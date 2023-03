Cafiero, el único latinoamericanao en un ecuentro de cancilleres con Blinken y Zelensky

El canciller Santiago Cafiero participó hoy en Nueva York de un encuentro virtual convocado por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para debatir distintas iniciativas para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y establecer “una paz duradera”, de acuerdo con los principios contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cafiero fue el único canciller latinoamericano invitado por Blinken a participar del evento denominado “A Just and Lasting Peace in Ukraine”, que fue inaugurado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“El mundo quiere la paz en Ucrania, una paz que sea sostenible y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, dijo Cafiero en su exposición.

“Una paz justa y duradera sólo será posible si se defienden los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que son la base de la convivencia pacífica que nos hemos comprometido a conseguir desde 1945 y que incluye el respeto del derecho internacional, la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la vigencia irrestricta de los derechos humanos”, señaló.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia argentina subrayó: “Estamos comprometidos en contribuir para aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano”.

Detalló que “a lo largo de este período de conflicto, la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos realizó doce viajes llevando donaciones, en articulación permanente con la comunidad ucraniana en nuestro país”.

“También llevó a cabo dos misiones para asistir en la tarea de evacuación de ciudadanos argentinos y refugiados en Polonia y Rumania” agregó Cafiero.

Por último, el canciller destacó las palabras del Papa Francisco “que nos pide que 'no olvidemos al pueblo ucraniano, que continúa sufriendo por los crímenes de la guerra', y nos impliquemos en un alto al fuego, el final del conflicto y poder finalmente conseguir una verdadera paz justa y duradera para Ucrania y para el mundo”.

Junto a Cafiero estuvieron presentes los cancilleres de Francia, Catherine Colonna; República Checa, Jan Lipavský; Israel, Eli Cohen; Italia, Antonio Tajani; Liberia, Dee-Maxwell Saah Kemayah; Malawi, Nancy Tembo; Zambia, Stanley Kakubo; y Japón, Yoshimasa Hayashi.

CRM con información de la agencia Télam