospectiva Jacques Rozier

Jacques Rozier murió en junio de 2023, a los 96 años, siendo un desconocido para la gran mayoría y objeto de veneración por parte de la cinefilia más radical. Junto a Jean Eustache, quien fue reivindicado tiempo antes, Rozier quedó como uno de los cineastas “malditos” surgidos en tiempos de la Nouvelle Vague. Recién en septiembre del año pasado se reestrenaron en salas francesas con copias restauradas cuatro de sus largometrajes, “Adieu Philippine” (1962), su obra más emblemática rodada en 1960 y estrenada en Cannes dos años después; “Du côté d’Orouët” (1971); “Les Naufragés de l'île de la Tortue” (1976), con Pierre Richard; y “Maine Ocean” (1986).

Estas cuatro películas y “Fifi Martingale” (2001), que casi no se vio en salas después de su estreno en la Mostra de Venecia, se presentarán en el BAFICI junto a cortos como “Blue Jeans” (1958), la historia de dos jóvenes de juerga en Cannes que constituye una pieza insoslayable en la historia de la Nouvelle Vague; y “Le Parti des choses: Bardot et Godard” (1964), uno de los dos trabajos que Rozier hizo sobre la figura de Brigitte Bardot.

Cineasta muy influyente en las carreras de, por ejemplo, Justine Triet o Antonin Peretjatko (protagonista de otros de los valiosos focos de esta edición), Rozier tuvo una producción muy limitada: no solo “Fifi Martingale” casi no tuvo distribución sino que en 2007 dejó un largometraje inconcluso como “Le Perroquet parisien”. Celebrado y de alguna manera apadrinado por Jean-Luc Godard, Rozier comenzó con un cine libre, lúdico, juvenil y veraniego con algo del Eric Rohmer más descontracturado, pero luego fue mutando hacia obras más melancólicas, oscuras, pesimistas y angustiantes. Lo concreto es que el BAFICI permitirá la oportunidad única de (re)descubrir buena parte de su filmografía en impecables copias restauradas.

