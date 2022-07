Día de la Independencia en Estados Unidos: ¿por qué se celebra el 4 de julio?

Este lunes 4 de julio se celebra en Estados Unidos el Día de la Independencia, un día de fiesta en que los colores rojo, azul y blanco adornan las ciudades, el cielo se ilumina con fuegos artificiales y las parrillas se encienden en los jardines.

El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia dos días después de una votación sobre la separación del Reino Unido. La Declaración, redactada por Thomas Jefferson, es básicamente el certificado de nacimiento del país norteamericano: ese día se declaró a Estados Unidos una nación independiente del poder británico.

Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, Roger Sherman y Robert R. Livingston formaron el comité que redactó la Declaración. Jefferson, considerado el escritor más fuerte y elocuente, escribió la mayor parte del documento. El comité y el Congreso en su conjunto hicieron un total de 86 cambios al borrador de Jefferson.

Aunque estos Padres Fundadores firmaron el documento en la década de 1700, el Día de la Independencia se convirtió oficialmente en feriado a partir de1870, y en feriado pagado por el gobierno federal en 1941.

¿Cómo serán los festejos del 4 de julio?

El Día de la Independencia es una fiesta nacional celebrada de forma muy patriótica con shows alrededor de todo el país, desde las ciudades pequeñas hasta las calles principales, como el desfile de Washington D. C. con cientos de miles de espectadores.

El verano es la temporada de festivales de música por excelencia y en Estados Unidos se podrán encontrar conciertos durante toda la jornada, uno de los más populares es “A Capitol Fourth” en Washington D.C, que cuenta con actuaciones de algunos de los artistas musicales más conocidos y galardonados del país como la Orquesta Sinfónica Nacional.

Un concurso muy popular que se celebra todos los4 de julio es el Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest en Coney Island, Nueva York. Es un concurso para ver quien puede comer la mayor cantidad de perritos calientes (panchos) en 10 minutos. Este evento que comenzó hace más de 100 años atrae cada año a unos 3.000 espectadores y es televisado.

Otro de los imprescindibles estadounidenses para el 4 de julio son los fuegos artificiales. Uno de los shows más populares es el Macy’s Fourth of July Fireworks en Nueva York con música, conciertos, comida y shows durante todo el día. También en California se realizará un espectáculo de fuegos artificiales en el Lago Tahoe,uno de los mejores del país.

Por su parte, la celebración Wawa Welcome America en Pensilvania comenzó el 19 de junio. El gran final de la celebración es un concierto gratuito encabezado por Jason Derulo y Ava Max y Fireworks Spectacular en el icónico Benjamin Franklin Parkway.

En el centro de Los Ángeles, los festejos serán solamente el mismo lunes 4 de julio. Se trata del “Grand Park’s 4th of July Block Party” , un evento sociocultural que está siendo impulsado por The Music Center. En los festejos habrá música vivo y un espectáculo de coloridos fuegos artificiales que partirá desde la azotea del icónico Dorothy Chandler Pavilion de The Music Center ubicado en el 135 N Grand Ave, Los Ángeles.

DL