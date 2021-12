El Congreso opositor peruano destituyó por primera vez a un funcionario de Pedro Castillo

Carlos Gallardo es el primer funcionario de la administración del izquierdista Pedro Castillo que el Congreso unicameral consiguió voltear directamente votando la moción de censura en su contra. Con 70 votos a favor de congresistas de derecha, cuatro votos más de los 66 necesarios, el ministro de Educación fue destituido en una suerte de juicio político express como el que apenas una semana atrás se intentó, y fracasó, contra el propio presidente de la República. Hubo siete abstenciones y a favor de Gallardo sólo 38 congresistas de las bancadas del partido de izquierda Perú Libre, autodefinido como marxista-leninista, con el que Castillo ganó las elecciones, y de la coalición de izquierdas Juntos por el Perú (JP), el principal socio del actual Gobierno. Otros ex ministros discutidos que anteriormente integraron el Gabinete, y que lo abandonaron en medio de cuestionamientos, como Héctor Béjar (Relaciones Exteriores) o Walter Ayala (Defensa), dimitieron antes de que fueran destituidos por el Parlamento.

La motion es una vieja práctica del constitucionalismo anglo que se refiere a toda propuesta ordinaria cuya aprobación requiere una simple mayoría, mientras que en el constitucionalismo latinoamericano, incluido el Perú, es una manifestación de contenido político que el Congreso emite sobre un asunto de interés o relevancia nacional buscando rechazar los actos realizados por el ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros, quienes deben renunciar de inmediato en caso de que la moción de censura la apruebe el Congreso de conformidad con el procedimiento agravado establecido. Y que el presidente de la República debe aceptar dentro de las 72 horas siguientes.

De aceptarlo el presidente Castillo se verá así obligado a hacer la duodécima modificación en su Consejo de Ministros cuando apenas lleva cuatro meses en el poder. Este político provinciano, ex gremialista docente, asumió en Lima el 28 de julio. simultáneamente a la celebración del Bicentenario de la Independencia peruana.

La iniciativa para censurar al Ministro había sido presentada por un conjunto de congresistas de partidos de todo el espectro de la derecha peruana como Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Fuerza Popular.

El principal desencadenante de la censura contra Gallardo fue la filtración del examen nacional para el nombramiento de profesores. La noticia, cuya exactitud está aún investigándose, fue publicada por Epicentro TV -un sitio de noticias enfocado en video creado por seis periodistas que abandonaron el antes prestigioso noticiero Cuarto Poder, luego de una crisis de credibilidad en los medios tradicionales peruanos durante las polarizadas elecciones de abril y junio de 2021. El informe periodístico apuntaba contra Inés Gallardo, la hija del ministro.

Presuntamente, el ministro Gallardo habría designado a amigas de su hija Inés con elevados sueldos dentro del Ministerio de Educación. Otros argumentos de la moción de censura arguyen los vínculos no probados y desmentidos el lunes por el cuestionado ministro con "grupos radicales" como Patria Roja y la organización Sendero Luminoso.

Doblando la apuesta, en esa ocasión, Carlos Gallardo atacó duramente a Patria Roja por su control del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), del que se escindió una facción liderada por el presidente Castillo para formar la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación de Perú (Fenatep). “Yo no pertenezco a Patria Roja. Dicen que soy dirigente de la Fenatep, pero yo soy un profesor cesante que está fuera de las aulas” declaró.

"Censurar a un ministro no es una decisión sencilla, los que hemos trabajado en el sector Educación sabemos que estas situaciones generan inestabilidad, pero en el caso del ministro Gallardo, las reformas y el retorno a clases peligran por su falta de liderazgo", difundió en redes sociales Flor Pablo, que ocupó el cargo de ministra de Educación en la anterior gestión del ex presidente Francisco Sagasti.

"Se dijo que este Gobierno, liderado por un maestro, pondría como prioridad la educación. Lamento profundamente no ver el sentido de urgencia ni la capacidad para hacer frente a la crisis, por el contrario, embandera una agenda sindical que no corresponde al rol de un ministro", agregó Pablo. La ex ministra y actual congresista considera que Gallardo no defendió adecuadamente la reforma universitaria para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en la prestación del servicio educativo en el territorio nacional por parte de las universidades privadas con licencia institucional denegada.

La moción de censura en contra del ministro de Educación se presenta un día después de que la fiscal especializada en corrupción de funcionarios, Norah Córdova, acudiera a la sede de Gobierno para solicitar información sobre una denuncia por la presunta injerencia del Ejecutivo en la selección de una empresa proveedora de biodiesel, para la venta en las plantas de la empresa estatal PetroPerú.

