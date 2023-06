Seis propuestas para las infancias en las próximas vacaciones de invierno

Un año más la Ciudad de Buenos Aires se prepara para las vacaciones de invierno, tanto de los locales como de los visitantes, con infinidad de propuestas para los más peques de la casa. Hicimos una selección de seis propuestas para las cuales ya se pueden ir comprando entradas.

Canticuénticos: “Creemos que casi cualquier temática puede abordarse en clave de infancia, con responsabilidad y cuidado”

Más

Canticuénticos en el ND Teatro

El grupo santafesino llega una vez más a la ciudad con un nuevo show en el ND Teatro, donde se presentará del 15 hasta el 30 de julio con funciones de jueves a domingos. Además, visitará algunas localidades del Gran Buenos Aires, como el Teatro Gran Ituzaingó TGI (18 de julio), Teatro Coliseo de Lomas de Zamora (19 de Julio), Teatro Coliseo Podestá de La Plata (25 de Julio) y el Teatro Niní Marshall de Tigre (26 de julio).

Con canciones propias sobre ritmos argentinos y latinoamericanos, letras que tocan todos los tópicos, los más divertidos y disparatados y también los más difíciles y delicados, Canticuénticos es uno de los proyectos artísticos más completos que existen actualmente para las infancias.

Esta temporada invernal los “Cantis”, que llevan ya 14 años de trayectoria, estarán presentando un nuevo espectáculo de juegos y música para todas las edades. “La cumbia del monstruo” (que superó las 100 millones de vistas en YouTube), “Quiero para mí”, “El mamboretá”, “Bate con la cucharita”, “La rana rosita” y “Hay secretos” son algunas de las canciones clásicas que no faltarán. Pero también estrenarán canciones que formarán parte de su próximo disco.

El grupo está formado por Ruth Hillar (voz, flauta y acordeón), Laura Ibáñez (voz), Cintia Bertolino (voz), Gonzalo Carmelé (bajo y coros), Daniel Bianchi (guitarra, cuatro y coros), Nahuel Ramayo (batería, percusión y coros) y Sebastián Cúneo (producción, iluminación, fotografía y video). También lo integran Javier Escandell (sonido) y Darío Zini (asistencia de escenario, aerófonos, charango y percusión) y Rocío Solís (voz invitada).

Entradas a la venta en Plateanet

Taller de percusión con La Bomba de Tiempo

La Bomba de Tiempo, el grupo es emblema de la improvisación en la percusión, presenta una propuesta pensada para que los chicos y las chicas sean protagonistas. A lo largo de casi dos horas, “Dale Ritmo” genera desde el juego un acercamiento a los conocimientos básicos de percusión y ritmo para compartir un cierre musical con integrantes de La Bomba.

La actividad arranca con tres talleres en simultáneo que funcionan de modo rotativo. En cada una de estas “postas”, lxs niñxs exploran el ritmo desde tres perspectivas diferentes: el cuerpo, la voz y la percusión, siempre guiados por los músicxs de La Bomba de Tiempo. La actividad concluye con un cierre musical compartido entre lxs participantes y la banda.

“Dale Ritmo”, que se desarrollará en Plataforma Nave (atrás del Planetario) los sábados 18 y 25 de julio desde las 13:30, forma parte de un tradicional interés que tiene La Bomba de Tiempo por incluir a las infancias en sus proyectos y en su calendario anual de funciones. La idea del desarrollo de propuestas pensadas exclusivamente para la niñez y la temprana adolescencia es algo que está presente desde siempre, por ejemplo con los shows ATP con invitadxs relacionados con ese tipo de público, con la obra de teatro infantil “RITMO” que se hizo antes de la pandemia y que contó con la dirección de Malena Solda, y un montón de talleres presenciales y virtuales que se han ido desarrollando a lo largo de los 17 años de trayectoria del grupo, siempre con el objetivo de acercar el ritmo a la vida de la gente en general y vincularlo particularmente a las infancias.

Cuenta Luciano Larocca, integrante de La Bomba de Tiempo y uno de los principales responsables de este proyecto para chicxs de 5 a 10 años: “Para nosotros hay un trinomio que es fundamental en la música tribal o de raíz y que consideramos pilar en cada desarrollo apuntado a la niñez. Estos tres pilares son la percusión, el cuerpo y la voz. ”Dale Ritmo“ es una aproximación al trabajo de La Bomba donde los niños y niñas tengan la posibilidad de experimentar el ritmo desde esas tres perspectivas y donde al final puedan poner en juego -junto con algunos miembros del grupo- todo lo que aprendieron. De esta manera, y a través de tres talleres rotativos, pasarán por la percusión en ensamble, la percusión corporal y el canto con accesorios. En el cierre de la actividad haremos un círculo todxs juntxs y compartiremos una improvisación para sumar todo lo que aprendimos, exploramos y jugamos en cada uno de los talleres”.

Entradas en Passline

Pim Pau llega con muchas novedades

Después de su exitosa gira por México y Uruguay, Pim Pau regresa a la avenida Corrientes con cinco únicas funciones en estas vacaciones de invierno: el jueves 20, viernes 21, sábado 22, domingo 23 y jueves 27 de julio, en el Teatro Metropolitan.

El trío viene con muchas novedades para esta temporada de invierno, repleta de interacción, creatividad, humor, ritmo y energía. El espectáculo ofrece juegos y canciones, para cantar y bailar en familia. Es un show para todas las edades donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo es instrumento.

Además, este grupo argentino-brasileño, integrado por Cassio Carvalho, Eva Harvez y Lucho Milocco, planea estrenar en julio el video de su canción “Tutuca”, un nuevo single en Spotify y especiales en YouTube. Próximamente, también, se espera su nuevo disco (el primer sencillo será “Upalé”).

Pero no solo se presentarán en Buenos Aires. Estas son las otras fechas previstas para este invierno: Santa Fe (8 de julio), Paraná (9 de julio), Córdoba (14 de julio), Rosario (15 de julio) y La Plata (25 de julio).

En 2022, los Pim Pau inauguraron la colección Pipoca, libros en cartoné para la primera infancia que ya cuenta con tres títulos: Corazón de maíz, La tortuga y Abrigame las huellas.

Entradas en Plateanet

Valor Vereda y una única función de “Soy Valiente”

La compañía de espectáculos infantiles Valor Vereda se presenta en una única función en la Ciudad Cultural Konex el domingo 16 de julio a las 15:00 con un clásico: “Soy Valiente”.

Un grillo que tiene miedo y una jirafa curiosa que decide explorar la ciudad son los protagonistas de una historia que se va desarrollando con canciones y una constante interacción con las niñas y niños. Los protagonistas de la ficción van dando así lugar a los miedos de los actores en escena, de los chicos/as, de los adultos que están en el público; y entre todos, arrojan luz a los miedos para soltarlos por un rato.

Integrando la música y la narración de un modo alegre y distendido, los artistas en escena atraviesan con humor y sencillez una temática fundamental para niños y niñas de ayer y hoy: el miedo.

“Las canciones hablan por nosotros y hablan de lo que creemos. En Valor Vereda creemos que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que tiene miedo y lo enfrenta. Por eso el primer espectáculo que hicimos fue Canciones para no tener miedo y el segundo se llamó Soy Valiente. Ese fue nuestro primer disco, que reunía las canciones de los dos primeros espectáculos que abordaba el tema del miedo”, aseguran Eli y Diego, integrantes de la compañía.

“Soy valiente, enfrento mis miedos”, termina coreando el público entero que acompaña a los personajes de esta aventura en sus temores y logros en este espectáculo para toda la familia.

Integran esta compañía que desarrolla propuestas lúdicas y musicales para niñas y niños desde 2007 Elisa López Oroño (voz) , Diego Mazurok (voz y animación), Lautaro Matute (guitarra y voz) y Agustín Lumerman (percusión).

Entradas en el CC Konex

Claudia Piñeiro llega al teatro infantil

La escritora adaptó, junto a Nicolás Gil Lavedra, su novela Un ladrón entre nosotros que formará parte de la programación de “Konex para chicos” desde este sábado 24 de junio. Es el debut de la autora argentina en un espectáculo para niños.

La historia comienza con una serie de robos en el salón de cuarto A. La maestra está muy sorprendida y no puede concebir la idea de que el ladrón esté entre sus alumnos. Los espectadores y los alumnos podrán jugar a los investigadores privados y resolver los misterios que ocurren en este aula. La obra busca ser una lección acerca del poder de la amistad y la confianza.

“Un ladrón entre nosotros es el segundo libro que publiqué para chicos y es la primera vez que un texto mío pasa al teatro infantil”, dijo Piñeiro. “Uno de los desafíos fue adaptar un poco el lenguaje. Me pareció que había cosas que se decían que tenían que ver con los prejuicios sobre todo los prejuicios de qué cosas son de varones y qué cosas de nena”.

“En la novela, no hice estas modificaciones porque si esta novela la da un docente en el aula puede explicarle a los chicos que esta historia fue construida hace mucho tiempo atrás. En cambio, el niño que va al teatro y ve esas divisiones lo va a sentir viejo, lo va a sentir raro y a mí no me dan ganas que pase eso”, agregó. “Me dan ganas de ajustar ese lenguaje sobre todo en ese punto: en cómo cambiaron en estos últimos veinte años ciertos prejuicios que había con respecto a ser niña o ser niño o ser niñe. La obra es bastante parecida al libro, pero tuvimos cuidado en estas cosas”.

Actúan en esta obra pensada para niños de 6 a 12 años Paula Broner, Graciana Urbani, Yanina Frankel, Irene Goldszer Anita Gutiérrez, Maxi Sarramone, Diego Rosental, Víctor Malagrino Hernán Wallace y Mauro Capellacci y dirigen Virginia Magnago y Nicolás Gil Lavedra.

No se suspende por lluvia y las funciones serán a las 15:30 todos los sábados de julio y algunos viernes y domingos.

Entradas en cckonex.org

Feria del Libro Infantil y Juvenil renovada

La Fundación El Libro anunció la realización de la 31.° Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se llevará a cabo con entrada libre y gratuita del lunes 10 al domingo 30 de julio en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151). Esta edición abarcará casi la totalidad del predio y tendrá una agenda de propuestas mucho más nutrida que en años anteriores.

Gabriela Pérez, presidenta de la Comisión del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación El Libro, dijo sobre esta próxima Feria: “Estamos ansiosos y felices trabajando exhaustivamente con el equipo de la Fundación El Libro y la Comisión que presido para armar la más ambiciosa Feria Infantil y Juvenil de los últimos 20 años. Por primera vez el centro cultural más grande de la Argentina, el Centro Cultural Kirchner, estará totalmente a disposición, con cada uno de sus rincones, salas y auditorios para albergar a niños y jóvenes en la mayor fiesta de libros infantiles y juveniles del año. Esta, sin dudas, será una feria inolvidable”.

En la Sala Argentina están programados espectáculos especiales para más de 500 personas. Entre los confirmados se encuentran “Un cuento negro” por la Compañía Tres Gatos Locos de Galo Bodoc, “Mi cuaderno de canciones” del Ensamble de Música Popular de la Universidad Nacional de las Artes, y mi “Cazacuentos Favorito” con Enzo Ordeig y la banda Nilocos.

Se ofrecerán 160 espectáculos de narración a cargo de Alejandra Allende, Nanucuentos, y Any González, entre otras reconocidas narradoras. Además de más de 100 talleres de ilustración y 100 talleres de ciencias de la mano de Melquíades. Para los jóvenes habrá un Festival de Historietas y propuestas con bookfluencers, además de un concurso y desfile de cosplay.

Estas propuestas se desarrollarán en 5 salas con actividades simultáneas y continuas desde el segundo al quinto piso, y también en la terraza, para garantizar la circulación de público y la participación de los visitantes en las diferentes propuestas.

Como en años anteriores, habrá 69 stands en la Plaza Seca de planta baja, a los que se suman 15 en el muy concurrido segundo piso, y 10 en la terraza de la Ballena que serán de uso exclusivo para editoriales de cómics y juveniles, en donde además se concentrará la actividad para adolescentes.

Toda la información en www.el-libro.org.ar

CRM