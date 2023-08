Colombia: Petro y el ELN dan inicio al alto el fuego en busca de la “paz total”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el jefe negociador de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, coincidieron este jueves en la relevancia de la puesta en marcha del Comité Nacional de Participación (CNP) para garantizar la inclusión de la ciudadanía en el proceso de paz. Participaron en un acto en Bogotá en el marco del inicio formal del cese del fuego de seis meses, acordado entre ambas partes con el objetivo a finalizar uno de los conflictos armados más antiguos del mundo.

El Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN acordaron un cese del fuego temporal

Más

En el evento, se reunieron 81 delegados de 30 sectores sociales para dar el inicio formal a la tarea del comité, surgido de las tres rondas de negociaciones que mantuvieron el Ejecutivo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela, México y Cuba.

En el acto de instalación del comité nacional de participación en los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional: ELN



Bogotá pic.twitter.com/1sO3F3VGsQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) 3 de agosto de 2023

“No se trata de votar sí o no: se trata de acordar entre todos. Se trata de convocar a todas las fuerzas políticas a ayudar a forjar el acuerdo nacional y a volverlo nacional. Tenemos una guerra heredada, y la juventud de esta época está viviendo guerras de abuelos y bisabuelos. Guerras y violencias heredadas, una historia que tiene que cambiar”, remarcó el mandatario colombiano.

Por su parte, Beltrán consideró que la mesa de diálogos constituye “un instrumento para el servicio del mandato de cambios”, y expresó que “el corazón de todo este proceso de paz son las personas que están aquí”. Dio por hecho que “si se trae más gente al proceso de paz, más confianza va a tener la gente en la paz”.

En el predio Corferias de Bogotá, se reunieron funcionarios del Gobierno, líderes insurgentes que no se mostraron en la capital en los últimos 30 años, y representantes de la Iglesia, de organizaciones sociales, sindicales, de colectivos afros, LGTBIQ+ y pueblos originarios.

Desde Corferias, en el Acto Público de Instalación del Comité Nacional de Participación, el Presidente @PetroGustavo dijo: "Hay que dar una felicitación, nunca jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición: hablar de frente en el corazón de Colombia, sin… pic.twitter.com/Lxifvs2EXI — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) 3 de agosto de 2023

El encuentro significó la primera vez que miembros del comando central del ELN participan en un acto de estas características en el país junto al Gobierno, desde la conformación del grupo en 1964, pocos años después del triunfo de la revolución comunista en Cuba.

De esta manera, Petro, Beltrán y otros comandantes guerrilleros cumplieron un paso clave en el inicio de la tregua de 180 días, desde hoy hasta el 29 de enero de 2024, acordada en junio en Cuba.

“Tenemos que tomar decisiones. Acuerdo o guerra. Más o menos la historia de Colombia se ha movido así. El mismo (Simón) Bolívar lo aplicó. Esa dinámica se ha mantenido en la historia republicana de Colombia. Pareciera que la violencia no quisiera dejarnos”, sentenció Petro en su discurso.

El jefe de Estado colombiano celebró la postura del ELN, que “nunca había llegado a esta posición, a hablar de frente, en el corazón de Colombia, ante la diversidad de Colombia, amplia y profunda, ante el Estado de Colombia, con el cual libra una guerra desde 1964”.

“El mundo cambió; la palabra esperanza se fue esfumando. No tengo idea de lo que podría ser una revolución hoy. La historia fluye, todo cambia. Las luchas sociales cambian, se transforman hacia el futuro”, analizó Petro al advertir: “Si seguimos como estamos, nos extinguiremos”.

Cuando le tocó el turno, Beltrán expresó su deseo de que los sectores que se consideran de “élite” sean parte del proceso y dijo que le creía al Gobierno cuando prometió no perseguir a la guerrilla, aunque “hay más fuerzas externas, las cuales quieren perseguir y exterminar, y eso se tiene que acabar”.

Para el comandante guerrillero, “los primeros puntos de la agenda son la participación de la sociedad, y ese papel queda inservible si no hay una alianza política y económica que se encargue o comprometa a esas transformaciones para la paz”. “Cuenten con nosotros para resolver causas, no consecuencias. Tenemos propuestas: primero, que todos pensemos en Colombia, y no por sectores”, afirmó.

En tanto, el jefe del equipo negociador del Gobierno Otty Patiño, puso de relieve que en el proceso de negociaciones “además de construir transformaciones y paz, también se construirá democracia”.

“Se trata de hacer realidad el sueño de miles de líderes y lideresas, sostenido por una amplia alianza política y social”, afirmó el politólogo y exintegrante del M-19, y sostuvo: “No nos levantaremos de la mesa hasta alcanzar la paz entre el conflicto armado”.

El monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Conferencia Episcopal, recalcó que “se requiere mucho valor para hacer este camino de la paz” y manifestó la necesidad por “vivir no como enemigos o adversarios, sino como hermanos constructores de paz de un camino compartido”.

La puesta en marcha del Comité y el inicio del cese del fuego forman parte de los esfuerzos de Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, por cerrar los conflictos armados del país, en una estrategia de “paz total”. Fue una de sus promesas de campaña antes de ganar las elecciones en junio de 2022 y asumir el poder en agosto del año pasado.

Además del CNP, hoy entró en funcionamiento el Mecanismo de Verificación y Monitoreo (MMV), encargado de vigilar el cumplimiento del cese y que debe emitir informes mensuales que ayuden a que las partes decidan si prolongan o suspenden la tregua.

El mecanismo estará integrado por el general Gerardo Benavides, cabeza del Comando Conjunto de Transición, y la coronel Lurangeli Franco; delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; jefes del ELN, miembros de la Conferencia Episcopal y funcionarios de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas.

La comandancia del ELN ratificó su compromiso de respetar el cese del fuego, aunque advirtió a sus hombres que deben estar atentos a eventuales agresiones y los instruyó en los procedimientos en caso de ataques o hechos que pongan en riesgo la tregua.

LC con información de agencia Télam