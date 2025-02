Richard Gere: “Los payasos millonarios alrededor de Trump son inmaduros y narcisistas, y eso es mortal”

Llegó casi una hora tarde, pero es lo que tienen las estrellas de Hollywood, que en cuanto aparecen, con su porte y su carisma se les perdona todo. Y eso es lo que ocurrió con Richard Gere, Premio Goya Internacional de 2025 que a pesar de que tuvo esperando a los periodistas que abarrotaban el palacio de Carlos V de Granada, tardó un chasquido en conquistarlos con esa sonrisa que lo hizo famoso en Hollywood y le puso esa etiqueta que ahora huele un poco a alcanfor, la de galán.

Y todavía queda algo de aquello, lo demostró contestando con elegancia y educación las preguntas de la prensa tras un “buenas tardes, ¿todo bien? Fantástico”, con el que demostró que habla algo de español. Pero también hay algo que mantuvo con los años, y es su compromiso y activismo. Al ser preguntado por la situación política en EEUU no se anduvo con eufemismos, y calificó estos momentos como “inquietantes”.

“Estoy en shock por lo que está ocurriendo. La gente eligió a este presidente, y eso es un hecho, pero no creo que a la gente le guste lo que está haciendo realmente. Está haciendo cosas peores incluso de las que dijo. Lo que hizo en las últimas semanas, cancelar los programas contra el SIDA en África, una de las pocas cosas que había hecho EEUU en materia de educación y sanidad… son momentos oscuros para EEUU, y es el momento de levantarse. Hay que estar vigilante, porque no sabemos lo rápido que puede ocurrir todo esto. Ahora hay un matrimonio muy peligroso entre el poder y el dinero que no habíamos visto hasta ahora. Es irresponsable y peligroso cómo esos millonarios están dirigiendo el país y el planeta”, dijo el actor.

Su preocupación por el momento de su país continuó en otra de sus respuestas. “Cuando juntás dinero y poder, eso crea un lugar oscuro para estar, y esa es la realidad. Si tuvieras millonarios santos sería diferente, pero no son gente muy desarrollada, no tienen inteligencia emocional. Estos payasos que hay alrededor del presidente de EEUU, son inmaduros, narcisistas. Y eso es mortal”, dijo con severidad y zanjó: “El mundo está en riesgo”.

También habló de su compromiso por ayudar a las personas sin hogar, y dio el micrófono a su pareja, la española Alejandra Silva, que contó que ese era el motivo por el que habían decidido mudarse a España, para colaborar de cerca con las asociaciones que se encuentran trabajando activamente en un tema que el actor abordó en Invisibles: “Estamos en este planeta para ayudarnos. Las cifras de gente sin hogar en España están en torno a las 50.000 o 60.000 personas. Es una cifra manejable. En EEUU son millones. Podemos lograr que aquí se cree una situación para que la gente no esté en la calle, que rehagan su vida, y estamos trabajando en eso”.

El futuro de las salas

Gere también habló sobre el futuro de las salas de cine, y aunque se autocalificó como “un dinosaurio”, no manifestó temor a que estas se terminen. “Recuerdo cuando llegó la televisión, que la gente también dijo que se iba a acabar el cine, y hasta hubo un movimiento político en el que te tenías que posicionar, elegir entre cine y televisión, porque se pensaba que solo un medio podía sobrevivir. Pasó mucho tiempo de eso. Ahora es más fácil y más barato ver cosas en casa, pero la experiencia de ir al cine es mas profunda, estar con desconocidos a oscuras es diferente, es la forma mas antigua de contar historias, es la caverna alrededor del fuego”, reflexionó el actor, que definió Días del cielo, de Terrence Malick, como su mejor película y se acordó del director de fotografía español Nestor Almendros, que ganó el Oscar por aquel trabajo.

Cómo no, fue preguntado por la polémica de la semana en torno a los tuits de la actriz española Karla Sofía Gascón, pero Gere prefirió no opinar. Alegó que no tenía los suficientes conocimientos del tema para opinar y prefirió no entrar al barro. De quien si habló fue del escritor español Federico García Lorca, de quien recordó una obra experimental que vio en el off de Broadway, “una obra muy política que reflejaba los momentos difíciles que él pasó en España”.

Mencionó una y otra vez a su “hermosa esposa española”, y recordó cómo visitó hace 40 años La Alhambra, que le “impresionó” por su belleza, “su arquitectura y su naturaleza”. Tanto que habló años después con su amigo el Dalai Lama sobre ella. Gere culminó su anécdota confesando que el Dalai Lama se sintió “más interesado por la gente” que por el edificio en sí.