Decenas de detenidos en las universidades de Yale y Nueva York durante las protestas estudiantiles propalestinas

La policía detuvo a decenas de personas en manifestaciones propalestinas en la Universidad de Yale, en Connecticut, y en la Universidad de Nueva York, en Manhattan, mientras las protestas estudiantiles por la guerra de Israel en Gaza siguen agitando los campus estadounidenses.

En el campus de la Universidad de Yale, en New Haven (Connecticut), las autoridades detuvieron al menos a 47 manifestantes el lunes por la noche, según informó la universidad en un comunicado.

La represión policial se produce después de que la Universidad de Columbia haya cancelado las clases presenciales el lunes en respuesta a los manifestantes que la semana pasada instalaron tiendas de campaña en su campus de Nueva York.

Varios centenares de personas habían protestado en el campus universitario de Yale, exigiendo que la universidad desinvirtiera en los fabricantes de armamento militar. Yale dijo que había pedido repetidamente a los estudiantes que se marcharan, y les advirtió de que podrían enfrentarse a medidas disciplinarias y policiales si no lo hacían.

En Nueva York, poco después del anochecer, los agentes tomaron un campamento en Gould Plaza, cerca de la Universidad de Nueva York. También allí cientos de manifestantes habían desafiado las advertencias de la universidad de que se exponían a consecuencias si no desalojaban la plaza.

Los vídeos difundidos en las redes sociales mostraban a la policía desmontando las tiendas del campamento de manifestantes en una escena tensa y, en ocasiones, caótica. Algunos agentes arrojaron las tiendas y otros forcejearon con los manifestantes.

Los manifestantes forcejearon con los agentes y corearon: “No pararemos, no descansaremos. Divulguen. Desinvierte”.

Un portavoz de la policía de Nueva York dijo que se realizaron detenciones después de que la universidad pidiera a la policía que aplicara las infracciones de allanamiento, pero que el número total de detenciones y citaciones se desconocería hasta mucho más tarde.

El periódico estudiantil Washington Square News informó de que la policía de Nueva York anunció por megáfono que se estaba deteniendo a estudiantes por “alteración del orden público” y que los manifestantes estaban bloqueando ilegalmente el tráfico.

Las acciones policiales en Yale y la Universidad de Nueva York se produjeron tras unos días de tensión en los campus de todo Estados Unidos.

El presidente de la Universidad de Columbia, Nemat Minouche Shafik, llamó a la policía neoyorquina la semana pasada para que desalojara una acampada de estudiantes que exigían que la universidad desinvirtiera en empresas vinculadas a Israel.

Más de 100 estudiantes fueron detenidos el jueves, acusados de allanamiento de morada, y la universidad y el Barnard College han suspendido a decenas de alumnos implicados en las protestas.

El lunes, la Universidad de Columbia anunció que cancelaba las clases presenciales en su campus de Nueva York para intentar “restablecer” la situación y “rebajar el rencor”.

Ahora surgió un nuevo campamento y cientos de miembros del profesorado realizaron un paro masivo para protestar contra la gestión de la situación por parte del presidente.

Bassam Khawaja, profesora adjunta de la facultad de Derecho de Columbia y abogada supervisora de la clínica de derechos humanos de la facultad, declaró a The Guardian estar “conmocionada y horrorizada por el hecho de que el presidente acudiera inmediatamente al departamento de policía de Nueva York”. Y añadió: “Según todos los indicios, se trataba de una protesta no violenta. Era un grupo de estudiantes acampados en el césped en medio del campus. No es diferente de la vida cotidiana en el campus”.

Tras la represión en Columbia, estudiantes de todo Estados Unidos lanzaron sus propias protestas en solidaridad, muchos de ellos pidiendo a sus universidades que respaldaran un alto el fuego en Gaza y desinvirtieran de empresas vinculadas a Israel.

Estudiantes de Brown, Princeton y Northwestern celebraron protestas el viernes y durante el fin de semana.

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Emerson College, ambos en la zona de Boston, han puesto en marcha sus propios campamentos de protesta.

Otras instituciones en las que se produjeron acciones de protesta fueron la Universidad de Boston, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.