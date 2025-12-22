Milei volverá al Foro de Davos donde este año asoció la homosexualidad con la pedofilia

El presidente Javier Milei participará del Foro Económico Mundial que se realiza cada enero en Davos, Suiza, según confirmó la organización del reconocido evento.

El mandatario utilizó sus redes para anticipar que estará presente en la nueva edición del evento que nuclea a más de tres mil personalidades que se reunirán del 19 al 23 de enero de 2026 bajo el lema 'Un espíritu de diálogo'.

“Fenómeno barrial”, escribió en sus redes y citó la publicación del Foro que confirma su viaje a la a comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos.

Se trata de un evento internacional que el libertario utiliza para amplificar sus discursos y extender su ideología a nivel global.

En la edición pasada, Milei lanzó desde Suiza duras críticas contra la ideología de género, en lo que despertó el rechazo de la comunidad LGBT que se volcó a las calles en una marcha de Congreso a Plaza de Mayo.

“En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, afirmó en aquella oportunidad.

Si bien el discurso que pronunciará en enero próximo esta aún por redactarse, en la Casa Rosada anticiparon que hará una defensa del liberalismo y profundizará sus cuestionamientos a la ideología woke.

Asimismo, se espera que haga público sus deseos de conformar una alianza de derecha con Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel), Donald Trump (Estados Unidos), y también con José Antonio Kast, recientemente electo en Chile; José Jeri en Perú; Rodrigo Paz en Bolivia, y Santiago Peña en Paraguay.

El Gobierno identificó el primer discurso de Milei en Davos como el momento en que empezó a gestarse el proceso que desembocó en el anuncio del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

“Ese fue el punto de partida porque fue un discurso tan disruptivo que posicionó a Milei como principal referente antiwoke en el mundo”, comentó por entonces una importante fuente de Casa Rosada.

En 2024, Milei afirmó en este encuentro que los líderes políticos de Occidente abandonaron en los últimos años el “modelo de la libertad” por otras “versiones” vinculadas al “colectivismo” y reclamó a los economistas “neoclásicos que salgan de la caja”, al tiempo que consideró que “el feminismo radical genera intervencionismo” y llamó a “levantar la voz” contra el socialismo.

“Estoy acá para decirles que Occidente está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza”, dijo.

Este año, Milei habló en Davos fortalecido por los datos de la macro y los vientos a favor de la “batalla cultural”, un contexto diferente al del año anterior, de la mano de una nueva era de Trump en Estados Unidos y con mayor peso a nivel internacional.

Con información de la agencia NA