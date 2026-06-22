Álex Grijelmo, nuevo miembro de la RAE: “Si la IA la manejan fascistas como algunas redes sociales, ¿qué respuestas nos va a dar?”

Después de toda una vida dedicada a la defensa del lenguaje —tanto su labor divulgativa lingüística en libros como El estilo del periodista y Defensa apasionada del idioma español, sus puestos en El País, Prisa Internacional y EFE, así como la creación de la Fundación del Español Urgente— Álex Grijelmo recibió su elección para ocupar la silla 'o' de la RAE como un “espaldarazo” y demostración de que “todo el esfuerzo ha tenido sentido”.

El escritor y periodista reconoce que el lenguaje ha sido su obsesión desde niño, y que siendo adolescente, ya “corregía” a sus amigos cuando “decían algo mal”: “Siempre me lo recriminaron y todavía me lo recuerdan, aunque ahora con más benevolencia que antes”. Pese a que tiene dos años para leer su discurso de ingreso en la institución, avanza que ya lo está preparando y que en él reivindicará el significado de los libros de estilo. Él fue precisamente el artífice del de El País.

–¿Qué papel considera que debe cumplir la RAE hoy en día?

–Desde fuera como periodista podía opinar, pero ahora me resulta un poco incómodo. Siempre he creído que la RAE es una institución muy respetada. Lo que dice el Diccionario va a misa. La mayoría de las veces se utiliza en litigios y todo tipo de controversias para dirimir el valor auténtico de una palabra. La RAE tiene trabajos descomunales que no se suelen mencionar, como el Diccionario panhispánico del español jurídico.

La Academia se ha volcado últimamente en la relación con la IA, para que lo que producen los sistemas de IA sea buen español. Y en efecto, tú le pides una respuesta y está bien. También ha tenido un papel determinante en la búsqueda de un lenguaje claro.

–¿Cree que la IA puede ayudarnos a escribir mejor?

–Yo soy muy crítico con la IA, muy escéptico y me da mucho miedo porque no sé en qué manos está. Y como todo lo que es gratis, me levanta sospechas. No sé quién va a manejar el algoritmo ni quién puede manipularlo en un momento dado, como ya hemos visto que ha sucedido con las redes sociales, entre las que algunas están en manos de auténticos fascistas. ¿Quién va a manejar la IA? Si también la manejan unos fascistas, ¿qué respuestas nos va a dar a nuestras preguntas?

Independientemente del contenido de las respuestas, es verdad que lo que dicen los sistemas de IA está escrito en un correcto español. A esos efectos, es útil. A efectos de contenido, yo soy muy temeroso ante esto que nos viene porque no creo que se esté dando un control democrático de la IA como no se ha dado un control democrático de las redes sociales.

Ni las redes sociales ni la IA han tenido un control democrático Álex Grijelmo — Escritor y periodista

–Una de las críticas habituales recibidas por la RAE es ser demasiado conservadora. ¿Cree que debería estar más cerca de la calle?

–La RAE está cada vez más cerca de la calle. Hay muchas palabras que entran en el Diccionario que vienen de ahí. Una de las últimas incorporaciones que me llamó la atención fue la expresión finde. No estará en la literatura ni en los periódicos porque ninguno titulamos ‘El consejo de ministros se reunirá este finde’, pero es una palabra que decimos todos en nuestra vida cotidiana y ahí está. Lo que pasa es que los mitos que hay sobre la Academia se desmontan muy difícilmente. Por ejemplo, las definiciones machistas que hubo en el Diccionario y que se han ido cambiando sucesivamente. Todavía queda ese eco de que el Diccionario las tiene, pero no, y no se ha publicado ningún libro para decirlo, ni siquiera muchos artículos, o un reportaje. Me llama la atención y quizá eso es algo en lo que yo pueda aportar, en desmontar los mitos que existen sobre la Academia.

He visto algún comentario cuando se ha visto mi incorporación de “otro hombre en la Academia”. Pues sí, eso no lo puedo cambiar. Casi siempre se hace la medida en cuántas mujeres hay en la Academia en relación con los hombres, pero el análisis correcto en mi opinión es cuántas mujeres han entrado en la Academia en los últimos diez años en relación con los hombres.

Porque claro, el número total de académicos no se puede manejar como el Consejo de Ministros, donde hay un presidente que quita a uno y pone a otro. En la Academia no se puede suprimir a nadie. Si está, es para siempre. Entonces, el equilibro paulatino de mujeres es obviamente lento, pero se ve clarísimamente una voluntad de corregir eso. La Academia es hija de otro tiempo, pero hay que valorar el esfuerzo por cambiar esa situación.

Los mitos que hay sobre la Academia se desmontan muy difícilmente Álex Grijelmo — Periodista y escritor

–Llega meses después de que Arturo Pérez Reverte fuera muy duro con la RAE en una columna de opinión, manifestando los errores que consideraba que estaban cometiendo, como doblegarse ante “el simple uso mediático, político o de redes sociales”. ¿Qué opinión tiene sobre lo que dijo y la forma en que lo hizo?

–Me falta mucha información, porque no es lo mismo estar dentro que verlo desde fuera, pero me quedo con que habiendo habido un ataque firme de Arturo, después se produjo una conversación que me pareció admirable entre él y el receptor de los ataques, Santiago Muñoz Machado [presidente de la RAE]. Me pareció un ejemplo de civilidad, por poder hablar de los problemas y entenderse con la palabra después de una discrepancia profunda. Me quedo con el final de la historia.

–¿Piensa que esta conversación debería haber sido previa a la publicación del artículo?

Yo desde luego lo habría hecho de otra manera, pero cada uno es como es. Y también en una corporación como esa, con perfiles tan diferentes, debe existir una cierta tolerancia a que los demás son distintos. A Arturo le conocemos todos, yo desde hace cuarenta años, y es así. Tiene otros valores y quizás esto también lo sea, la sinceridad en la expresión. Yo lo habría hecho de otra manera, pero yo no soy Arturo, y Arturo no es Grijelmo, y así tenemos que entendernos, con personalidades distintas.

Yo no habría hecho de otra manera lo que Pérez Reverte, pero yo no soy él y aun así tenemos que entendernos Álex Grijelmo — Periodista y escritor

–No fue dentro de la institución, pero sí ha habido rencillas con el Instituto Cervantes, en concreto entre su director, Luis García Montero, y el de la RAE, Santiago Antonio Muñoz.

–La situación fue un ataque del director del Instituto Cervantes a Santiago, que no respondió en ningún momento. Yo me identifico con los comunicados que hicieron los académicos en aquel momento, en ausencia de Santiago Muñoz Machado, que se salió de la reunión, precisamente para no llevar el asunto al terreno personal. No entendí el ataque de Luis y me identifico con lo que ha hecho la Academia, estando fuera en ese momento.

–¿Cómo ve al lenguaje en sí? Parece que le echamos la culpa a las redes, pero también afectan la inmediatez, ¿siente que el lenguaje se está empobreciendo o lo estamos banalizando?

–Las redes son un escaparate. Ahora hay mucha gente escribiendo. Hace treinta años una persona normal y corriente jamás escribiría en un teclado. Y ahora todo el mundo lo hace. Tampoco conocíamos cómo escribían y pensaban las personas que teníamos alrededor, y ahora sí. Entonces claro, afloran hechos que antes desconocíamos, en muchos casos un lenguaje y unos argumentos pobres.

No me suele parecer bien que hablemos de las redes como si ahí dentro estuvieran personas, porque hay millones de robots. Cuando alguien está escribiendo, no sabemos si es una persona o un robot, que están adiestrados para la bronca y producir discrepancias, ruido, y alimentar la participación de todos.

–¿Y a nivel periodístico, siente que la lengua ha empeorado en los medios?

Soy pesimista y lo lamento mucho porque entra uno en la categoría de personas que dicen cualquier tiempo pasado fue mejor. Y tampoco me gusta ser así porque no responde a mi mentalidad, pero realmente lo que veo es que los periódicos están peor escritos. He estado en medios de comunicación toda mi vida y veo ahora errores que hace treinta años nadie cometía. Es mi impresión y puede estar desenfocada.