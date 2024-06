La canciller argentina, Diana Mondino, condenó hoy el intento de golpe de Estado en Bolivia, aunque sin mencionar al país.

En su cuenta de Twitter, señaló en evidente referencia a la intentona golpista: “Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”.

La democracia no se negocia. — Diana Mondino (@DianaMondino) June 26, 2024

CRM