Colombia elige presidente: el candidato de izquierda Gustavo Petro, a dos puntos de ganar en primera vuelta

Según la encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), realizada entre el 1 y 19 de abril, el izquierdista Gustavo Petro encabeza las preferencias electorales con un 43 % de los votos a menos de 40 días de los comicios presidenciales. El ex alcalde de la capital Bogotá y candidato del Pacto Histórico se sitúa 21 puntos por encima de su competidor más inmediato. Al ex alcalde de Medellín, derechista independiente, una candidatura de proclividad y configuración uribistas, corresponde según el estudio de CELAG una intención de voto del 22 por ciento. Federico Gutiérrez lidera la Coalición Equipo por Colombia. Le siguen ya a mucha distancia el ex alcalde de Bucamaranga, líder de la flamante Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, con el 12 %, y por Compromiso ciudadano, el liberal Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, con un 9 por ciento. El resto de las candidaturas obtiene valores inferiores al 2 % en el sondeo.

La proyección sobre votos válidos ubica a Gustavo Petro a tan solo 2 puntos del 50 % necesario para ser proclamado presidente en primera vuelta. En un hipotético escenario de segunda vuelta, Petro se impondría por casi 20 puntos de diferencia a Gutiérrez.

El estudio del CELAG está constituido por 13 preguntas dirigidas. Realizaron 3.064 entrevistas presenciales a varones y mujeres mayores de 18 años con predisposición a votar el 29 de mayo en Colombia, con cuestionario aplicado mediante dispositivos móviles, en hogares de los 25 departamentos más poblados del país, en localidades tanto urbanas como rurales.

Se establecieron seis regiones geográficas (Bogotá, Caribe, Centro, Antioquía, Pacífico y los Llanos Orientales). En esas regiones se seleccionaron los 25 departamentos más poblados. De estos se escogieron 54 localidades de distinto tamaño, incluyendo capitales de departamento, las ciudades más pobladas y poblaciones rurales respetando cuotas de género, edad y estratos socioeconómicos. La ciudad capital de Bogotá fue dividida en cuatro áreas diferentes (Norte, Oriente, Occidente y Sur).

Para la estratificación regional se utilizaron datos de la distribución del padrón electoral de las últimas elecciones legislativas y para la estratificación socioeconómica, se utilizaron datos provenientes del Censo 2018 y sus proyecciones demográficas.

13 preguntas clave para entender el presente y anticipar el futuro de Colombia

La primera pregunta de la encuesta CELAG 22 de abril 2022 refiere a los problemas económicos más acuciantes para la población según el siguiente rango:

Falta de empleo y salarios bajos: 63,3 %.

Precios muy altos: 15,6 %.

Número alto de familias endeudadas: 15,2%.

Jubilaciones y pensiones: 3,9 %.

Falta de inversiones privadas: 3,4%.

Otros: 3,9%.

N/S N/C: 2,7 %.

La segunda pregunta indaga sobre el principal problema estructural del país.

La corrupción: 44,8%.

La pobreza y el hambre: 47,7 %.

La delincuencia: 11,1 %.

La clase política: 8,5%.

El narcotráfico: 5,6%.

NS/NC: 2,3%.

En tercer lugar, respecto a las ganancias de los bancos privados, se dan dos alternativas:

El Gobierno debería limitarlas: 63,7%.

El Gobierno no debería interferir: 20%4.

Zona indecisos: 15,9%.

La cuarta pregunta también se formula con doble alternativa:

Subir impuestos a los más ricos 53,7%.

Mejor NO tocar los impuestos 34 1%.

Indecisos 12,2 %.

El ítem quinto indaga sobre actividades y resultados que enorgullecen a Colombia, según opciones:

La cultura, música, literatura, etc: 40%.

La naturaleza: 25,8 %.

El deporte: 14,8%.

La comida: 13,1%.

NS/NC: 4,0%

A partir de aquí, la encuesta se focaliza en el plano político de Colombia, en particular en las elecciones presidenciales a realizarse el 29 de mayo e interroga acerca de las Percepciones sobre la autoridad electoral. La primera de esta serie, y sexta pregunta de la encuesta CELAG, inquiere:

-¿Considera Usted que en las próximas elecciones presidenciales podría haber fraude electoral o no cree que eso pueda suceder?

Puede haber fraude: 72,8 %.

Creo que no habrá fraude: 21,3%.

NS/NC: 5,9%.

La séptima focaliza respecto a la imagen de la Registraduría Nacional:

-¿Cómo evalúa Usted el desempeño de los siguientes actores sociales? Diría que tiene una opinión positiva o negativa de…

Positiva: 32%.

Negativa: 53%.

NS/NC: 13,6%.

La octava indaga sobre la imagen del presidente actual, el uribista Iván Duque

-Quisiera que me diga ahora qué opinión tiene Usted de Iván Duque. Si no lo conoce o no tiene una opinión formada de la persona, por favor dígamelo

Positiva: 9,9%.

Negativa: 82,8%.

No lo conoce: 0,2%.

NS/NC: 7,1%

La novena, interroga sobre el rol del ex presidente Álvaro Uribe en el futuro inmediato:

-¿Cuál cree Usted que debería ser el rol de Uribe en los próximos años?

Ir preso: 30,2 %.

Seguir haciendo política: 13,9%.

Retirarse de la política: 41,3%.

En décimo lugar, la intención de voto.

-Si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría Usted?

Gustavo Petro: 42%

Federico Gutiérrez: 21,8%

Rodolfo Hernández: 11,5%

Sergio Fajardo: 9,2%;

Ingrid Betancourt: 1,0%;

Otros: 0,8%.

Voto en blanco: 6,6%

Nulo / No votaría: 1,4%

NS/NC: 5,1%

El total de voto en blanco, no votaría, no sabe o no contesta: 13,1%.

En el duodécimo lugar de la encuesta, se pregunta por el horizonte de un eventual escenario de balotaje;

-Y si hubiese una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, ¿por cuál de ellos votaría Usted ?

Petro: 51,7%;

Gutiérrez: 32,6%.

Blanco, nulo o no votaría: 10,4%.

N/S N/C : 5,3%.

La décimo tercera y última pregunta del cuestionario sobre las previsiones del electorado sobre quien será el sucesor del actual presidente, Iván Duque, desacreditado representante del desacreditado uribismo:

- Independientemente de a quién vaya a votar, ¿quién cree Usted que será el próximo presidente de Colombia?

Así las respuestas:

Gustavo Petro: 54%

Federico Gutiérrez: 32,6%

Rodolfo Hernández: 0,8%

Sergio Fajardo: 0,3%

Otro: 3,4%

NS/NC: 7,9%.

La encuesta de CELAG comprueba el fin de un proceso de un marcado deterioro de la imagen del uribismo y de sus principales referentes. El actual presidente, Iván Duque, registra una imagen negativa del 83 %. Acerca de cuál debería ser el rol de Álvaro Uribe en los próximos años solo un 14 % considera que debería continuar activo en la vida política nacional; 41 % cree que debería retirarse y un 30 % espera un retiro aún más drástico, juicio, condena y prisión.

La confianza de la ciudadanía en la autoridad electoral ha quedado muy afectada tras las últimas elecciones legislativas. Tres cuartas partes de las respuestas coinciden en que existen posibilidades de que el 29 de mayo que se cometa un fraude electoral. La imagen positiva de la Registraduría Nacional es muy baja, llegando apenas al 33 por ciento.

El principal problema económico registrado por el estudio de CELAG es el desempleo y los salarios bajos. Más de un 50% considera que estaría bien subirle los impuestos a quienes son contribuyentes de mayor riqueza y fortuna personales y casi dos tercios (64 %) se manifiesta a favor de limitar las ganancias de los bancos privados. El estallido social colombiano de abril de 2021 tuvo su primer resorte en una reforma impositiva de Duque que castigaba a los sectores de las bajas clases medias, elegidos porque resulta más fácil cobrarles efectivamente los impuestos: no tienen cómo evadirse.

Entre los mayores problemas estructurales del país, el narcotráfico sólo es considerado el más grande por un discreto 5,6%, mientras que la corrupción y la casta política suman más de la mitad de la opinión pública apuntando hacia ellos. La violencia política, la Violencia con mayúscula, no figura. El candidato favorito, Gustavo Petro, es un ex guerrillero del M-19.

El desprestigio de los viejos rivales del bipartidismo colombiano, conservadores y liberales, llevó primero a la marginalización del último, después a la metamorfosis con estereoides, represión, y Plan Colombia del derechismo de la década de Álvaro Uribe, y a la posterior disolución de este en la paz 'desde arriba' firmada por su ex ministro de Defensa, su heredero pero no sucesor, Juan Manuel Santos, y en la arrogante administración de Duque.

Todos los candidatos que quienes tienen chances el 29 de mayo inauguran coaliciones o partidos. No es casual tampoco, todos provienen de probarse con anterioridad en gobiernos locales. La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas será un duelo entre alcaldes o ex alcaldes. Y el ex alcalde de la capital, el de Bogotá, Gustavo Petro, puede ser el primer presidente de izquierda de Colombia, y su compañera de fórmula, Francia Márquez, la primera vicepresidenta afrocolombiana, gracias a su buen trabajo desde abajo, y al cada vez más deficiente de las élites desde arriba.

AGB