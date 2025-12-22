La Justicia reabre la causa María Cash y mantiene imputado al camionero que la vio por última vez

La Cámara Federal de Salta resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero que vio por última vez con vida a María Cash, y dispuso la continuidad de la investigación por su desaparición y presunto homicidio. El tribunal sostuvo que aún existen indicios relevantes que impiden cerrar la causa en la etapa de instrucción.

La decisión fue adoptada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabadillas, quienes entendieron que no se alcanzó el grado de “certeza negativa” necesario para desvincular al imputado. El fallo hizo lugar, de manera parcial, a los recursos de apelación presentados por el fiscal general Eduardo Villalba y el defensor público de la víctima, en representación de la familia Cash.

Los camaristas cuestionaron el sobreseimiento dictado el 12 de mayo de 2025, al considerar que se basó en un análisis incompleto de la prueba y que fue “prematuro y arbitrario”, ya que restan medidas probatorias que podrían esclarecer los hechos. En ese sentido, remarcaron que el sobreseimiento en esta etapa equivale a una “absolución anticipada” y solo procede cuando hay certeza sobre la inexistencia del hecho o la no participación del acusado.

El caso: 14 años sin María Cash

María Cash, de 29 años, desapareció el 8 de julio de 2011, tras ser vista en la rotonda de Torzalito, en General Güemes, cuando subió al camión conducido por Romero. Desde entonces, su paradero es desconocido. La causa atravesó distintas jurisdicciones y estuvo marcada por pistas falsas, hipótesis de trata y testimonios que luego fueron desacreditados.

El fallo destacó que Romero fue la última persona que estuvo con la joven, que su relato presenta inconsistencias y que no existen testigos confiables que acrediten que Cash fue vista con vida luego de ese encuentro. En ese marco, se descartaron declaraciones de testigos como Chuquisaca y Cuellar, y se recordó que varios de ellos fueron imputados por falso testimonio.

La Cámara ordenó profundizar peritajes clave, entre ellos los vinculados a la geolocalización del camión, velocidades y maniobras de frenado, y conformar una mesa técnica entre peritos de Gendarmería Nacional y del Ministerio Público Fiscal. También recomendó ampliar la investigación sobre el entorno laboral y familiar de Romero, analizar documentación con fechas inconsistentes y evaluar nuevos rastrillajes en zonas señaladas por denuncias anónimas.

Con esta resolución, la Justicia salteña reabre una de las causas más emblemáticas del norte argentino y mantiene abierta la investigación a más de catorce años de la desaparición de María Cash.

Con información de agencias

