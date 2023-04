Estados Unidos, un destino cada vez más elegido por los argentinos. ¿Cómo tramitar la visa?

Pero dejemos de romantizar la vida en el exterior. Claro que “la vida es una sola” y viajar por el mundo es el sueño que muchos comparten. Pero cuando se trata de cambiar de país no es todo color de rosa. Es importante tener asesoramiento antes de lanzarte a la aventura y de precipitarte a tomar ese vuelo de American Airlines que viste en oferta.

Si bien, cada cierta temporada se lanzan ofertas de vuelos que son irresistibles de aprovechar para quienes desean realizar ese viaje esperado; informarte sobre las visas disponibles de trabajo, turismo, estudio o trámites de residencia del país elegido como destino, será crucial para poder tener una buena experiencia. Las políticas de ingreso de extranjeros varían según cada país e informarse acerca de ello te evitará pasar un mal rato.

En la siguiente nota haremos hincapié en uno de los destinos más elegidos por los argentinos en la actualidad: Estados Unidos. Te contaremos brevemente cómo tramitar tu visa según tu objetivo de visita.

Primer objetivo, tramitar tu visa

Existen 3 tipos de visa principales para viajar a Estados Unidos siendo argentino. Dependiendo cuál sea tu motivo para viajar deberás tramitar una u otra.

Para hacer un primer acercamiento a este trámite, la forma más ágil es visitar la página web de la embajada estadounidense en Argentina. En la página encontrarás la visa para “inmigrante” y otra para “no inmigrante”. La primera comunica cómo se autoriza la residencia de manera permanente en Estados Unidos, la segunda explica los requisitos para quienes quieren pasar por este país de manera temporal (turismo, trabajo, estudios u otros motivos que deberán ser declarados).

A continuación te haremos una breve descripción para iniciar tu trámite.

Visa de turismo/negocios

Si tu objetivo es ingresar Estados Unidos por cuestiones laborales o de ocio, será necesario solicitar el visado B1/B2. Se deberá completar el formulario DS-160 disponible en la página del consulado. Allí, el solicitante tendrá que declarar sus datos personales y especificar los motivos de su visita. Es muy importante no omitir ni falsificar información, porque podría traer serias complicaciones a quien haga la solicitud. Esta nación se asegura por todos los medios de que la persona no falsifique su declaración y no tenga intenciones de establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Previo a este trámite, debés verificar que tu pasaporte esté en vigencia, de lo contrario todo lo demás será en vano.

Paso siguiente, se te hará una entrevista en la embajada. Se te enviará por correo electrónico una cita a la que deberás acudir con pasaporte en mano, además de un folio con las hojas impresas del comprobante de cita y el formulario DS-160 confirmados. En la entrevista, un oficial te hará un interrogatorio para corroborar todos los datos proporcionados anteriormente, haciendo más indagaciones sobre los motivos de visita, tiempo y lugares de estadía. Es por eso que será imprescindible que recuerdes cada uno de los datos entregados en el formulario, además de no intentar vulnerar este procedimiento para evitar la negación del visado y una mala experiencia. Serás informado de forma inmediata si fuiste aprobado o rechazado al finalizar este proceso.

Visa de trabajo

Si los motivos de tu viaje son por temas laborales, debes solicitar otra de las visas de “no inmigrante”. Hay distintos tipos de visas de trabajo, tanto para los que tienen un título académico como para los que no lo poseen. Por eso es que debes saber diferenciarlos y de esta manera aplicar correctamente a la que te corresponda. A continuación te presentamos cuáles son:

- (H-1B) Visa de trabajadores especializados

Esta categoría incluye a trabajadores especializados, avalados por un título académico. La solicitud se hace en la embajada norteamericana y se debe completar el formulario I-129 para iniciar el trámite. De ser admitido, la validez puede extenderse desde los tres hasta los seis años.

- (H-2A/H-2B) Visas de trabajadores sin título académico o no profesionales

Estados Unidos otorga visas para trabajar de manera temporal a trabajadores sin título profesional. Este visado tiene dos subcategorías: la H-2A que incluye a los trabajadores agrícolas y la H-2B para aquellos que no pertenecen al rubro mencionado.

Los trabajadores temporarios pueden postular a este visado eligiendo la ocupación en la que se pretende desenvolver el solicitante. Esta visa tiene una vigencia de tres años y se puede solicitar la renovación de la misma al salir por tres meses del país.

- (O-1) Visado de personas con habilidades extraordinarias

Se considera personas con habilidades extraordinarias a aquellos científicos, artistas, atletas que puedan confirmar o demostrar por algún medio algún reconocimiento de su destreza. Por ejemplo: en la industria del cine, deportista de alta competencia, etc. El formulario de aplicación es el I-129 y, de ser habilitado, tiene una vigencia de no más de tres años.

Lanzate a la aventura

Ahora sí, ¡estás listo para tomar ese vuelo de American Airlines que tanto te tentó! Bien informado y asesorado, solo resta poner manos a la obra.