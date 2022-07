Los audios que destapan el origen de las noticias falsas sobre Pablo Iglesias

Una conversación grabada por el ex comisario José Manuel Villarejo y en la que participan junto al policía corrupto, el director de la Sexta, Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, destapó el origen de las informaciones falsas publicadas en varios medios de comunicación sobre una supuesta cuenta bancaria abierta por Pablo Iglesias y a la que habría transferido 272.000 dólares el Gobierno de Nicolás Maduro.

El político español Pablo Iglesias denunció a reconocido periodista por dar información falsa de Podemos

La información fue publicada el 6 de mayo de 2016 por Ok Diario bajo el siguiente titular 'El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014', y diferentes medios de comunicación, entre ellos La Sexta, publicaron después que la policía española investigaba esa supuesta transferencia bancaria tras recibir información de la DEA.

Un día después de que fuera publicada la noticia en el medio de Eduardo Inda, elDiario.es desveló que era falsa y que el presunto documento exclusivo aportado por Ok Diario como prueba de los pagos estaba en realidad copiado de Youtube. Puedes consultar aquí aquella información.

La conversación entre Villarejo y Ferreras que fue publicada este fin de semana el medio Crónica Libre ocurrió en marzo de 2017, diez meses después de que fueran publicadas aquellas informaciones, y pone al descubierto su origen. Durante la charla, Ferreras asegura a Villarejo que cuando Inda publicó la información hizo ver a su colaborador que le parecía “burdo” que Iglesias abriera una cuenta bancaria a su nombre para que el Gobierno venezolano le transfiriese el dinero. Que una cosa es decir que son bolivarianos, y que ni los dirigentes de Podemos niegan eso y otra, asumir que el Gobierno de Maduro le ha transferido fondos en una cuenta en un paraíso fiscal.

Ferreras: ¿Quién le ha metido la bacalada? [A Eduardo Inda]

Villarejo: Le ha metido la bacalada la DAO, se la han dado el Pino- [Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo de la Policía, con quien Villarejo está gravemente enfrentado], Pino, se le ha metido, Pino que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la... de la DEA, pero...

F: ¿Pero lo han hecho aposta o no?

V: Eh… Bueno, a él uff no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son...

F: Yo le dije “Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo”.

V: Claro...

F: Es demasiado burdo, es decir porque yo no sé…

V: Ellos tienen un lenguaje.

F: Estos son bolivarianos, que total estos han estado allí. Claro que nunca se han ocultado. Ahora yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos para que Maduro, el día que se escribe Podemos, le mande doscientos mil euros, joder son bastante más listos que todo eso. Es más, ellos hace tiempo. Porque, cuando los conocí yo, yo soy muy crítico con el Gobierno de Venezuela desde hace mucho, muy crítico. Cuando estaba Hugo Chávez, ¿eh? y yo en la Ser tenía problemas porque yo era muy crítico con Hugo Chávez, porque conozco además, he tenido alguna relación allí con alguna periodista de allí, que es empresaria y tal, que no es precisamente del Gobierno venezolano. Y soy muy crítico y tal, pero yo le digo: “Joder, Eduardo, esto es... joder, no, tío, no”. A mí me dice: hace 7 años Pablo Iglesias en la Fundación tal recibió... Vamos seguro, seguro y de Ecuador y de Bolivia no sé qué, pero tío a nombre de tal y encima con la madre por delante. Él me dijo también los servicios de inteligencia cubanos tío, los cubanos. Que no, que no...Y a mí me ha dicho alguien, que los cubanos no le están pasando nada a los americanos, a pesar de todo. Que ahora es verdad que hay un deshielo y tal, pero que no les están pasando nada.

La conversación es posterior a la emisión de la noticia en La Sexta, que citó la información de Ok Diario acompañada del desmentido de Pablo Iglesias, quien ya ese día dijo que se basaba en un argumento fabricado.

Al día siguiente de la publicación de las informaciones, elDiario.es desveló que el documento, que se hacía pasar por una investigación policial de España y la agencia antidroga americana, había sido copiado de un canal de Youtube de una opositora venezolana. Y esa misma mañana, elDiario.es informó también de que el banco donde supuestamente estaba la cuenta de Iglesias lo había negado tajantemente.

En la charla con el comisario, Ferreras cita también una conversación que tuvo sobre Villarejo con el propio Iglesias, después de que fueran publicadas estas informaciones. El director de la Sexta relata que explicó a Iglesias que el propio comisario Villarejo le había dicho a posteriori que esa información de la cuenta en las islas granadinas “no era buena y estaba contaminada”. El periodista explica una charla anterior con Iglesias en la que dijo al político que la noticia salía de otra parte sin explicar de dónde. Según la conversación con Villarejo, el origen de la información era el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que supuestamente la había obtenido de la DEA.

A preguntas de elDiario.es, fuentes de la Sexta aseguran que es “absolutamente falso que la cadena ofreciera esa información sabiendo que era mentira”. “Es más, cuando se ofrece por primera vez esa noticia, de la presunta cuenta en las Granadinas, Iglesias sale inmediatamente en la Sexta para desmentirlo. La conversación con el comisario se produce por tanto meses más tarde de la aparición de la noticia en España y en Miami. Y es entonces cuando Villarejo traslada sus dudas sobre la credibilidad de los documentos que manejan en la policía”, explican esas mismas fuentes que piden revisar la cobertura que la cadena hizo de este caso.

Tras la difusión de estas grabaciones, Iglesia señaló que la charla del excomisario Villarejo y Antonio García Ferreras “revela el nivel de podredumbre en el PP, en sectores judiciales, policiales y en el periodismo”. Así lo afirmó este sábado por la noche en el programa Faqs, de TV3.

Ferreras le dice a Villarejo que sabía que la “noticia” de “mi cuenta en Granadinas” que le dio “su hermano” Inda era falsa, pero que igualmente la dio. No debería volver a ejercer jamás como periodista



Aquí los audios 👇🏻https://t.co/dfCi4itU7I pic.twitter.com/eX2x4BvIr3 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 9, 2022

Fabricación de pruebas falsas

En los audios difundidos este fin de semana tanto Villarejo como el que era el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, José Luis Olivera, dejan entrever que serían capaces de crear una cuentas bancarias falsas a Iglesias o a cualquier otra persona, y ponen como ejemplo, en tono de broma a Juan Luis Cebrián, expresidente del Grupo Prisa. A lo que Ferreras responde que no cree que eso sea muy legal y que en su código por muy enemigo que sea, esas cosas no se hacen. Este es el pasaje de la conversación:

Olivera: Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años. ¿eh? y luego que expliquen.

Villarejo: Eso te lo hacemos con el rabo igualmente.

Ferreras: Hombre, eso muy legal no parece…

[...]

Villarejo: Quiere decir que no es nada difícil, lo que pasa es que la vida hay que tener sensibilidad de violinista, para a la hora de... pero haz las cosas serias. claro.

Casals: Lo que te están diciendo es que si necesario se hace con Cebrián.

Ferreras: Ya sabes que en mi código si no se ha hecho, aunque sea mi enemigo, no quiero…

Iglesias se ha referido también a este pasaje para subrayar la gravedad de que sendos mandos policiales hubiesen admitido que se pueden fabricar pruebas falsas contra partidos políticos.