La bloguera ucraniana embarazada y herida en Mariúpol da a luz a una niña

La bloguera ucraniana Mariana Vishegirskaya, de 26 años y quien se hizo famosa al ser fotografiada abandonando el hospital bombardeado de la ciudad de Mariúpol en avanzado estado de gestación, dio a luz a una niña la noche del jueves, informó el embajador de Ucrania en la ONU, Sergiy Kyslytsya.

La bebé fue bautizada como Veronika y se encuentra en buen estado de salud, según relató este viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el embajador Kyslytsya.

Aunque la sesión del Consejo estaba dedicada a la supuesta producción de armas biológicas en Ucrania, el tema de la bloguera salió a relucir por parte, primero, del embajador ruso, Vasili Nebenya, quien dijo que en la guerra de información sobre Ucrania "se ha mostrado una imagen falsa de una bloguera ucraniana" y aludía a "dos imágenes distintas" de esa persona como parte de "la campaña sucia" que sufre su país.

En días pasados, Rusia ha tratado de desmentir que esa mujer, una joven relativamente conocida en su país, estuviera en el hospital y lo presentó como una prueba más de la guerra de información.

Al embajador ruso le respondió su colega ucraniano, quien mostró en su tableta las primeras fotos de la bebé recién nacida. "(Mariana) tuvo una niña muy sana anoche, se llama Veronika, aquí está con su padre", dijo ante los diplomáticos del Consejo.

"No importa cuántas mentiras pueda contar Rusia sobre ella y sobre este incidente. No nos importa lo que diga Rusia, no tiene el menor valor", zanjó Kyslytsya.

Con información de agencia EFE.

