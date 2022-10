Fiestas y buenas comidas en los municipios bonaerenses para el fin de semana extra largo

Con una agenda especial repleta de fiestas populares, los municipios bonaerenses conmemorarán el fin de semana extra largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La Costa celebrará la Fiesta Nacional de la Corvina Negra; Villa Gesell, la de la Diversidad Cultural; General Alvarado, la Fiesta Gastronómica y de la Cultura de las Colectividades y Leandro N. Alem, la del Cordero Alberdino.

Por su parte, Baradero realizará la Fiesta del Mate; San Vicente, la de la Mozzarella; Marcos Paz, la Fiesta Nacional del Jamón y la Cerveza Artesanal; Ayacucho, la de la Repostería Criolla; Tres Arroyos, la del Mate y la Torta Frita; General Viamonte, el Festival del Queso; y Mar del Plata, el Festival Marea.

FIESTAS POPULARES

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

56º Fiesta Nacional de la Corvina Negra

Fecha, hora y lugar: Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, en la Plaza Pereira de San Clemente del Tuyú.

Descripción: Desfile cívico institucional, concurso tradicional de pesca con importantes premios, gran asado de corvinas, procesión de la virgen Stella Maris, elección de la soberana de la fiesta y, por las noches, espectáculos musicales con Los Peluca, Los Tulipanes, Los de Fuego y Grupo Play. También se presentarán artistas locales y regionales. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Civil Vecinos Unidos por San Clemente con el apoyo de la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: www.facebook.com/FiestaNacionaldelaCorvinaNegra/?ref=page_internal - www.instagram.com/fiestanacionaldelacorvinanegra

VILLA GESELL

41º Fiesta de la Diversidad Cultural

Fecha, hora y lugar: Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, a partir de las 11:00, en el Centro de Villa Gesell.

Descripción: Celebración tradicional con puestos gastronómicos y la Gran Paella de la Amistad. Además, espectáculos de pueblos originarios y de colectividades, y desfiles de carrozas y cabezudos. Espectáculos en vivo con bandas locales, regionales y nacionales. Cronograma completo en: www.facebook.com/photo?fbid=464705539022636&set=pcb.464706972355826 Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar - www.facebook.com/turismovillagesell - www.instagram.com/villageselltur

GENERAL ALVARADO (Miramar)

13° Fiesta Gastronómica y Cultura de Colectividades

Fecha, hora y lugar: Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, de 12:00 a 24:00, en el sector de avenida 26 entre calles 21 y 23.

Descripción: Gastronómica de las distintas colectividades, espectáculos musicales, danzas, desfiles con trajes típicos, tragos del mundo y cocina en vivo. Entrada gratuita. No se suspende por mal tiempo. Organizan la Asociación de Colectividades Extranjeras de General Alvarado, con el apoyo del Municipio de General Alvarado.

Más información:www.facebook.com/MunGralAlvarado - www.instagram.com/mungralalvarado

NECOCHEA

141° Aniversario de Necochea

Fecha, hora y lugar: Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, a partir del mediodía, en la plaza Dardo Rocha.

Descripción: El viernes se realizarán espectáculos folklóricos, paseos gastronómicos, ferias y juegos infantiles. El sábado, los atractivos turísticos de la ciudad serán el eje temático de la fiesta, y el domingo se presentará un anticipo del Festival Infantil que se llevará a cabo en enero de 2023. El lunes, desfile cívico, militar y tradicionalista alrededor de la plaza, y corte de la torta de cumpleaños. En el escenario central actuarán Panam, Freddy Villarreal, el trapero necochense FMK y Peteco Carabajal. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/municipiodenecochea -

www.facebook.com/necocheamunicipio

LEANDRO N. ALEM (Alberdi)

18º Fiesta Provincial del Cordero Alberdino

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, desde las 15:00; y domingo 9, desde las 07:00, en el Predio del Ferrocarril.

Descripción: Desfile de carruajes, tropillas, presentación de artistas locales y nacionales, artesanos y pilcheros tradicionales, concurso de asadores, exhibición de esquila de ovejas y peregrinación desde la Estancia Las Dos Marías. Entrada gratuita. Organizan las las instituciones locales junto a la Municipalidad de Leandro N. Alem.

Más información: www.facebook.com/municipioleandroalem - www.instagram.com/municipioalem

BARADERO

17º Fiesta Provincial del Mate

Fecha, hora y lugar: Del sábado 8 al lunes 10, desde las 10:00, en la rotonda Baradero Ruta 41 y Alte. Brown.

Descripción: Competencia de cebadores y tomadores, festivales de música, espectáculos de danzas folklóricas y exposición de artesanos y coleccionistas de mates. Además, sector gastronómico con degustación de productos regionales y el patio yerbatero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Baradero

Más información: www.instagram.com/municipiobaradero - www.facebook.com/direccionturismobaradero

MAR DEL PLATA

Festival Marea

Fecha, hora y lugar: Desde el viernes a las 19:30 y hasta el domingo inclusive, en el Puerto de Mar del Plata

Descripción: Recitales, clases magistrales de cocina, paseo de compras, muestras, espectáculos de luz y sonido, performances de acrobacia aérea y pruebas atléticas, visitas a astilleros y exposición de equipos de buceo, scanner de Aduana, redes y grúas y guinches. Entrada gratuita. Organiza Consorcio Portuario Regional de Mar Del Plata.

Más información: https://drive.google.com/file/d/1Es383XopbLlOKQlgpcEPOoV4CyqKn6xh/view

SAN VICENTE

11º Fiesta Provincial de la Mozzarella

Fecha, hora y lugar: Del sábado 8 al lunes 10, de 11:00 a 21:00, en el predio Ferial San Vicente Vieja Estación, Av. Sarmiento nº 1000.

Descripción: Se presentarán fábricas y productores locales, y habrá cata de mozzarella. También se realizarán las Olimpíadas del Saber, la feria de artesanías, juegos infantiles y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organiza el Club Argentino de Servicio San Vicente y la Municipalidad de San Vicente.

Más información: Club Argentino de Servicio de San Vicente - www.facebook.com/cas.sanvicente - Municipalidad de San Vicente - www.sanvicente.gob.ar

MARCOS PAZ

12º Fiesta Nacional del Jamón y 7º Fiesta de la Cerveza Artesanal

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 13:00 a 02:00, en el Espacio Quinta Devoto, Ruta 40, Km 50.

Descripción: Patio gastronómico, degustaciones, feria, artesanías y emprendedores, shows en vivo, DJs, artistas locales y nacionales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz a través de la Subsecretaría de Turismo y Recreación.

Más información: www.instagram.com/turismo_marcospaz - www.facebook.com/TurismoMunicipiodeMarcosPaz

GENERAL VIAMONTE (Los Toldos)

4º Festival del Queso

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, en el Corredor Sadoc Maidana, de Los Toldos.

Descripción: El festival expondrá la calidad productiva de la región y la cultura quesera de los inmigrantes holandeses y suizos. Participarán productores queseros locales, habrá cursos de elaboración, visitas guiadas a los tambos, degustaciones y venta de quesos. Además, espectáculos musicales para todo público. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Viamonte a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Más información: www.facebook.com/festivaldelqueso - www.instagram.com/festivaldelqueso

AYACUCHO

13º Fiesta de la Repostería Criolla

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, a partir de las 14:00; y domingo 9, desde las 09:30, en la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1.

Descripción: Exposición y venta de repostería criolla con productores locales, degustaciones, espectáculos artísticos y feria de artesanías. La apertura de la está prevista para el sábado, a las 16:00, con la presencia de la Banda Municipal. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Ayacucho y la Unión de Artesanos locales.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100064383714003 - www.instagram.com/muniayacucho

TRES ARROYOS (Copetonas)

8º Fiesta del Mate y la Torta Frita

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 12:00 a 19:00, en el Pueblo Turístico Copetonas.

Descripción: Presentación de artistas regionales, concurso de cebadores de mate y la participación de más de setenta expositores y artesanos El domingo al mediodía se llevará a cabo la apertura oficial y, hasta el cierre, se presentarán el Grupo Comanche, Cantores del Alba, Nueva Generación, Lucas Oviedo, y La Nueva Luna. Además. Se llevará a cabo el Congreso Provincial de Folklore y muralistas trabajarán en vivo. Las actividades se enmarcan en el festejo por los 110 años de la fundación de Copetonas. Entrada gratuita.Organizan las instituciones locales, la Delegación Municipal de Copetonas y la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/3arroyosturismo - www.facebook.com/tresarroyos.tur.ar - tresarroyos.gov.ar

FERIAS Y EXPOSICIONES

LINCOLN

49° Expo Rural Lincoln 2022

Fecha, hora y lugar: Del viernes 7 al lunes 10, en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln.

Descripción: Exposición rural, comercial e industrial con charlas técnicas, venta de lanares, venta de bovinos, aparte campero y almuerzo criollo (arancelado). Entrada gratuita. Organiza el Centro Unión Comercio e Industria, la Sociedad Rural Lincoln y la Municipalidad de Lincoln.

Más información: https://lincoln.gob.ar/expo-rural

CORONEL SUÁREZ

43º Tantanakuy Suarense

Fecha, hora y lugar: Viernes 7, a partir de las 15:00; y desde el sábado 8 hasta el lunes 10, a las 09:30, en el predio de la Sociedad Rural de Coronel Suárez.

Descripción: Encuentro de artesanos para promover la producción artesanal y el patrimonio cultural de Latinoamérica, en el marco de la 103º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Coronel Suárez, donde participarán más de cuarenta artesanos y manualistas de todo el país. Organiza el Centro de Artesanos Suarenses con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100001250599130 - www.instagram.com/tantanakuysuarense

EVENTOS GASTRONÓMICOS

TANDIL

6º Isla Fest - Fiesta de la Cerveza Artesanal Tandilense

Fecha, hora y lugar: Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, de 11:00 a 00:00, en la Isla del Lago del Fuerte.

Descripción: Cerveceros locales y de ciudades vecinas ofrecerán su amplia producción artesanal en el Lago del Fuerte. El evento contará con el tradicional espiche de Raíces Alemanas acompañado de las danzas de la colectividad lituana de Tandil. También, música en vivo, puestos gastronómicos y espacios recreativos infantiles. Entrada arancelada. Organizan el Centro Náutico Lago del Fuerte con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.facebook.com/islafest.tandil - www.instagram.com/islafesttandil

MERCEDES

4º Festival de Cerveceros Mercedinos

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 12:00 a 02:00, en el Parque Municipal Independencia.

Descripción: Festival de cerveza artesanal mercedina con gastronomía gourmet, paseo de artesanías y emprendedores locales. Sobre el escenario actuarán La Mono, Polillas de Poliéster, Genaro Cobuccio, DJ Marful, Menta y Limón, DJ Santi Maraio, Claudio Rosa, Baltazar Comotto, Los Pepis y La Franela. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: https://cerveceros.mercedes.gob.ar

CAPITÁN SARMIENTO

1º Fiesta de la Empanada

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, desde las 09:00, en el Patio de los Abuelos Av. Juan M. de Rosas y Boulevard Mitre

Descripción: Se trata de la primera fiesta de la ciudad: patio gastronómico exclusivo de empanadas y elección de la “Mejor Empanada de Capitán Sarmiento”. Además, habrá patio cervecero, paseo de artesanías, de manualistas y de emprendedores, y buena música con Evasores, Olivia Cumbia y Ovando Dúo. Entrada gratuita. Se suspende por lluvia. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Más información: www.facebook.com/municipalidadcapitansarmiento - www.instagram.com/municipio_ctansto

GENERAL MADARIAGA

5º Concurso de Asadores

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a partir de las 09:00, en el Puesto La Invernada, Ruta 74, km 5.5.

Descripción: el objetivo del concurso es poner en valor la labor del asador y la tradición gauchesca de cocinar la carne vacuna en el asador cruz. Se podrán saborear exquisitos asados, disfrutar de música, danzas folklóricas, y artesanías criollas, y conocer la historia de este emblemático lugar. El evento contará con la actuación de Javier “Pato” Gómez y el ballet de danzas folklóricas de la Escuela Municipal de Bellas Artes Divisadero. Además, artesanos y productores del Mercado de la Estación, y actividades recreativas. Sugerencia: llevar reposera, plato, cubiertos y mate. Entrada libre y gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.instagram.com/turismomadariaga - www.facebook.com/TurismoMadariaga

TORNQUIST (San Andrés de la Sierra)

Fiesta de Estrellas

Fecha, hora y lugar: Sábado 8, a las 20:00, en la cervecería El Encuentro.

Descripción: Degustación de tapeo serrano acompañado de cerveza artesanal bajo un cielo oscuro y profundo. A través de un equipo de última generación se observarán las estrellas binarias, cúmulos estelares, nebulosas globulares, constelaciones, rueda zodiacal, cosmovisión tehuelche y meteoros. Al finalizar se realizará una sesión grupal de astrofotografía. Actividad arancelada. Organiza Tierra Ventana.

Más información: www.facebook.com/direccionturismo.tornquist - www.instagram.com/ventania_tornquist

EVENTOS CULTURALES

GENERAL VILLEGAS

Festival Querido Manuel

Fecha, hora y lugar: Del viernes 7 al domingo 9, desde las 15:00 hasta la medianoche, en el Centro Cultural Molino, Fénix Ithurbide y Justo.

Descripción: Homenaje al escritor Manuel Puig, a noventa años de su nacimiento.Se presentarán obras teatrales y muestras relacionadas a su figura, y en un escenario abierto se reunirán diferentes voces artísticas del partido y la zona. Además, patio de comidas y feria de artesanías. Programación en: https://villegas.gov.ar/ya-se-palpita-el-festival-querido-manuel-en-general-villegas/ Entrada gratuita con cupos limitados. Organiza la Municipalidad de General Villegas a través de la Secretaría de Cultura y Educación.

Más información: https://disfrutavillegas.ar - www.instagram.com/culturavillegas

EVENTOS DEPORTIVOS

GENERAL ALVARADO (Miramar)

1º Oktober Surf

Fecha, hora y lugar: Sábado 8 y domingo 9, de 08:00 a 18:00, en las playas céntricas, ubicadas entre las calles 13, 15 y 17.

Descripción: Competencia deportiva con reconocidos surfistas en las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18. Incluye la participación de los más reconocidos surfistas junior de Argentina. Además RonDamon y Ella Es Tan Cargosa se presentarán en el escenario de Av. 26 y 23. Organizan el Municipio de General Alvarado, la Agrupación General Alvarado Surf, y Asociación de Surf Argentina.

Más información: www.facebook.com/MunGralAlvarado - www.instagram.com/mungralalvarado

TORNQUIST (Villa Ventana)

6º Cabalgatas y 3º Concurso de Asadores.

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 09:00, en el campo de prácticas de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1.

Descripción: La cabalgata que iniciará a las 09:30 incluye una parada para desayunar. El concurso comenzará a las 10:00 y habrá premios a los primeros tres puestos. Además, muestra coordinada por los alumnos pertenecientes a la institución educativa. Inscripciones aranceladas. Organiza la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1 con el acompañamiento de la Municipalidad de Tornquist.

Más información: www.instagram.com/ventania_tornquist - www.facebook.com/direccionturismo.tornquist

TORNQUIST (Saldungaray)

2º Rural Bike

Fecha, hora y lugar: Domingo 9, a las 08:00, en el predio del Ferrocarril.

Descripción: El certamen se llevará adelante en las siguientes categorías: competitiva de 60 kilómetros, promocional de 28 y cicloturismo de 40. Del primer al quinto puesto de cada categoría recibirán trofeos y habrá medallas finisher para todos los participantes. También, paseo de artesanías y servicio de cantina a cargo de los Bomberos Voluntarios de la localidad. Inscripción arancelada. Organiza la Agrupación Ciclistas de Saldungaray con el acompañamiento de la Municipalidad de Tornquist.

Más información: www.instagram.com/ventania_tornquist - www.facebook.com/direccionturismo.tornquist

La agenda turística y cultural de los 135 municipios se encuentra disponible en la APP ReCreo. Link de descarga:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gba.recreo&hl=es_AR&gl=US

CG