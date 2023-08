Bórax con agua: la bebida a base de un compuesto para limpiar el organismo que protagoniza una peligrosa tendencia en redes

Por desgracia, el algoritmo de TikTok no dispone de un sistema de verificación, y cada cierto tiempo se convierte en tendencia en esta red una recomendación o un desafío que hace que miles de personas lo imiten y se hagan daño en el proceso. Si se trata de echarse hielo por la cabeza, es algo inofensivo. El problema es cuando los tiktokers intentan convencer a los demás de ingerir cosas que nadie debería poner en su boca.

Un famoso desafío en 2019 convenció a muchos jóvenes de que se comieran una pastilla para lavadora de la marca Tide. Más tarde, la gente empezó a esnifar sales de baño por sus supuestos efectos psicodélicos. Este año no es un desafío, sino un supuesto consejo de salud: ingerir bórax. El bórax es una sal hidratada de borato de sodio y tiene un pH muy alto, de 9,5. Es decir, es muy alcalino, y esto lo hace adecuado para limpiar la casa y como agente blanqueador en el detergente para la ropa.

Sin embargo, los tiktokers están popularizando el bórax como un remedio contra el dolor, la inflamación crónica y para reforzar los huesos. Los entusiastas están tomando una media cucharadita del limpiador disuelta en agua o su “smoothie” por la mañana, y declarando felices que se han apuntado al #boraxtrain. El problema es que se están envenenando.

El boro en el organismo

El boro es un mineral traza. Esto quiere decir que lo necesitamos, pero en minúsculas cantidades. Como explicábamos en este artículo, los suplementos de boro pueden mejorar la función cognitiva, los niveles de estrógenos y testosterona, prevenir la osteoartritis, reducir la inflamación y retrasar el envejecimiento. El boro ha sido uno de los grandes descubrimientos por su influencia en el metabolismo en los últimos años, y como reza el título de uno de los estudios: “El boro no es nada aburrido” (Nothing Boring About Boron).

La deficiencia de boro, por el contrario, puede llevar a una alteración de la función cognitiva, debilidad ósea, desequilibrios hormonales y disfunción del sistema inmunitario, entre otras cosas, aunque estos datos están basados en estudios con animales.

El boro se encuentra de forma natural en una variedad de alimentos, particularmente en aquellos de origen vegetal. Algunos de los alimentos más ricos en boro incluyen las frutas y verduras, como manzanas, peras, ciruelas, tomates, cebollas y espinacas. Además se encuentra en frutos secos y semillas, como las almendras, nueces, avellanas, nueces de Brasil (que son además una gran fuente de selenio), las semillas de girasol y las semillas de sésamo. Además también se encuentra en el vino, el café y el té.

La cantidad diaria recomendad de boro es de tan solo 3 miligramos. Esto quiere decir que la mayoría de las personas obtienen suficiente boro a través de su dieta, especialmente si consumen una variedad de frutas y verduras, nueces y legumbres.

Sin embargo, algunas personas pueden no tener la cantidad suficiente, sobre todo si comen alimentos procesados, o debido a la desaparición de estos minerales en el suelo agrícola debido a un mal uso de los fertilizantes, lo que provoca que después las plantas no contengan suficiente boro.

Necesitas boro, pero no necesitas bórax. La diferencia es importante.

Por qué el bórax puede ser tóxico

Si compras un suplemento de boro en tu herbolario, las pastillas tienen una cantidad cercana a los 3 miligramos, que es la recomendada diariamente. Sin embargo, el bórax es una sal de boro, y esa media cucharadita que toma la gente son unos cuatro gramos de bórax, que equivale unos 400 a 500 miligramos de boro, casi cien veces más de lo que es necesario.

Muchas otras personas están denunciando esta tendencia como un peligro en la propia red TikTok, entre ellas la nutricionista Lisa Kilgour, que explica por qué algunas personas pueden incluso creer que experimentan una ligera mejoría inicialmente, ya que podrían haber estado sufriendo una deficiencia, pero advierte del peligro de una sobredosis de boro debido a las elevadas cantidades en el bórax.

El bórax no es demasiado tóxico, pero como ocurre con todos los compuestos, depende siempre de la dosis. Se conocen sus efectos porque se usa como pesticida en agricultura. La dosis tóxica para niños es de unos 5 gramos, aproximadamente una cucharadita, y de 10 a 25 gamos para adultos. Los síntomas son vómitos persistentes, dolor abdominal y diarrea.

Inhalar el polvo de bórax puede provocar irritación de las vías respiratorias y, en algunos casos, una erupción en la piel. La ingestión continuada puede afectar al sistema vascular y al cerebro humano provocando dolores de cabeza y letargo, pero son menos frecuentes.

La regulación europea considera el bórax un candidato a la lista de “sustancias altamente preocupantes” por sus efectos sobre la salud, y tiene que ir etiquetado con advertencias sobre su riesgo para la fertilidad y el desarrollo fetal.

El boro es un mineral importante para tu salud que puedes tomar como suplemento en tu herbolario. El bórax es un excelente limpiador. No confundas uno con otro.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo publicado por Oberon.