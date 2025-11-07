Los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de un billón de dólares para Elon Musk y darle el control de la empresa durante diez años

Es el hombre más rico del mundo. Y acaba de recibir el visto bueno para ganar un billón de dólares. Elon Musk, que ya es la persona más rica del planeta, para cobrar el valor total del paquete tendría que multiplicar por ocho –a 8,5 billones de dólares– el valor bursátil de Tesla durante la próxima década, ahora en 1,1 billones de dólares.

Otra condición para que el magnate pueda sumar el billón de dólares a su fortuna (valorada ahora en 400.000 millones de dólares, según Forbes) consiste en que permanezca en Tesla al menos diez años.

Además, tendría que cumplir varios objetivos operativos, como supervisar el despliegue comercial de un millón de taxis autónomos y robots humanoides, y multiplicar por más de 24 las ganancias.

En efecto, Elon Musk ha ganado este jueves una votación de los accionistas que se ha producido tras semanas de debate sobre su trayectoria directiva en el fabricante de coches eléctricos y sobre si alguien merecía una remuneración sin precedentes, lo que generó comentarios por parte de pequeños inversores, gigantescos fondos de pensiones e incluso del Papa.

La votación supone una victoria rotunda para Musk, y demuestra que los inversores siguen confiando en él, a pesar de que Tesla se enfrenta a una caída de las ventas, la cuota de mercado y los beneficios, en gran parte debido al propio Musk.

Los compradores de autos huyeron de la empresa este año por los devaneos con la política ultra de Musk, tanto en Estados Unidos como en Europa.

La votación se produjo tres días después de que un informe europeo revelara que las ventas de autos Tesla volvieron a caer el mes pasado, incluyendo un desplome del 50% en Alemania, informa The Associated Press.

Aun así, muchos inversores de Tesla consideran a Elon Musk una especie de hombre milagroso capaz de realizar hazañas empresariales asombrosas, como cuando sacó a Tesla del borde de la quiebra hace seis años para convertirla en una de las empresas más valiosas del mundo.

La votación allana el camino para que Musk se convierta en billonario al concederle nuevas acciones, pero no será fácil. El consejo de administración que diseñó el paquete salarial le exige alcanzar varios objetivos financieros y operativos ambiciosos, entre ellos aumentar el valor de la empresa en el mercado de valores casi seis veces su nivel actual.

Más poder en la empresa

Las acciones adicionales que Musk que recibiría elevarían su participación en el fabricante de vehículos eléctricos hasta al menos el 25%, una cifra que Musk había declarado públicamente que quería.

El plan anunciado de la compañía de automóviles no impone restricciones sobre el tiempo que Musk dedique a otras empresas, ni a eventuales actividades políticas. Hay que recordar que Elon Musk es el fundador de SpaceX, una compañía de cohetes, y de xAI, una empresa de inteligencia artificial propietaria de la red social X.

También estuvo muy involucrado en la política de Estados Unidos, con su fulgurante carrera junto al actual presidente Donald Trump, que finalizó en mayo abruptamente, y que muchos consumidores de sus vehículos eléctricos no vieron con buenos ojos. Musk incluso coqueteó con la idea de crear un nuevo partido político.

En 2024, un tribunal de Delaware anuló el paquete de compensación de Musk de 2018, valorado en más de 50.000 millones de dólares, alegando que el proceso de aprobación de la junta directiva de Tesla fue defectuoso e injusto para los accionistas. Mientras Tesla recurre esa decisión, el consejo de administración ha buscado otras formas de pagar abundantemente a su director ejecutivo, como la reciente concesión provisional de acciones por valor de unos 30 000 millones de dólares, recordó Bloomberg.