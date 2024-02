Regresa a la Argentina el guitarrista de jazz estadounidense Russell Malone

El estadounidense Russell Malone, uno de los guitarristas de jazz más importantes de los últimos treinta años, regresa a la Argentina para presentar cuatro shows en Bebop Club el domingo 11 y el lunes 12 a las 20 y a las 22:45.

Lo hará en formato quinteto acompañado de los argentinos Mariano Loiácono (trompeta), Pablo Raposo (piano), Mauricio Dawid (contrabajo) y Juan Chiavassa (batería) y con Sebastián Loiácono (saxo tenor) como invitado.

Malone, que actualmente integra el trío del contrabajista y leyenda Ron Carter, tocó y grabó además con músicos como Jimmy Smith, Harry Connick Jr., Bobby Hutcherson, Hank Jones, Bill Frisell, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Kenny Barron, Sonny Rollins, entre otros.

El guitarrista nació en Albany, Georgia. Comenzó a interesarse por la música con cuatro años y aprendió a tocar una guitarra de juguete que su madre le había regalado. Sus primeras influencias fueron B.B. King y The Dixie Hummingbirds. Con un aprendizaje mayormente autodidacta, Malone quedó impactado a los doce años por una actuación en televisión de George Benson con Benny Goodman.

Comenzó su trayectoria musical en 1988, primero con Jimmy Smith, con quien colaboró durante dos años, y después con Harry Connick Jr., con quien permaneció los siguientes tres años.

En 1995 se unió como guitarrista al trío de acompañamiento de Diana Krall y participó en la grabación de tres álbumes nominados a los Premios Grammy, que incluyen When I Look in Your Eyes, álbum ganador del Grammy a la mejor interpretación vocal de jazz.

A finales de la década, Malone participó en varias grabaciones del pianista Benny Green: Kaleidoscope (1997), These Are Soulful Days (1999) y Naturally (2000). Posteriormente, ambos formaron un dúo con el que publicaron los álbumes Jazz at The Bistro en 2003 y Bluebird en 2004. Estuvieron realizando actuaciones hasta 2007.

Malone colaboró en giras con Ron Carter, Roy Hargrove y Dianne Reeves y formó parte como músico de sesión del acompañamiento de artistas como Kenny Barron, Branford Marsalis, Wynton Marsalis, Jack McDuff, Mulgrew Miller y Eddie “Cleanhead” Vinson.

Grabó su primer álbum solista en 1992 y dirigió además su propio trío y cuarteto.

Otras destacadas colaboraciones fueron con Bobby Hutcherson, Dr. Lonnie Smith y con el veterano pianista Hank Jones durante la celebración de su 90 cumpleaños. En octubre de 2008 formó pareja con el guitarrista Bill Frisell. Durante el año siguiente, Malone se integró en la banda del saxofonista Sonny Rollins.

Realizó una grabación en directo entre los días 9 y 11 de septiembre de 2005, en el Jazz Standard de Nueva York, que fue publicada por el sello Maxjazz en dos álbumes, Live at Jazz Standard, Volume One (2006) y Live at Jazz Standard, Volume Two (2007). La banda que grabó estos álbumes, bajo el nombre de The Russell Malone Quartet, estuvo formada por el pianista Martin Bejerano, el bajista Tassili Bond y el batería Johnathan Blake.

