Más voces del cine contra el horror en Gaza: Ken Loach y Paul Laverty piden “hacer ruido” en el Festival de Cannes

El director de cine Ken Loach y el guionista Paul Laverty divulgaron este jueves una carta —que se puede leer más abajo— en la que denuncian “la complicidad” de los estados del mundo con el genocidio en Gaza, por no prevenir ni actuar contra el mismo. En ella dedican un amplio espacio a honrar la memoria de la fotoperiodista palestina Fátima Hassona, de 25 años, asesinada en abril por el Ejército israelí, junto a otros nueve familiares, incluidas varias hermanas y hermanos.

Hassona es la protagonista del documental Put your soul on your hand and walk, seleccionado por el Festival de Cannes un día antes de su muerte, y que este jueves se proyecta en la sección ACID. En una de las escenas del filme la joven fotoperiodista comenta que, si algún día la matan, querría “una muerte ruidosa”:

“No quiero ser solo una noticia de última hora, o un número más en una lista. Quiero una muerte que el mundo escuche, un impacto que permanezca con el tiempo y una imagen eterna que no pueda ser enterrada por el tiempo ni el lugar”, señaló.

Ante ello, Loach y Laverty proponen “que su muerte sea lo más ruidosa posible”, denuncian “la masacre de periodistas en Gaza” y recuerdan que tres organismos de la ONU, además de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos sin Fronteras “y muchos otros”, calificaron las acciones de Israel en Gaza de genocidio.

“Nadie puede afirmar a día de hoy que no lo sabemos”, escriben el director y el guionista, con varios premios en el Festival de Cannes a lo largo de su carrera trabajando juntos.

En la carta, enviada a Deadline en Reino Unido y elDiario.es en España, proponen “honrar a esta valiente joven y a sus compañeros periodistas palestinos” y advierten de que “si no detenemos el genocidio ahora, la versión israelí/Trump de la Riviera de Gaza se construirá sobre los escombros y los muertos”.

“¿Podemos exigir que la comunidad internacional ponga fin a los crímenes de guerra de Israel, permitidos por Estados Unidos y otros gobiernos corruptos y cobardes, incluido el nuestro en el Reino Unido, que siguen sus pasos?”, se preguntan.

Además, recuerdan que la Convención sobre Genocidio establece que todos los Estados firmantes deben “prevenir y castigar” el genocidio y evitar “la complicidad” por “asistencia directa”, “indirecta” o por “omisión”. La Convención es “ignorada por los Estados signatarios de todo el mundo” y por “las instituciones de estos Estados”, indican.

“Como mínimo, ¿por qué las fiscalías estatales no persiguen a los traficantes de armas y a sus inversores?”, plantean: “¿Cuántas bombas más de 900 kilos lanzará Israel sobre tiendas de campaña?”.

Si no detenemos el genocidio ahora, la versión israelí/Trump de la Riviera de Gaza se construirá sobre los escombros y los muertos Ken Loach y Paul Laverty

El asesinato de Fátima Hassona y el estreno en Cannes del documental que cuenta su historia generaron otras reacciones estos días. Este martes se divulgó otra carta, firmada por más de 300 figuras del cine de primer orden internacional, en la que piden que el cine “no sea indiferente ante el horror” y en la que denuncian el asesinato de la joven Houssana y de otros 215 periodistas en Gaza.

“Nos avergüenza tanta pasividad. No podemos permanecer en silencio mientras el genocidio está ocurriendo en Gaza”, suscriben en ella artistas como Pedro Almodóvar, Ralph Fiennes, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Viggo Mortensen, Costa-Gavras, Alfonso Cuarón, Richard Gere o Mike Leigh, entre otros.

Horas después, la actriz Juliette Binoche, presidenta del jurado de Cannes este año, también dedicó unas palabras de homenaje a la fotoperiodista Fátima Hassona, en su discurso de apertura: “Fátima debería esta noche aquí entre nosotros”.

Ahora son Loach y Laverty los que se unen a las denuncias, recordando que “Cannes tiene tradición de involucrase en los asuntos de la actualidad” y que cineastas de numerosos países “se esfuerzan por comprender lo que sucede”. “Si los criminales de guerra escapan de la justicia, ¿qué horrores nos esperan? Fátima Hassona y su familia, asesinadas el 16 de abril de 2025. Descansen en paz”, rematan.

--

Carta completa:

Una nota de solidaridad de Ken Loach y Paul Laverty para quienes hicieron posible la película “PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK”, que se estrenará en Cannes en 2025, y a quienes la verán en el futuro.

Queridos amigos:

La película “PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK”, dirigida por Sepideh Farsi y que forma parte de la sección paralela ACID del Festival de Cine de Cannes 2025, se proyectará este 15 de mayo. Felicidades a todos los que hicieron posible este evento. La película celebra la vida de la fotoperiodista Fátima Hassona, de 25 años, asesinada en Gaza junto con sus dos hermanas, tres hermanos y su padre, el 16 de abril, un día después de que la película fuera seleccionada para Cannes.

Fátima se une a lo que Reporteros Sin Fronteras llama “la masacre” de periodistas, que ya se acerca a los 200, en los últimos 18 meses. Al menos tres organismos de la ONU, además de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y muchos otros, han calificado las acciones de Israel en Gaza de genocidio. Quizás la evidencia más concluyente reunida haya sido el informe de 800 páginas y la plataforma digital interactiva de los expertos de Forensic Architecture.

Aquí está el enlace a su riguroso trabajo titulado “La Cartografía del Genocidio”. Este es uno de los estudios más devastadores de nuestro tiempo:https://gaza.forensic-architecture.org/database. Su conclusión es la siguiente:

“Los patrones que hemos observado en relación con la conducta militar de Israel en Gaza indican una campaña sistemática y organizada para destruir la vida, las condiciones necesarias para la vida y la infraestructura vital”.

Nadie puede ahora afirmar que no lo sabemos. Las consecuencias son inevitables. La Convención sobre Genocidio entró en vigor en 1951. El Artículo I establece que todos los Estados signatarios deben PREVENIR y CASTIGAR activamente el genocidio. Esta es una obligación internacional y no solo un asunto interno. Establece que las personas pueden ser castigadas, ya sea como particulares o como funcionarios públicos.

La “complicidad en genocidio” se aborda explícitamente en el Artículo III (e), que incluye la “asistencia directa” (armas), la “asistencia indirecta” (apoyo político o diplomático) y, fundamentalmente, la “omisión”, es decir, la omisión consciente de actuar para prevenir el genocidio, cuando, en ciertos casos, se tienen los medios y la responsabilidad de hacerlo.

La Convención sobre el Genocidio es ignorada por los Estados signatarios de todo el mundo. Es ignorada por las instituciones dentro de estos Estados. Como mínimo, ¿por qué las fiscalías estatales no persiguen a los traficantes de armas y a sus inversores?

Ahora que la Corte Internacional de Justicia ha retrasado vergonzosamente el caso Sudáfrica contra Israel hasta enero de 2026, podemos presenciar con horror el colapso del derecho humanitario ante nuestros ojos. ¿Cuántas bombas más de 900 kilos lanzará Israel sobre tiendas de campaña antes de la audiencia de 2026? ¿Cuántos más podrían morir de hambre?

Durante unos pocos días, la atención mundial se centra en Cannes, mientras cineastas de numerosos países se esfuerzan por comprender lo que sucede a su alrededor. Cannes tiene una tradición de involucrarse en los asuntos de la actualidad, y algunos aún conservan vívidos recuerdos de los acontecimientos de 1968.

La joven Fátima previó claramente su propio asesinato y dijo: “Quiero una muerte ruidosa”. El 15 de mayo, día de la proyección, ¿podemos honrar a esta valiente joven y a sus compañeros periodistas palestinos (ningún periodista extranjero ha podido entrar en Gaza) que dieron su vida para presenciar un asesinato en masa? ¿Podemos todos hacer que su muerte sea lo más ruidosa posible e insistir en que los Estados cumplan con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre Genocidio?

¿Podemos exigir que la comunidad internacional ponga fin a los crímenes de guerra de Israel, permitidos por Estados Unidos y otros gobiernos corruptos y cobardes, incluido el nuestro en el Reino Unido, que siguen sus pasos? Si no detenemos el genocidio ahora, la versión israelí/Trump de la Riviera en Gaza se construirá sobre los escombros y los muertos. La limpieza étnica continuará por Cisjordania y el pueblo palestino habrá sido finalmente expulsado de su patria histórica.

Si los criminales de guerra escapan a la justicia, ¿qué horrores nos esperan?

Fátima Hassouna y su familia, asesinadas el 16 de abril de 2025. Descansen en paz.

PAUL LAVERTY

KEN LOACH

Mayo de 2025.