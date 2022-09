Se agotan los pasajes de avión para salir de Rusia tras los anuncios de Putin

Los rusos que buscaban este miércoles billetes de avión para salir de Rusia se han encontrado con que no había ya billetes con destino a Estambul, Ereván o Bakú u otros destinos que no piden visado, coincidiendo con el anuncio del presidente Vladímir Putin de una movilización parcial, según medios como RBC y The Moscow Times.

Biden le respondió a Putin en la ONU: "Una guerra nuclear no puede ganarse"

Según los buscadores de las aerolíneas Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines y Armenia Aircompany no hubo ya vuelos hasta dentro de unos días o solo en clase Business, según comprobó Efe.

De acuerdo con The Moscow Times, los billetes “no estaban disponibles pocos minutos después del anuncio de Putin”.

Al mediodía los vuelos directos a Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán también desaparecieron de agregadores como aviasales.ru.

De acuerdo con la jefa de la Agencia Federal de Turismo, Zarina Dogúzova, actualmente no hay restricciones para que los rusos abandonen el país debido a la movilización parcial.

“Recibo muchas preguntas sobre ir al extranjero en condiciones de movilización parcial. Según nuestra información, por el momento no hay restricciones para viajar al extranjero”, escribió en su canal oficial de Telegram.

Indicó que “hay que esperar las aclaraciones oficiales pertinentes. Hemos solicitado esta información. Le informaremos puntualmente de cualquier cambio”, añadió.

Los primeros movilizados serán suboficiales de reserva de menos de 35 años y oficiales de menos de 45 años, según Andréi Kartapólov, jefe del comité de Defensa de la Duma o cámara de diputados.

Qué dijo Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este miércoles una “movilización parcial” de reservistas para la guerra en Ucrania, cuyo territorio invadió hace siete meses y donde sus tropas sufrieron reveses militares recientemente en el campo de batalla. También dio su apoyo explícito a las “votaciones” anunciadas por los líderes prorrusos de los territorios ocupados para anexionarse a Rusia y, con referencias expresas a los “diversos medios de destrucción” con los que cuenta, ha asegurado que “utilizará todos los medios a su alcance para proteger” su territorio. “No voy de farol”, agregó.

El mandatario ruso anunció la medida en un discurso esperado, que duró siete minutos y fue retransmitido este miércoles por la mañana. No llegó a declarar un reclutamiento nacional completo. “Para proteger a Rusia, su soberanía e integridad, considero necesario apoyar la propuesta de movilización parcial”, dijo Putin. “Solo los ciudadanos que actualmente están en la reserva estarán sujetos al reclutamiento obligatorio y sobre todo aquellos que sirvieron en las filas de las fuerzas armadas y tienen ciertas profesiones militares y experiencia relevante”. Aseguró también que los llamados al servicio militar recibirán “una formación militar adicional” y “el estatuto y las prestaciones de los que prestan servicio por contrato”.

El jefe del Kremlin firmó este miércoles el decreto, que está redactado de manera amplia, sobre “la declaración de movilización parcial”. “Las medidas de movilización comenzarán hoy”, aseguró Putin.

Poco después del anuncio, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que los reclutas y los estudiantes no serán movilizados, y que solo estarán sujetos a ello quienes hayan prestado servicio, tengan formación militar y experiencia de combate. Según indicó en una entrevista televisada, unos 300.000 reservistas serán llamados a filas.

El abogado ruso Pável Chíkov señala que el decreto firmado por Putin está redactado “de la forma más amplia posible” y cree que permite la movilización de un número ilimitado. Según explicó en su canal de Telegram, el Ministerio de Defensa decidirá a quién, de dónde y en qué cantidad enviar a la guerra, y establecerá cuotas de movilización para cada región de Rusia. Los gobernadores serán responsables de su aplicación. “Las órdenes de movilización las recibirán los reservistas: son hombres que sirvieron en el ejército y que firmaron un contrato para permanecer en la reserva”, dice.

El decreto no dice que solo los militares de reserva están sujetos al servicio militar obligatorio, según recoge el medio independiente Meduza. Tampoco especifica una fecha de finalización de la movilización. Además, parte del decreto no fue publicado, en concreto el párrafo número siete. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que se refiere al número de movilizados.

Con información de EFE.

