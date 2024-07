¿Un “coconut tree” para vencer a Trump? De dónde sale el meme del coco y la palmera de Kamala Harris

Los demócratas que apoyan a Kamala Harris para convertirse en la próxima presidenta de Estados Unidos están llenando las redes sociales de palmeras y cocos. Un coco cae de una palmera y, al romperse contra el suelo, aparece la cara de Harris. videos y memes como estos se agolpan en Twitter, Instagram y TikTok. No, no es que Kamala Harris sea especialmente conocida por su pasión por estos árboles tropicales. Como suele pasar cuando unas declaraciones en un contexto político se vuelven meme, solo hay dos opciones disponibles, o luchar contra él o abrazarlo. Sus seguidores no lo dudaron: llevan días abrazando el meme del cocotero. Un cocotero para vencer a Donald Trump.

¿Pero por qué? El origen tiene lugar en unas palabras de la vicepresidenta durante un discurso en un evento sobre oportunidades para hispanoamericanos celebrado el pasado mes de mayo de 2023 en la Casa Blanca. Harris comenzó a hablar sobre que los esfuerzos deberían estar centrados en la gente joven, pero también en sus familias y sus comunidades, ya que todo está en su “contexto”. La vicepresidenta explicó que su madre solía decirle: “No sé qué pasa con la gente joven. ¿Se creen que cayeron de un cocotero (coconut tree, en inglés)?”. En ese momento, rompió a reír con su característica risa, criticada por los sectores republicanos y conservadores. “Existes en el contexto de todo lo que vives y todo lo que ha pasado antes de ti”, continuó.

Ya unos meses después, ese momento fue recuperado en redes sociales, pero no ha sido hasta este verano que ha explotado en cientos de publicaciones, hasta el punto de convertir el meme en símbolo. En parte, gracias a que se han sumado más símbolos de la cultura pop estadounidense, como la artista Charli XCX.

Poco después de que Joe Biden anunciara su retirada de la carrera presidencial, la cantante publicó un tuit: “Kamala ES Brat”, en referencia a su último álbum, 'Brat', cargado de significado en torno a la empoderación femenina. De hecho, la misma cuenta oficial que apoya la candidatura de Harris (@KamalaHQ) ha cambiado su cabecera con la misma tipografía que usa Charli XCX. Y, cómo no, solo había un camino obvio: fusionar uno de sus temas con el famoso “coconut tree”.

Todos se apuntan al “coconut tree” de Kamala. Ya sea en forma de emojis en redes para apoyarla o con todavía más memes. Mientras, los análisis de este fenómeno en medios estadounidenses apuntan a la necesidad de la población de reírse de algo, de convertir una campaña turbulenta y con acontecimientos como el intento de atentado contra Donald Trump en algo más ameno. “Kamala cayendo de un cocotero al despacho oval”:

Esta forma de abrazar el meme como un punto más a favor de cara a las próximas elecciones en el país norteamericano responde a los múltiples ataques que lleva años recibiendo la vicepresidenta de parte de los republicanos. Incluso del propio ex presidente Donald Trump. “Kamala no será vuestra primera presidenta”, dijo en 2020. “No vamos a tener una presidenta socialista, especialmente una mujer”. Unas declaraciones que se suman a otras más recientes, en las que Trump asegura que está “loca” por cómo se ríe. ¿Y qué han hecho los demócratas? De nuevo, abrazar la crítica y darle la vuelta. La propia Kamala lo explica en una entrevista: “Tengo la risa de mi madre. He crecido rodeada de mujeres que se reían desde el estómago”.

No se sabe si los cientos de videos, imágenes y demás contenido sobre el cocotero de Kamala Harris la harán llegar a la presidencia y vencer a Trump. Lo que es innegable es que son divertidos. “Yo cliqueando en cada remix de ”¿se creen que cayeron de un cocotero?“: