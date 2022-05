Citaron al presidente de Perú a declarar en la investigación de un caso de corrupción

El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue citado por una fiscal a declarar en el contexto de la investigación de un caso de corrupción que involucra a un exsecretario presidencial, a una empresaria y al propio mandatario.

Castillo fue llamado a comparecer el 16 de este mes ante la fiscal especializada en lavado de activos Luz Taquire, según el diario La República y el semanario Caretas.

Taquire investiga el hallazgo en noviembre pasado de 20.000 dólares en el despacho del entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, así como la organización de la fiesta de cumpleaños de una hija del mandatario.

En esos casos está involucrada la empresaria Karelim López, quien se convirtió en “colaboradora eficaz” de la fiscalía y afirmó que Castillo encabezaba una organización dedicada a conceder obras públicas a cambio de sobornos.

López también involucró en ese caso al entonces ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, así como a funcionarios o exfuncionarios de esas cartera, a sobrinos de Castillo y a ejecutivos de empresas privadas.

El caso es objeto de polémica por cuanto el nuevo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aún no se pronunció sobre si el jefe del Estado debe ser investigado o no. Su antecesora hasta el 30 de marzo pasado, Zoraida Ávalos, había dispuesto no investigar a Castillo hasta que concluya su mandato.

La jueza del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma aclaró hoy al diario Perú 21 que la carta magna impide acusar penalmente a un presidente en funciones pero no investigarlo, e incluso recomendó indagarlo sin demora para evitar que “los testigos y grabaciones ya no estén” cuando haya terminado su período de gobierno.

En paralelo, otra fiscalía abrió la semana pasada una investigación para determinar la veracidad de denuncias según las cuales Castillo y su esposa, Lilia Paredes, cometieron plagio en sus tesis de maestría en 2011.

MB con información de agencia de noticias Télam